Drei Tote bei Unfällen in Bad Wünnenberg und Bergkamen

Bad Wünnenberg/Bergkamen. Schwere Unfälle haben in NRW drei Menschen das Leben gekostet. In Bad Wünnenberg schleuderte ein Pkw gegen einen Baum, zwei Männer starben.

Bei zwei Verkehrsunfällen sind in der Nacht zu Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Bei einem Unfall in Bad Wünnenberg schleuderte ein Pkw aus der Kurve in einen Baum, zwei Männer starben, ein weiterer wurde schwer verletzt. In Bergkamen stießen zwei Autos beim Abbiegen zusammen, ein Beifahrer kam ums Leben.

Wie die Polizei in Paderborn berichtet, kam ein 31-Jähriger auf der Kreisstraße 34 bei Fahrtrichtung Bad Wünnenberg in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen stieß gegen einen Baum. Das Auto wurde völlig zerstört, der 31 Jahre alte Fahrer und sein 27 Jahre alter Beifahrer starben noch an der Unfallstelle. Ein 21-Jähriger, der auf der Rückbank saß, überlebte den Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Toter und drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Bergkamen

Einen Toten und drei Verletzte gab es bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Bergkamen. Zu dem schweren Unfall kam es nach Angaben der Kreispolizeibehörde Unna, als ein 25-Jähriger mit seinem Pkw auf der Fritz-Husemann-Straße nach links in die August-Bebel-Straße einbiegen wollte. Beim Abbiegen kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 23-Jährigen.

Der links abbiegende Pkw prallte gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für seinen 31 Jahre alten Beifahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort.

Der 23 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt, sein gleichaltriger Beifahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (dpa)

