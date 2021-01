Ein Westfale steht an der Spitze der Traktoren-Marke Fendt

Warstein Landwirt und Manager zugleich: Wie Christoph Gröblinghoff aus Warstein mit Fendt die Elektro-Mobilität auf den Acker bringen will.

Ein Westfale steht an der Spitze eines Landtechnik-Herstellers, der als einer der bedeutendsten weltweit gilt: Christoph Gröblinghoff aus Warstein ist seit einem Jahr als Vorsitzender der Geschäftsführung Chef bei Fendt in Marktoberdorf im Allgäu. Der 54-Jährige lebt aber weiter mit seiner Familie auf dem 70 Hektar großen Bauernhof in der Nähe des Möhnesees, auf dem er selbst aufgewachsen ist und den der gelernte Landwirt nun in fünfter Generation betreibt. Ein Gespräch über E-Mobilität auf dem Acker, autonomes Fahren und die Frage, warum Corona die Unternehmensergebnisse fast gar nicht treffen .

Wenn man auf den Pkw-Markt schaut, gibt es zwei Mega-Themen: Die E-Mobilität und das autonome Fahren. Gilt das auch für die Landmaschinen-Branche oder ist das dort eher eine Spielerei?

Christoph Gröblinghoff: Nein, ganz im Gegenteil. Aber im landwirtschaftlichen Bereich wird der Diesel-Motor auch in den kommenden Jahren eine große Bedeutung und Relevanz haben - speziell für große Maschinen. Wenn wir Leistungen im Bereich von über 200 oder gar 400 PS konstant abrufen wollen, ist das im Moment mit einem Elektromotor nicht möglich. Aber in einem Leistungsfeld bis 100 PS erfahren wir eine echte Nachfrage nach elektrifizierten Traktoren. Wir haben mit dem Fendt e100 Vario schon einen voll elektrifizierten Traktor vorgestellt, der im Jahr 2023 auch in die Serienproduktion gehen wird. Es ist ein Traktor unserer kleinsten Baureihe, also im Bereich 200 Vario, der bis zu vier Stunden eingesetzt werden und dann binnen einer guten Stunde wieder für die nächsten vier Einsatzstunden aufgeladen werden kann. Wir gehen davon aus, dass wir in der ersten Phase 800 bis 900 Einheiten vom e100 Vario in Europa absetzen können. Darüber hinaus spielen aber auch anderen alternative Energieformen in unserer Forschung und Entwicklung eine große Rolle: Sei es Flüssiggas oder auch Wasserstofftechnologie.

Stammt die Nachfrage nach diesem Elektro-Fendt eher aus dem kommunalen, öffentlichen Bereich, wo der Einsatz der Elektromobilität auch politisch gewollt ist? Oder hat er tatsächlich auch Chancen auf dem freien Markt?

Beides, zweifelsohne. Wir gehen davon aus, dass 50 Prozent des Bedarfs nicht aus den Kommunen kommt, sondern aus der Landwirtschaft. Wir haben Kunden, bei denen der Einsatz von Elektromobilität auch zu deren Produkt, quasi zu deren unternehmerischen Fußabdruck passt. Etwa bei Gemüsebauern, die Schnittgemüse anbieten, noch mehr natürlich, wenn es um den Bio-Anbau geht. Elektromobilität ist auch ein großes Thema beim Einsatz in Gewächshäusern oder als Stallfahrzeug. Wir haben dieses Konzept betriebswirtschaftlich rauf und runter gerechnet. Natürlich gehört da eine Menge Pionierarbeit zu. Das rechnet sich nicht von der ersten Minute an. Wir sehen aber auch, dass wir damit beginnen müssen. Und wir sammeln Erfahrungen, die wir auch in andere Konzepte einarbeiten können.

Zum zweiten Mega-Trend, dem autonomen Fahren: Muss der Landwirt bald gar nicht mehr am Steuer sitzen, sondern die Maschine macht auf dem Feld alles von alleine?

Wenn wir eine kleine Zeitreise, so 20 bis 25 Jahre voraus machen, dann würde ich sagen: Dann sind wir soweit. Aktuell fahren unsere Traktor schon weitestgehend selbständig auf dem Acker. Viele Arbeiten sind im Traktor programmiert. Bei uns läuft dies unter dem Stichwort „FendtONE“. Der Landwirt sitzt an einem regnerischen Tag zu Hause an seinem Laptop und definiert die Arbeiten, die die Maschine auf dem Acker tun soll. Er gibt den Arbeitseinsatz vor, wie beispielsweise Säen oder Drillen und definiert das jeweilige Feld dazu. Dann überträgt er den Arbeitsauftrag über eine Daten-Cloud an die Maschine. Der Fahrer hat den Auftrag direkt auf dem Traktor vorliegen, kann ihn ausführen und die Dokumentation der Arbeit wieder an den Landwirt zurück schicken. Der Fahrer sitzt heute also weiterhin am Steuer zur Durchführung und Kontrolle der landwirtschaftlichen Arbeiten. Schauen wir aber in die Zukunft, dann arbeiten wir daran, dass der Landwirt den Traktor nur noch zum Acker bringt und dieser dort die Arbeiten alleine erledigen kann. Dann reagiert die Technik selbst auf Ungeplantes, wie etwa Bodenverdichtungen.

