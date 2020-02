Die Übersicht: So zieht Orkantief Sabine in unsere Region

Es herrscht erhöhte Alarmbereitschaft: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkantief „Sabine“. In der Nacht zu Montag sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern angekündigt. Schon am Freitag haben viele Schulleitungen und Schulträger in NRW als Vorsichtsmaßnahme angekündigt, dass der Unterricht am Montag ausfällt.

So etwa an den Attendorner St.-Ursula-Schulen: „Wir als Schulleiter haben eine Fürsorgepflicht und können es nicht verantworten, ein Risiko einzugehen“, erklärt Markus Ratajski, Leiter des St.-Ursula-Gymnasiums in Attendorn. Grundsätzlich gilt: Bei extremen Wetterlagen, wie für Wochenbeginn angekündigt, können Eltern zudem entscheiden, ob sie ihr Kind in die Schule schicken oder nicht.

Sturmtief Orkantief "Sabine" Foto: Manuela Nossutta / Funke Grafik

„Eine schwere Sturmlage ist sehr wahrscheinlich“, sagt Wetterexperte Julian Pape von wetter-sauerland.de. Wie stark der Sturm tatsächlich wird und welche Schadensbilanz im Sauerland zu erwarten ist, das sei meist erst ein oder zwei Stunden vor dem Eintreffen des Orkans zu sagen.

Dass Sturmtief „Sabine“ sich zu einem Mega-Orkan wie Kyrill entwickelt, sei derzeit aber unwahrscheinlich. Julian Pape warnt: „In dem Sturmtief steckt Potenzial! Es wird einer der stärksten Stürme im Sauerland der vergangenen Jahre.“ Die Deutsche Bahn hat Reisenden empfohlen, für Sonntag bis Dienstag geplante Reisen zu verschieben, es werde mit erheblichen Beeinträchtigungen gerechnet.