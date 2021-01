Das vergessene Leid der Verschickungskinder

Hagen Sie wurden gedemütigt und geschlagen: Das Leid der Verschickungskinder, die in Kurheimen Ferien machten, wird mehr und mehr öffentlich.

Sie hat die Briefe an ihre Mutter bis heute, 66 Jahre danach, aufbewahrt. Elisabeth aus dem Sauerland war 14, als sie die Sommerferien an der Nordsee verbrachte. Sechs Wochen in einem Kinderkurheim. „Zur Erholung“, wie es damals hieß. In einem Schreiben schildert sie, wie sie nach 14-stündiger Zugfahrt ihre eigenen Brote abgeben musste und stattdessen „alte und verdreckte Schnitten“ zu essen bekam.

Elisabeth ist eines von geschätzt bis zu 12 Millionen Verschickungskindern zwischen 2 und 14 Jahren, die von der Nachkriegszeit bis in die frühen 90-er Jahre hinein die Ferien in „Erholungsheimen“ verbrachten. Viele sollen erniedrigt, gedemütigt und misshandelt worden sein. Jetzt kämpft eine Initiative für die Aufarbeitung.

Briefe nach Hause zensiert

Nach wenigen Tagen erreichte Elisabeth ein Telegramm ihrer Mutter. Text: „Ich hole Dich sofort ab.“ Vom Heim-Personal wurde ihr eine schnelle Antwort diktiert: „Ist gar nicht so schlimm hier.“

Erst nach der Rückkehr erzählte sie, dass immer wieder Mehlwürmer in der Suppe schwammen. Wie die anderen durfte sie den Speiseraum erst verlassen, wenn das Essen - Würmer inklusive - verspeist war. Andere, das hatte sie verfolgt, mussten selbst das am Tisch Erbrochene löffeln. „Die Tanten passten genau auf“, blickt Elisabeth zurück und hat die Anrede der Betreuerinnen auch fast sieben Jahrzehnte danach noch präsent.

"Einer der größten Skandale in der Nachkriegszeit"

Anja Röhl (65) ist der Motor der Initiative „Verschickungskinder“. Die Sozialpädagogin war selbst ein Verschickungskind, ihre Wortwahl lässt erkennen, dass massenhaft unschuldigen Kindern Unrecht angetan wurde. Sie spricht von einem der größten Skandale in der Nachkriegszeit, von „Folterheimen“ oder „Kindergefängnissen“.

Seit 2009 sammelt sie Erfahrungsberichte und gründete 2019 den Verein „Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung“. Seit „Report Mainz“ im September 2019 einen TV-Beitrag sendete, melden sich immer mehr Betroffene auf der Internetseite der Initiative: verschickungsheime.de: „Das Thema wurde lange Zeit totgeschwiegen. Viele haben gedacht, nur an ihrem Ort sei sadistisches Personal tätig gewesen.“ Bei vielen Opfern wirkten die Schikanen bis heute nach. „Es wäre so wichtig, dass das Leid anerkannt wird.“

Faustschläge in einem Kinderheim im Sauerland

Holger Weidner, einst Vizepräsident der Hamburger Universität, erzählte dem Hamburger Abendblatt von der „massiven Brutalität“ in einem katholischen Kinderheim im Sauerland. 1954 war er dort, als Neunjähriger. Eine Nonne habe auf ihn mit den Fäusten eingeschlagen, „weil sie mich beim Mittagsschlaf mit offenen Augen ertappt hat“.

Anja Röhl zufolge waren die meisten der 1000 Kinderkurheime in Deutschland - in Trägerschaft von Wohlfahrtsverbänden, Kirchen oder Krankenkassen - in den bayerischen Bergen, an der Küste und in den Mittelgebirgen – auch in Südwestfalen. Auf verschickungsheime.de finden sich auch Schilderungen von Aufenthalten in Winterberg, Bad Laasphe, Brilon oder Bad Sassendorf. Erschütternde Zeugnisse von strengen Erziehungsmethoden, einem gefühlskalten Umgang und Kontaktverboten nach außen.

Betreuerinnen mussten "Tante" gerufen werden

Anja Röhl war zwei Mal auf einer Nordseeinsel, mit fünf und acht Jahren. Bereits am ersten Tag „wurden Exempel statuiert, um die Kinder gefügig zu machen“. Die „Tanten“ hätten immer wieder neue Vergehen gefunden, die sie bestrafen konnten: „Wenn jemand redete, weinte oder lachte, nachts auf die Toilette wollte oder sich schmutzig gemacht hatte.“ Dann wurden schon einmal Augen und Mund zugeklebt.