Gibt es bei den Themenstellungen, aber auch bei der technischen Tiefe einen großen Unterschied zwischen großen Pkw-Herstellern wie Mercedes, VW oder BMW und der Landmaschinentechnik?

Ja und nein. Wenn wir in unser Auto steigen - ob wir nur GPS oder Google nutzen -, dann haben wir eine Navi-Genauigkeit von durchschnittlich fünf bis acht Metern. Dann sagt das Navigationsgerät uns: Bitte biege jetzt in die nächste Straße ein. Im landwirtschaftlichen Bereich haben wir schon seit vielen Jahren eine Genauigkeit von Plus/Minus einem Zentimeter. Landwirte brauchen diese Genauigkeit bei der Aussaat, der Düngung, beim Pflanzenschutz, aber auch der Ernte. Nur so können sie gute Erträge gewährleisten. In Deutschland haben wir eine Präzisionslandwirtschaft. Daher: Die Anforderung an unsere Landmaschinen sind oftmals komplexer als im Pkw-Bereich. Zudem geht es ja nicht nur um den Traktor als Zugmaschine selbst, sondern dahinter hängt ja immer noch ein Arbeitsgerät, sei es ein Pflug, eine Sämaschine oder eine Presse, das richtig für den entsprechenden Boden eigestellt werden muss oder effizient das Gras zu einem Ballen presst. Das macht die Sache noch viel komplexer.

Aber braucht es so viel Technik-Einsatz überhaupt?

Ja, um zum einen ausreichend Nahrungsmittel zu produzieren und zum anderen auch um in Zukunft in der Landwirtschaft qualifizierte und belastbare Mitarbeiter zu bekommen. Eine weitgehende Selbststeuerung der Maschinen führt natürlich auch zur Entlastung des Fahrers. Weil wir gerade auch in der Landwirtschaft Schwierigkeiten haben, ausreichend Mitarbeiter zu bekommen, die auch bereit sind, zu sehr ungewöhnlichen Arbeitszeiten diesen Job zu leisten., wie beispielsweise im Sommer.

Beim Blick auf die Unternehmens-Zahlen entsteht der Eindruck: Fendt scheint von der Corona-Krise überhaupt nicht betroffen zu sein.

Ja, das stimmt, die Landmaschinenbranche ist im Großen und Ganzen nicht betroffen von der Pandemie. Auch bei uns stand im ersten Lockdown im Frühjahr für einige Woche die Produktion still, was daran lag, dass vor allem die Zulieferung von Bauteilen aus Italien nicht mehr funktionierte. Wir haben dadurch eine Produktion von rund 3200 Traktoren verloren. Diese konnten wir relativ schnell wieder aufholen, weil wir in den Zwei-Schicht-Betrieb gegangen sind und auch teilweise am Samstag produziert haben. Denn die Nachfrage deutschland- und europaweit, aber auch weltweit war da.

Die Landmaschinentechnik ist also auch systemrelevant?

Ja, dieser Status ist uns schon im ersten Lockdown zuerkannt worden. Die Bevölkerung braucht jeden Tag ausreichend qualitativ hockwertige Lebensmittel. Dafür muss es Landwirte geben, die diese erzeugen. Und dafür brauchen sie Landtechnik. In der Tat ist noch einmal deutlich geworden, dass Landwirtschaft einen wichtigen Stellenwert für unsere Bevölkerung hat. Wir sind die, die Landwirten innovative Technik bieten, damit sie Menschen weltweit mit Nahrungsmitteln versorgen können. Die Digitalisierung wird bei uns ein wahnsinniger Innovationstreiber sein, um Dinge, die heute gesellschaftlich diskutiert werden, positiv zu beeinflussen. So kann chemischer Pflanzenschutz zukünftig noch stärker durch Landtechnik, wie beispielsweise mechanische Unkrautbekämpfung ergänzt werden.

Bei den Pkw gibt es den umstrittenen Trend zum SUV: Große Fahrzeuge, die eigentlich gar nicht notwendig sind, sondern mehr ein Statussymbol sind. Gibt es diesen Trend in der Landmaschinenbranche auch?

