Darum bringt Corona die Mutter-Kind-Kliniken in Not

Auch Mutter-Kind-Kliniken steht in diesen Corona-Tagen das Wasser bis zum Hals. Weil dem Müttergenesungswerk zufolge „fast alle“ der 70 in seinem Verbund zusammengeschlossenen Reha- und Vorsorgeeinrichtungen dieser Art (insgesamt sind es im Bundesgebiet 123) auf Anordnung der Länder oder örtlicher Gesundheitsbehörden schließen mussten und daher finanziell auf höchst unruhiger See fahren, hatte der kürzlich verstorbene frühere Bundessozialminister Norbert Blüm noch kurz vor seinem Tod einen „SOS-Brief“ an die Politik geschrieben.

Die Einrichtungen, die Kuren für Mütter, Väter und pflegende Angehörige anbieten, müssten wie andere Rehabilitationskliniken unter den staatlichen Corona-Rettungsschirm, forderte Blüm. Denn: „Keine Einnahmen, nur Ausgaben, das ist der kürzeste Weg in die Insolvenz.“

Steigender Bedarf an Kuren erwartet

Familienpolitisch wäre ein solcher Fall ein „Drama“, sagt Heinz-Georg Eirund, Vorstand des Caritasverbandes Brilon. Sein Verband betreibt die Mutter-Kind-Kliniken St. Ursula in Winterberg und Talitha im nordhessischen Bad Wildungen. „Solche Einrichtungen sind in Folge der Corona-Krise wichtiger denn je“, so Eirund weiter, alle Welt spreche in diesen Tagen davon, dass angesichts der derzeitigen Beschränkungen im privaten und öffentlichen Leben die Belastungen für Familien und die Fälle von häuslicher Gewalt zunehmen würden. Es wäre ein fatales Zeichen, wenn „Entlastungsangebote, wie wir sie haben und die Gesellschaft dringend benötigt“, von Müttern und Kindern nicht in Anspruch genommen werden könnten, weil der Fortbestand solcher Einrichtungen ohne staatliche Hilfe in der Schwebe steht.“

Heinz Georg Eurund, Caritas-Chef in brilon. Foto: Caritas/ Sandas Wamers

Es ist nicht nur die allgemeine Verunsicherung, die das Corona-Virus bei den Menschen ausgelöst hat. Viele Mütter haben ihren Arbeitsplatz ins Homeoffice verlegt und müssen nun Kinderbetreuung und Job in den eigenen vier Wänden irgendwie unter einen Hut bringen, so Eirund. Experten gehen davon aus, dass diese Kraftanstrengung sowie soziale Isolation bereits bestehende körperliche Erschöpfung und psychische Überlastung verstärkt. Daher wird ein steigender Bedarf bei Mutter-Kind- und Vater-Kind-Kuren nach dem Ende der Corona-Pandemie erwartet.

Reha-Einrichtungen könnten Mütter und Kinder helfen, ihr Vollgas-Leben wieder etwas zu drosseln. „Mutter-Kind-Kuren sind viel mehr als nur Erholung“, widerspricht Eirund dem falschen Bild, da wollten es sich welche weit ab vom Rest der Familie mal richtig nett machen. „In unseren Kliniken werden auch konkrete Erkrankungen behandelt.“

Gesetz soll ergänzt werden

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) begrüßt grundsätzlich den Rettungsschirm der Bundesregierung, „um soziale Einrichtungen vor der Auflösung zu retten“. Nachbesserungsbedarf herrsche allerdings bei Mutter-Kind-Kliniken: „An dieser Stelle muss das Gesetz in der parlamentarischen Beratung noch ergänzt haben.“

Seit Wochen putzen Manager wie Heinz-Georg Eirund Klinken bei heimischen Bundesabgeordneten und anderen Entscheidungsträgern Klinken. „Wir bitten und betteln an allen Stellen.“ Nach dem „SOS-Brief“ von Norbert Blüm an die Politik habe sich noch nichts Entscheidendes verändert. „Wir leben derzeit von der Hoffnung, dass der Bundestag nachjustiert. Womöglich wurden Mutter-Kind-Kliniken im ursprünglichen Entwurf für einen Corona-Rettungsschirm einfach nur vergessen.“ In Sachsen und Brandenburg werden inzwischen wieder Mutter-Kind-Kuren angeboten.

Keine großen Rücklagen

Mutter-Kind-Häuser sind im überwiegenden Fall gemeinnützige Einrichtungen, die keine großen Rücklagen bilden. Der Caritasverband Brilon musste die Mitarbeiter der Winterberger Mutter-Kind-Klinik St. Ursula in Kurzarbeit schicken. Auch wenn der Betrieb derzeit ruht, bleiben die laufenden Fixkosten. Eirund: „Auf Dauer könnten wir das ohne staatliche Hilfe nicht stemmen.“ Das Müttergenesungswerk spricht von einer existenziellen Gefährdung der Häuser, wenn Einnahmen ausbleiben.