Andere mussten mit einem Schild um den Hals und der Aufschrift „Ich bin ein Bettnässer“ durch den Ort laufen. Vermeintlich renitente Jungen mussten Mädchenkleidung tragen und wurden von den anderen ausgelacht. Erschwerend kam hinzu, dass viele Eltern die Schilderungen nicht glauben wollten. Weil sie es sich nicht vorstellen konnten.

Todesangst am Hausofen

Eine Scheinverbrennung zum Beispiel, von der Anja Röhl weiß. Weil einer geredet habe, sei er in einen Wäschesack gestopft und vor der offenen Klappe des Hausofens im Keller festgehalten worden. Er erlitt Todesangst: „Das Kind war kurz bewusstlos. Ein Arzt diagnostizierte eine Amnesie. Die Zeit bis vier Jahre danach ist aus seinem Gedächtnis verschwunden.“

Für Anja Röhl steckte dahinter System. Sie spricht von einer institutionellen Gewalt gegen Kinder in einer „Verschickungsindustrie“, in der unter anderem in der NS-Zeit geprägte Betreuerinnen ihren Hass ausgelebt hätten. Kinderärzte hätten in ihrem Ringen um Anerkennung in der Medizinwelt die Kleinen als Forschungsobjekte missbraucht – auch bei Medikamententests.

Kinderverschickung als wichtiger Wirtschaftszweig

Die Rolle der Pharmaindustrie müsse, so Anja Röhl, genauso geklärt werden wie die von Kurorten: „Die Kinderverschickung wurde zu einem wichtigen Wirtschaftszweig und war Vorreiter für die späteren Erwachsenen-Kuren.“

Zuletzt ist Bewegung in die Sache gekommen. Die Diakonie in Niedersachsen als damaliger Träger von Kinderheimen hat vor Wochen als nach deren Angaben erster Verband in Deutschland eine Dokumentation herausgegeben und sich entschuldigt.

Aufarbeitung in einem frühen Stadium

Im Mai forderte die Familienministerkonferenz der Länder eine Aufarbeitung. NRW-Minister Karl-Josef Laumann sagte im Oktober vor dem Landtag: „Es wird Zeit, Licht in das Dunkel zu bringen und das Leid der Opfer anzuerkennen.“

Was ist seitdem passiert? „Die Aufarbeitung befindet sich noch in einem frühen Stadium“, so Doro Dietsch vom NRW-Sozialministerium auf Anfrage. Es gebe eine Arbeitsgruppe. Und: „Es ist zu befürchten, dass die Misshandlungen nicht Einzelfälle waren, sondern aus regelhaftem Fehlverhalten der Verantwortlichen“ in den Heimen resultierten.

Gespräch im Bundesfamilienministerium

Vor Tagen waren Vertreter der Initiative Verschickungskinder zu einem Gespräch im Bundesfamilienministerium. Anja Röhl: „Wir brauchen Anlaufstellen für Betroffene. Sozialarbeiter, die beim Aufbau von Selbsthilfegruppen helfen können, und Historiker, die Opfer bei der Recherche nach ihrem Kurheim und dortigen Fällen unterstützen. „Es hat für sie einen heilsamen Effekt, wenn sie erfahren, dass sie nicht selbst schuld an der Situation waren.“

Nach ihrem Aufenthalt an der Nordsee schwor sich die damals 14 Jahre alte Elisabeth aus dem Sauerland: „Wenn ich einmal Mutter bin, werde ich mein Kind um alles in der Welt nicht in ein ,Erholungsheim‘ schicken.“ Sie ist mit ihren 80 Jahren stolz darauf, dass sie ihrer Tochter das Leid der Verschickungskinder erspart hat.

Hintergrund:

Mehr als 6000 Berichte von Verschickungskindern

Anja Röhl hat bislang mehr als 6000 Berichte von Verschickungskindern gesammelt.

Am kommenden Montag erscheint ihr Buch „Das Elend der Verschickungskinder. Kindererholungsheime als Orte der Gewalt“ im Gießener Psychosozial-Verlag (29,90 Euro).

Internetseite: www.verschickungsheime.de