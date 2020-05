Ein Arzt, der auf Cytotec schwört, es aber nicht einsetzt

Dr. Badrig Melekian ist Chefarzt an der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des St.-Marien-Krankenhauses in Siegen.

Wie blicken Sie auf die Diskussion um das Medikament Cytotec?

Badrig Melekian: Die kritische Berichterstattung zuletzt sehe ich als mindestens unglücklich an, weil sie Patienten verunsichert, obwohl Zweifel an dem Medikament nicht begründet sind. Es werden Präparate miteinander verglichen, die sich sehr, sehr ähnlich sind. Die einen sind zugelassen – und Cytotec eben nicht. Der Hersteller hat es vornehmlich aus wirtschaftlichen Gründen vom Markt genommen.

Stimmt es nicht, dass es beim Einsatz von Cytotec Komplikationen geben kann und es Klagen von Patienten gegeben hat?

Das stimmt. Aber Sie werden keine Krankenhaus-Abteilung in Deutschland finden, die nicht verklagt wird. Jedes Medikament, das zum Einsatz kommt, kann Nebenwirkungen verursachen und damit auch Komplikationen. Das gilt für Cytotec in gleichem Maße wie für alle anderen. Die Diskussion schwächt eine Branche, die ohnehin überladen ist mit gesellschaftlichen Anforderungen und die daher kaum noch Nachwuchs findet. Wer tut sich denn heute noch Bereitschaftsdienste bei Tag und Nacht an? Wer ist denn noch bereit, an Heiligabend um 22 Uhr jemand anderem zu helfen, sein Kind zur Welt zu bringen? Und dabei mit einem Fuß im Gerichtssaal zu stehen?

Setzen Sie Cytotec ein?

Wir verzichten auf den Einsatz, weil die jetzige Debatte genau die ist, die ich in unserem Hause vermeiden wollte. Aus Gründen der Rechtssicherheit nutze ich Medikamente, die zwar das Zehn- oder Hundertfache kosten, aber auf gleiche Weise wirken. Cytotec kostet Cent-Beträge, eine normale Einleitung rund 60 Euro. Und die müssen sie womöglich mehrfach wiederholen.

Geld spielt also auch eine Rolle?

Wir bekommen 1400 Euro für eine Geburt. Der Patient ist Tag und Nacht unter Aufsicht von medizinischem Personal, hat meistens mehrere Tage Vollpension. Wo soll das alles herkommen? Es ist doch klar, dass Kliniken darüber nachdenken, wie sie gleichbleibend verantwortungsbewusst, aber wirtschaftlicher arbeiten können. Mit dem Verzicht auf Cytotec sind wir eine Ausnahme. Ich schätze, dass es 80 bis 90 Prozent der Geburtshilfekliniken zur Einleitung benutzen.dlb