Eine Tochter auf der Suche: "Mein Vater hat mir gefehlt"

Hagen Stern-Reporterin Nora Gantenbrink, aufgewachsen in Iserlohn, hat sich für ihren ersten Roman auf die Spuren ihres verstorbenen Vaters begeben.

Als sie vier Jahre alt war, zerbrach die Ehe ihrer Eltern. „Mein Vater hat sich anschließend nicht um mich gekümmert“, sagt Nora Gantenbrink. Als der drogenabhängige Alt-Hippie auf einer Aids-Station in einem Dortmunder Krankenhaus auf dem Sterbebett lag, besuchte die damals 18-Jährige ihn. Jahre nach seinem Tod hat sich die heutige „Stern“-Reporterin, die einst als Schüler-Praktikantin in der Hagener Lokalredaktion dieser Zeitung erstmals in den Journalismus hineinschnupperte, auf Spurensuche nach ihrem Vater gemacht. Herausgekommen ist ihr erster Roman „Dad“. „Ein fiktionales Werk“, betont die 34-Jährige, „aber eines, das autobiografisch inspiriert ist.“

Für den Stern haben Sie über einen Autor geschrieben, der die blutigsten Krimis Amerikas schreibt, über Bushido und einen kriminellen Clan, über eine Liebe zwischen einer Klofrau und einem Klomann, oder über die Mutter eines getöteten Kindes. Beim Fußball würde man sagen: Sie gehen dorthin, wo es weh tut. Galt das auch für die Spurensuche im Leben ihres Vaters?

Nora Gantenbrink: Als ich mit den Recherchen begann, als ich den Karton auf dem Dachboden mit Fotos und einigen Postkarten meines Vaters öffnete, habe ich tatsächlich gedacht, dass es mich sehr mitnehmen würde. Aber es war letztlich nicht so. Ich hatte mir schon so oft vorgestellt, mich meinen Vater zu nähern. Als ich es dann endlich tat, fühlte es sich einfach richtig an.

Gab es eine Initialzündung für Ihren Roman?

Ja. Nach meinem veröffentlichten Kurzgeschichtenband hat mir der Rowohlt Verlag ein Angebot für ein neues Buch gemacht. Ich wollte eine Art Kammerspiel über eine Eckkneipe und deren ältere Gäste veröffentlichen. Je länger ich daran schrieb, umso klarer wurde mir, dass ich scheiterte. Ich hatte einfach keine Ahnung, wie 60-jährige Männer denken. Und ich habe gemerkt, dass ein anderes Thema viel mehr in mir arbeitet. Ich habe dann mit der ehemaligen Verlegerin telefoniert und ihr mein Problem geschildert. Zu der Idee, einen Roman über eine Vaterfigur zu schreiben, sagte sie zu mir: „Das eine Buch hättest Du schreiben können. Das hier ist das Buch, dass du schreiben musst.“

Sie sind an Orte in Marokko, Indien und Thailand gereist, auf die Postkarten in dem Karton und Schilderungen von Freunden Ihres Vaters Bezug genommen haben. Was haben Sie über Ihren Vater herausgefunden?

Ich bin nicht überall an Informationen gekommen. In Indien ist es mir gelungen. Dort habe ich einige sehr nette einstige „Goa-Freaks“ gefunden – aber ihr langandauernder Drogenkonsum hatte sich nicht unbedingt positiv auf ihr Erinnerungsvermögen ausgewirkt, was mich vor ein neues Problem stellte. Aber ich weiß dennoch, dass mein Vater sehr viele Freunde hatte, die ihn sehr mochten. Er war ein besserer Freund als ein Vater. Man konnte mit ihm offenbar unglaubliche Dinge erleben.

