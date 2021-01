Douglas schließt 60 von 430 Filialen in Deutschland

Hagen Die Parfümerie-Kette Douglas wird 500 von 2400 Filialen schließen. 60 Standorte mit 600 Beschäftigten sind in Deutschland betroffen.

Bereits im Sommer 2020 hatte die Douglas-Unternehmensleitung Standortschließungen angekündigt. Nun hat die nach eigenen Angaben führende Premium-Beauty-Plattform Europas hat in der Coronakrise das Ausmaß bekanntgegeben: Von rund 2400 Filialen werden rund 500 dichtgemacht. Allein 60 davon sind in Deutschland. Die hier rund 600 Mitarbeiterinnen werden heute und morgen wegen der Corona-Auflagen bedauerlicherweise lediglich per Telefon über die Schließungen informiert, teilte eine Douglassprecherin auf Anfrage der Westfalenpost am Donnerstag mit.

Lesen Sie auch

Insgesamt sind Deutschland etwa 5200 Mitarbeiter beschäftigt. Europaweit sind rund 2500 der 20 000 Douglas-Mitarbeiterinnen betroffen. Die Schließungswelle trifft insbesondere Geschäfte in Italien und Spanien.

Douglas: Online wächst massiv - Milliarden-Umsatz

Douglas habe in den vergangenen Monaten das gesamte Filialnetz auf den Prüfstand gestellt, weil immer mehr Kunden online einkauften, berichtete die Vorstandsvorsitzende Tina Müller. Corona habe diesen Trend noch einmal beschleunigt. Die Douglas-Chefin betonte, sie sei zuversichtlich, dass das verkleinerte Filialnetz „zukunftsfähig ist für die nächsten Jahre“. Doch werde der Trend zum Online-Einkauf weitergehen - wie weit, das lasse sich aktuell nicht vorhersagen. Douglas hat die Zielmarke für 2020 von einer Milliarde Euro Umsatz im Onlinehandel dank eines starken Weihnachtsgeschäfts bereits übersprungen und hat damit um mehr als 200 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr zugelegt. "Kein Wettbewerber wächst online so stark wie wir", betont Müller.

Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 stiegen die E-Commerce-Umsätze um 40,6 Prozent auf 822 Millionen Euro. Dabei sei das E-Commerce-Geschäft genauso profitabel wie das Geschäft in den Filialen. Europaweit liegt der Umsatzanteil des Onlinehandels bei Douglas mittlerweile bei 25,4 Prozent (Vorjahreszeitraum: 16,9 Prozent), im wichtigen Heimatmarkt Deutschland sogar bei 39,9 Prozent.

3,2 Milliarden Euro Gesamtumsatz bedeuten minus von 6,4 Prozent

Das von der Covid-19-Pandemie geprägte Geschäftsjahr 2019/20 brachte für das Unternehmen insgesamt ein durchwachsenes Ergebnis. Zwar konnte Douglas dank seiner starken Online-Präsenz die Auswirkungen der Pandemie auf den Umsatz in Grenzen halten. Er sank „nur“ um 6,4 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Doch das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) ging um 16,7 Prozent auf 292 Millionen Euro zurück. Und unter dem Strich musste der Konzern nicht zuletzt wegen hoher Wertberichtigungen sogar einen Verlust von 517 Millionen Euro ausweisen. Nach eigenen Angaben verfügte Douglas zum Ende des Kalenderjahres (!) über eine Liquidität von 459 Millionen Euro (Ende 2019: 362 Mio. Euro). Douglas sieht sich damit in der Lage, einen "langfristigen Wachstumskurs" zu verfolgen - allerdings offenkundig mit Schwerpunkt Onlinehandel. Spätestens am Montag soll erklärt werden, welche Filialen in Deutschland geschlossen werden.

Douglas Standort in Hagen: Sorge gering

Am Standort Hagen, der bis zum Umzug der Firmenzentrale nach Düsseldorf im Herbst 2016, der Hauptsitz der Parfümeriekette war, erwartet man nicht, von dem Arbeitsplatzabbau betroffen zu sein. Auch seit dem Wegzug der Zentrale sind dort noch Teile der Buchhaltung und der IT sowie das Rechenzentrum beheimatet. Zumindest in der der Belegschaft ist die Hoffnung groß, dass es dort wohl zu keinen Veränderungen kommen und der Standort Hagen generell nicht gefährdet ist. Vor allem, weil dort langfristige Mietverträge abgeschlossen wurde. Douglas hatte das Gebäude an der Autobahn 1 im Hagener Stadtteil am Fuße der Dortmunder Hohensyburg zwar im 2019 verkauft, allerdings Teile der Büros wieder angemietet und zwar bis zum Jahr 2029. Douglas-Chefin Tina Müller hatte das damals auch als Bekenntnis zum Standort Hagen bezeichnet. (mit dpa)