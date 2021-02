Die Douglas-Filiale in Hagen bleibt erhalten.

Parfümerie Douglas schließt Filialen in Menden und in der Thier-Galerie

Hagen Die von der Parfümeriekette Douglas angekündigte Schließung von Filialen betrifft den Standort Menden, Hagen bleibt verschont.

Die Parfümeriekette Douglas wird die Filiale in Menden voraussichtlich im Sommer schließen, bestätigte die Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Westfalenpost. Ob noch einmal geöffnet wird, hänge von der Dauer des Lockdowns ab.

Auch der Standort in der Dortmunder Thier-Galerie werde aufgegeben, nach derzeitigem Plan zum Herbst dieses Jahres. Die Filiale am Westenhellweg dagegen nicht.

Douglas hatte vergangene Woche angekündigt, bis zum Herbst 2022 europaweit rund 500 Filialen schließen zu wollen, davon 60 in Deutschland. Zunächst wurden die betroffenen Beschäftigten informiert, die wegen des Lockdowns telefonisch erreicht werden mussten.

Rund 600 Beschäftigte in Deutschland betroffen

Douglas hat im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 300 Millionen Euro an Umsatz eingebüßt. Er sank auf 3,2 Milliarden Euro. Erwartungsgemäß entwickelte sich der Onlinehandel über die Beautyplattform stark. Mit rund 40 Prozent Zuwachs habe man im Kalenderjahr 2020 die Milliardengrenze überschritten.

Von den Schließungen in Deutschland betroffen sind laut Unternehmen rund 600 der 5200 Beschäftigten.

Standorte am früheren Stammsitz in Hagen sind laut Unternehmenssprecherin nicht betroffen. Ebenso wenig die Filialen in Siegen, Soest und Arnsberg-Neheim. Der Großteil der Schließungen beträfe Frankreich, Italien und Spanien.