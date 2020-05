Corona sorgt im „Hofladen-Sauerland.de“ für hohe Nachfrage

Seit fünf Jahren können regionale Produkte im Internet bei „hofladen-sauerland.de“ geordert werden. Die Corona-Krise beschert dem Anbieter regionaler Produkte eine deutlich erhöhte Nachfrage. „Dass wir über erprobte Strukturen verfügen, hat uns geholfen“, sagt Gründer und Geschäftsführer Christian Schulte. Und, dass es mittlerweile auch drei stationäre Verkaufsstellen gibt. Dass die Geschäfte in den Fußgängerzonen von Arnsberg-Neheim und Meschede sowie am Zentrallager in Arnsberg-Holzen wegen der Corona-Beschränkungen heruntergefahren waren, hatte tatsächlich etwas Gutes. „Wir konnten Mitarbeiter von dort für die telefonische Kundenbetreuung einsetzen“, so Schulte. Denn das Telefon stand in den vergangenen Wochen kaum still. Mehrere hundert Anrufer täglich. Viele Neukunden und darunter etliche, „die zum ersten Mal bestellt haben und gar nicht über einen Internetanschluss verfügen“, sagt Schulte.

Das Team konnte am Telefon helfen, auch wenn natürlich nicht alle rund 800 Artikel vorgelesen werden konnten. „Ein bisschen Lebenshilfe“, nennt es Schulte.

Stark nachgefragt waren vor allem Lebensmittel wie Mehl, Öle, Obst und Gemüse, weniger hochwertige Spirituosen. „Wir haben auch einen regionalen Anbieter von Toilettenpapier im Programm“, bemerkt der Chef bei der Aufzählung der „Renner“.

Ein glücklicher Zufall war, dass zu Beginn des Jahres die Lagerkapazitäten unabhängig von Corona aufgestockt worden sind, etwa vier bis fünf Wochen vor den ersten Schutzmaßnahmen. Schulte rechnet damit, dass einige Neukunden dabei bleiben werden, auch weil regionale Produkte geschätzt werden. Ein bis zwei Tage brauchen die – ebenfalls aus der Region stammenden – Lieferanten, mit denen der Online-Hofladen zusammenarbeitet.

Flobee.de aus Arnsberg verzeichnet 1300 Prozent Wachstum

Ein rasanten Anstieg der Nachfrage erlebt derzeit auch die Arnsberger Onlineplattform „Flobee.de“. Marcel Kaiser, Geschäftsführer des regionalen Webkaufhauses, beziffert das „Wachstum auf rund 1300 Prozent“. Flobee bietet sowohl regionale Produkte aus dem Sauerland an, als auch das „normale“ Sortiment eines Supermarktes, aber auch Artikel aus der Apotheke oder dem Autozubehör.

Andreas Hagelstein und Marcel Kaiser (rechts) von Flobee dürfen sich über rasantes Wachstum freuen. Foto: Katrin Clemens / WP

Wer bis 9 Uhr morgens bestellt, bekommt die Lieferung noch am selben Tag. „Auf die normale Liefergebühr von 2,99 Euro verzichten wir in Coronazeiten“, sagt Kaiser. Geliefert wird ausschließlich im weiteren Umkreis im Sauerland. „Die Kunden schätzen den komplett kontaktlosen Einkauf. Sie bekommen eine gereinigten Korb vor die Tür gestellt und zahlen beispielsweise per Paypal“, so Kaiser, der fest damit rechnet, dass viele der neuen Kunden, die den Komfort bei Flobee entdeckt haben, auch bleiben werden.