Corona-Rangliste der Kreise zeigt Anstieg: Soldaten helfen

Am Kreis Soest kann man es vielleicht am besten erkennen: Über Monate schien der 300.000-Einwohner-Kreis wie in einen Zaubertrank gefallen zu sein. Da gab es im angrenzenden Kreis Gütersloh dem massiven Coronaausbruch im Zerlegebetrieb von Tönnies. Doch die Virus-Welle schwappte nicht herüber. Und auch als in der Nachbarstadt Hamm Corona wütete und seitdem die Zahlen seit Wochen hoch sind, blieb Soest verschont. Die Zahl der Neuinfektionen war extrem niedrig.

Doch damit ist nun Schluss: Am Donnerstag meldet der Kreis elf Neu-Infektionen, am Freitag noch mal zwölf. Die so genannte SiebenTages-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, ist laut Kreis am Freitag auf 24,2 gestiegen. Das ist noch weit weg von dem Grenzwert 50, ab dem Einschränkungen im öffentliche Leben erfolgen müssen. Doch immerhin schon in Sichtweite der 35, dem neuen Warnwert, ab dem in Städten und Landkreisen auch schon Einschränkungen geprüft werden müssen. Aber ganz weit weg von den Zahlen, die über viele Wochen im Kreis Soest herrschten: unter 5.

Wert in Hagen nun bei 62

Gleichwohl: In Hagen würde man sich über solche Werte freuen. Am Freitagmorgen sah es zunächst so aus, als sei man wieder knapp unter die 50er-Grenze gefallen. So hatte es jedenfalls das Robert-Koch-Instituts (RKI) vermeldet. Doch da waren noch nicht alle neuen Daten aus Hagen verarbeitet. Richtig ist: Die Sieben-Tages-Inzidenz ist gestiegen: auf einen Wert von 62.

Damit bleibt es für die Hagener nicht nur bei Einschränkungen des öffentlichen Lebens (unter anderem dürfen sich nur maximal fünf Menschen in der Öffentlichkeit als Gruppe treffen), bei vielen bleibt auch die Unsicherheit, ob und wohin sie denn nun in Urlaub fahren dürfen. Ein weiteres Zeichen, wie angespannt die Lage in Hagen weiter ist: Ab Dienstag werden zehn Bundeswehr-Soldaten dabei helfen, die Kontaktpersonen von Infizierten zu kontaktieren und gegebenenfalls in Quarantäne zu schicken, um Infektionsketten zu unterbrechen. Die Stadt hatte die Hilfe angefordert und laut Oberbürgermeister Erik O. Schulz auch schnell bewilligt bekommen. 27 Neu-Infizierte hatte die Stadt Hagen allein am Freitag gemeldet. Erneut müssen Hunderte von Menschen immer wieder kontaktiert werden, um die Quarantäne auch zu überwachen.

EN-Kreis stellt 30 neue Kräfte ein

Vor der Herausforderung stehen auch andere Landkreise in der Region: Etwa der Ennepe-Ruhr-Kreis. Dessen Sprecherin Kira Scheven räumt ein: „Wir geben unser Bestes bei der Nachverfolgung, sind aber derzeit nicht so zeitnah, wie wir uns das wünschen.“ 14 Neu-Infektionen gab es allein am Freitag. „Zur Verstärkung des Pandemieteams stellen wir gerade 30 Personen ein, die nur Kontaktpersonennachverfolgung machen“, so die Sprecherin. Und man hofft auch noch auf zwei versprochene so genannte Scouts vom Robert-Koch-Institut.

Angespannt ist auch die Lage im Märkischen Kreis mit seinen mehr als 400.000 Einwohnern: 29 Neuinfektionen wurden nur am Freitag gemeldet. Zum 1. Oktober sind schon 13 neue Mitarbeiter eingestellt worden, die hauptsächlich das Team der Kontaktermittler verstärken sollen. „Bis zum Jahresende sollen zehn weitere Kräfte eingestellt werden“, so Sprecherin Ursula Erkens. „Aufgrund der steigenden Zahlen überlegt der Kreis aber auch, ob eine zusätzliche Unterstützung durch die Bundeswehr oder weitere Hilfsdienste möglich ist.“

Und im Kreis Siegen-Wittgenstein (16 Neu-Infizierte am Freitag) sind zwar zwei Scouts des RKI im Einsatz. „Wir hätten aber gern insgesamt fünf gehabt“, sagt Kreissprecher Torsten Manges. Das Gesundheitsamt werde hausintern mit weitere Kräften unterstützt und aktuelle laufe auch eine Stellenausschreibung. Relativ entspannt hingegen die Lage im Hochsauerlandkreis. Gerade einmal drei Neu-Infizierte zählte man dort am Freitag. Das Gesundheitsamt sei auch weiter in der Lage, die Kontakte von Infizierten aus eigener Kraft nachzuverfolgen. Ähnlich im Kreis Olpe. Da gelinge es auch noch mit eigenen Kräften.

Mehr als 9700 Schüler müssen zuhause lernen

Zu Beginn der Herbstferien ist noch einmal die Zahl der Schüler gestiegen, die nicht in der Schule lernen konnten. Mit Stichtag 7. Oktober gab es im Regierungsbezirk Arnsberg 75 einzelne Klassen/Kurse und zwei komplette Schulen im im Distanzlernen. 9733 Schüler und 1434 Lehrer konnten aufgrund der Pandemie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Zum Vergleich: Insgesamt gibt es 379.000 Schüler und 31.600 Lehrer.

Indes hat das Land NRW nun doch die kostenlosen Tests für Lehrer und Kita-Personal verlängert – von nach den Ferien bis zum 22. Dezember.

Die aktuelle Corona-Rangliste

Die aktuelle Rangliste der Corona-Dynamik für den Regierungsbezirk Arnsberg ist diesmal nur bedingt vergleichbar: Die mit dem Sternchen * gekennzeichneten Werte stammen aktuell von den Städten und Kreisen, Stand Freitag 18 Uhr, die anderen vom RKI, Stand Freitagmorgen 0 Uhr:

1. (Vorwoche 1.) Hamm: 74,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (38 Tote)

74,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (38 Tote) 2.( 9.) Hagen: 62,0 (14 )

62,0 (14 ) 3. (3.) Herne: 56,2 (8)

56,2 (8) 4. (5.) Unna: 53,2* (42)

53,2* (42) 5. (4.) Bochum: 35,8* (28)

35,8* (28) 6. (8.) Märkischer Kreis: 27,1* (32)

27,1* (32) 7. (2.) Dortmund: 26,3 (21 )

26,3 (21 ) 8. (11.) Kreis Soest: 24,2* (9 Tote)

24,2* (9 Tote) 9. (7.) Siegen-Wittgenst.: 22,4 (8)

22,4 (8) 9. (10.) Olpe: 22,4 (57)

22,4 (57) 11. (6.) Ennepe-Ruhr-Kr.: 20,3* (15)

20,3* (15) 12. (12.) Hochsauerland: 13,1 (19)

Im Wochenvergleich ist die Zahl der Verstorbenen nur um einen gestiegen. Seit März gab es 291 Toteim Zusammenhang mit Corona.