Nein, den gibt es nicht. Schauen wir erst einmal die bloße Menge an, dann sehen wir, dass derzeit in Deutschland im Jahr etwa 30.000 Traktoren neu zugelassen werden, vom kleinsten bis zum größten. In den 1960er-Jahren lag die Zahl noch bei 100.000. Und es ist davon auszugehen, dass die Stückzahlen noch weiter zurückgehen. Aber der einzelne Traktor ist heute leistungsstärker als früher, bekommt immer mehr Funktionalitäten, er wird komplexer, höherwertiger. Mal ein Beispiel: Wir bieten Fendt Traktoren mit einer voll integrierten Reifendruckanlage an. Binnen einer Minute kann der Reifendruck während der Fahrt um 1,5 bar gesenkt werden, so dass sich die Auflagefläche der Reifen erhöht. Der Bodendruck verringert sich und der Boden mit allen Organismen wird dadurch auch geschützt. Technik ist bei uns kein Statussymbol, das sind Innovationen, die sinnvoll eingesetzt werden.

Wo spielt die Musik, wo sind die Wachstumsmärkte für Fendt?

Nach wie vor sind Deutschland und Frankreich die größten europäischen Einzelmärkte – auch für Fendt. Für uns ist aber der gesamte weltweite Markt interessant. Fendt gilt als die Technologie-Marke weltweit. In diesem Jahr gibt es Fendt seit nunmehr 90 Jahren. Wir sind ein Unternehmen mit Tradition, das es jetzt weiter zu internationalisieren gilt. Das haben wir bereits stark in Nordamerika getan. Wir sind aber auch in Südamerika, in Brasilien aber auch in großen agrarischen Gebieten wie Neuseeland, Australien oder Südafrika präsent.

Das Zentrum der Produktion wird aber in Deutschland bleiben?

Ja, wir beschäftigen in Deutschland rund 6000 Mitarbeiter an sechs Standorten. Allein fast 4000 Mitarbeiter am Stammsitz in Marktoberndorf. Hier sind die Getriebefertigung, die Traktorenproduktion, die gesamte Entwicklung und auch das Marketing. Wir sehen es als großen Vorteil, dass wir Dinge haben wie eine duale Ausbildung. Die ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Wir bilden jährlich um die 40 jungen Menschen zu beispielsweise Mechatronikern oder Zerspanungstechnikern aus. Die ist für uns ganz wichtig, um top ausgebildetes Personal zu bekommen. Das zahlt sich aus. Jedes Jahr gibt es von der Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft (DLG) eine Umfrage von rund 800 Landwirten in Deutschland zum Image der einzelnen Landtechnikhersteller. Da bekommen wir seit Jahren eine Top Bewertung. Gleiches gilt für die Umfragen unter Händlern. Wir haben sogar schon Rückmeldungen bekommen, dass in Zeiten von Null-Zinsen und Unsicherheiten in Bezug auf den Euro oder die Corona-Krise, Geld bewusst in den Kauf eines Fendt Traktors investiert wurde, nach dem Motto: Der sei zwar der teuerste, aber auch der wertbeständigste. Ein Fendt gilt also auch als Wertanlage.

Sie sind selbst noch praktizierender Landwirt in Warstein. Wieviel Zeit bleibt dafür neben der Tätigkeit als Vollzeit-Firmenchef?

Ich bin die fünfte Generation auf dem Hof und ich freue mich, an die sechste übergeben zu können. Der Hof wird in einer Betriebsgemeinschaft von meinem Cousin erfolgreich weiter bewirtschaftet, ich spreche mich mehrmals die Woche mit ihm ab. In den wenigen Tagen, an dem ich vor Ort bin, erfreue ich mich an dem Zustand der Kulturen. Und selbstverständlich arbeite ich gerne auf den Acker. Natürlich mit Fendt Maschinen. Das gibt mir immer wieder die Erdung. Vor allem durch die Gespräche mit vielen befreundeten Landwirten über Sorgen, Nöte und Freuden, die mir helfen, immer wieder direkten Input zu unseren Treckern und zur Lage der Landwirte zu bekommen.

>> ZUR PERSON: Studierter Landwirt

- Christoph Gröblinghoff ist 54 Jahre alt, verheiratet, Vater eines Sohns und einer Tochter. Neben der Landwirtschaft gelten die Jagd und das Kochen als seine Hobbies. Nach einer landwirtschaftlichen Lehre studierte er an der Fachhochschule Soest und ist Diplom- Agraringenieur.

- Die Manager-Fertigkeiten hat er im Job gelernt: Zunächst beim Landmaschinenhersteller JI Case GmbH in Neuß von 1990 bis 2003, dann bei der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main in Köln, zuletzt als Generalbevollmächtigter und Mitglied der Konzernleitung.

- Im Jahr 2014 kam er zum US-Konzern AGCO, zu dem seit 1997 auch Fendt gehört. Aus der europäischen AGCO Zentrale in der Schweiz heraus kümmerte er sich um den Um- und Ausbau des europäischen Vertriebsnetzes für alle AGCO Marken. Seit Januar 2020 ist er der Vorsitzende der AGCO/Fendt Geschäftsführung.