Ihr Roman spielt in der fiktiven Kleinstadt Eisenwald, aus der Ihr Vater immer wieder ausbrach und in die er immer wieder zurückkehrte. Haben Sie eine Erklärung, wovor Ihr Vater sein Leben lang geflohen ist?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die familiären Strukturen waren. Er ist mit großen Ambitionen in sein Erwachsenenleben gestartet. Dann ist er als Sohn in den elterlichen Wurstwarenhandel zurückgekehrt, den er einmal übernehmen sollte. Mein Vater hat sich seinem Vater untergeordnet. Er konnte seinen Wünschen und Träumen nicht mehr nachgehen, driftete in die Drogenszene im Großraum Iserlohn, Hagen und Dortmund ab und entfloh auf langen Reisen immer wieder der Enge der Kleinstadt.

„Wenn es den Ort Eisenwald gebe“, schreiben Sie im Stern, „würde man ihn vermutlich am ehesten auf der Grenze zwischen Ruhrgebiet und Sauerland finden. Wenn Eisenwald für Iserlohn steht – welchen Anteil hat der ländliche Raum am kurzen Leben Ihres Vaters?

Ich halte überhaupt nichts von Provinz-Beschimpfungen. Es gibt viele Menschen, die auf dem Land leben und glücklich sind. Aber wenn man jung ist, sehnt man sich einfach oft danach, mal woanders zu leben. Auszubrechen.

Sie haben nach dem Abitur am Letmather Gymnasium Iserlohn verlassen, in Münster studiert und sind dann an die Henri-Nannen-Schule nach Hamburg gewechselt. Sind Sie auch einer vermeintlichen Enge des Sauerlandes entflohen?

Für mich lag immer eine Melancholie über meiner Heimat, aber das hatte sicher auch damit zu tun, dass dort mein Vater gestorben ist. Manchmal sind es ja gar nicht die Orte an sich, sondern die Dinge, die man dort erlebt hat, die einem die Orte verdunkeln.

Was haben Sie von Ihrem Vater geerbt?

Er soll ein guter Geschichtenerzähler gewesen sein – eine Eigenschaft, die für einen Reporter durchaus von Bedeutung ist. Zudem soll er ein Büchernarr gewesen sein. Diese Liebe teile ich ebenfalls mit ihm.

Ihr Stern-Artikel ist mit „Spät versöhnt“ überschrieben. Haben Sie sich durch das Schreiben Ihres Romans mit Ihrem Vater versöhnt?

Der Titel ist schon etwas verkürzt, aber an guten Tagen fühlt es sich tatsächlich so an. Mein abwesender Vater war immer eine Leerstelle in meinem Leben. Er hat mir gefehlt, auch wenn ich bei Mutter behütet aufgewachsen bin. Aber ich habe durch meine Recherchen Sympathie für ihn entwickelt: Er war ein hoffnungsloser Träumer, hat nach Freiheit gestrebt und sich gerne gegen die Regeln der Gesellschaft gestellt. Ich glaube, er war nicht dafür gemacht, alt zu werden.

„Dad“ ist Ihr Debütroman. Haben Sie Blut geleckt?

Ich habe zwar schon ein Angebot für ein weiteres Buch von meinem Verlag, aber ich brauche erstmal eine Pause. Ich finde Schreiben entgegen vieler romantisierender Vorstellungen vor allem eins: harte Arbeit. Zudem bin ich vor vier Monaten zum ersten Mal Mutter geworden.

Hätte sich Ihr Vater über Enkelkinder gefreut?

Ich glaube schon. Aber er wäre sicher kein Großvater gewesen, der mit seinen Enkeln auf dem Arm auf einer Hollywoodschaukel gesessen hätte.

Nora Gantenbrink wurde 1986 in Iserlohn geboren und machte 2005 auf dem Gymnasium Letmathe Abitur. Sie studierte Politik, Kommunikationswissenschaft und Geschichte in Münster und besuchte die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Anschließend arbeitete sie als Redakteurin bei Spiegel Online. Danach schrieb Nora Gantenbrink Artikel für Stern, Zeit, Spiegel und ein Wurstmagazin. Seit 2013 ist sie Reporterin beim Stern.

Ihr erster Roman "Dad" ist im Rowohlt Verlag erschienen. Das 240-Seiten-Werk kostet 20 Euro.