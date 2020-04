Erdbeermund mit Maskenpflicht

Was ziehe ich im Homeoffice an, wenn mich sowieso keiner sieht, weil die weite Welt auf den Weg zum Supermarkt geschrumpft ist?

Achtung, Falle!

Die Selbstachtung gebietet gerade im Heimbüro eine Trennung zwischen Beruf und Freizeit. Wir lernen jetzt viel von den Überlebensstrategien gefangener Geiseln, die sich ihre Zellen in verschiedene Bereiche eingeteilt haben und so versuchten, die Tage in der Unterscheidung von primären Funktionen wie Essen, Schlafen etc. zu organisieren.

Soweit die Theorie. In der Praxis ist der Mensch ein Gewohnheitstier. Kurz vor Corona habe ich einen neuen Lippenstift erworben, in der Farbe Rosenholz. Steht jeder Frau. Den trage ich nun auf. Als ich ihn heute vor der Fahrt zum Einkaufen routinemäßig einsetze, dämmert mir noch nichts Böses.

Aber dann.

Maskenpflicht!

Da stehe ich nun mit meinem unsichtbaren Erdbeermund. Der Maske bekommt das Lippenstift-Abenteuer nicht gut. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich der Schmier irgendwann wieder auswäscht.

Noch Fragen? Ja, liebe Herren der Schöpfung, wir malen uns nicht mit allerlei Gedöns an, um Euch zu gefallen, sondern, weil wir uns selbst gefallen wollen. Daher kann ich Lippenstift bei der Heimarbeit nur empfehlen. Selfcare nennen die Engländerinnen das. Da muss der Postmann gar nicht zweimal klingeln.