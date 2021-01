EU-Politiker Liese droht mit Biontec-Lieferstopp für England

Der Hersteller AstraZeneca steht in der Kritik, weil er bevorzugt nach Großbritannien Impfstoff liefere.

Hagen Europapolitiker Peter Liese hält den AstraZeneca-Impfstoff für gut - und warnt den Hersteller davor, der EU nicht maximal zu liefern.

Der EU-Gesundheitspolitiker Dr. Peter Liese (CDU) weist Medienberichte über die angeblich geringe Wirksamkeit des Impfstoffes von AstraZeneca, ein extrem wichtiger Baustein der europäischen Impfstrategie, harsch zurück: "Was in der Bildzeitung stand sind Fake News!" Auch das Handelsblatt hatte entsprechend berichtet, dass der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers bei Menschen über 65 nur einen Wirkungsgrad von acht Prozent erreiche. " Hier wurden Zahlen vertauscht und wird Vertrauen zerstört", sagt der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion gegenüber der Westfalenpost.

"Gute Immunantwort auch bei Älteren"

Acht Prozent der Teilnehmer an der Studie des Herstellers waren zwischen 56 und 69 Jahre alt – drei bis vier Prozent älter. Der Wirkstoff von AstraZeneca habe tatsächlich "eine gute Immunantwort auch bei Älteren", erklärt der Sauerländer CDU-Politiker, der am Dienstag noch mit Vertretern des Pharmakonzerns sprach. Dabei ging es allerdings noch einmal darum, dass AstraZeneca nicht die mit der Europäischen Union vereinbarte Menge Impfstoff liefern will. 80 Millionen Dosen waren im ersten Quartal sollten es sein.

Handelskonflikt mit Großbritannien droht

Nun will der Hersteller wegen Produktionsproblemen lediglich 31 Millionen Dosen liefern. Das ist angesichts der drohenden Ausbreitung von Covid-Mutationen aus Sicht von Liese verheerend. "AstraZeneca muss sich entscheiden, ob sie ein britische Unternehmen oder ein Weltunternehmen sein wollen. Ich denke, sie werden keine 80 Millionen liefern, weil sie es aktuell nicht können, aber sie werden aufstocken müssen." Andernfalls drohe ein Handelskonflikt.

EU kontrolliert Ausfuhren

Die EU habe bereits verfügt, dass kein Impfstoff mehr die Außengrenzen verlässt, ohne dass klar ist, wohin er geht. Noch vor kurzem sei in einem Werk von IDT Biologika in Dessau AstraZeneca-Impfstoff abgefüllt und nach England verschickt worden. Sollte der britische Pharmakonzern bei der bevorzugten Belieferung Großbritanniens bleiben, sollte nach Lieses Ansicht auch kein Biontec-Impfstoff mehr auf die Insel geschickt werden. "Warum sollten wir das tun?", fragt Liese.

Ganz offenbar liegen die Nerven rund um die Impfstoffkampagne in Deutschland und Europa zunehmend blank. Dabei sei man weiter auf einem guten Weg, glaubt Liese. Selbst die 31 Millionen Dosen des Vektorimpfstoffes von AstraZeneca würden helfen. Laut Hersteller hat das Präparat einen Wirkungsgrad von 82 Prozent. Selbst wenn es bei älteren Menschen etwas weniger sein sollte, "hilft uns das weiter, denn unzweifelhaft hat der Impfstoff eine gute Immunantwort auf das Virus", versichert Liese mittlerweile.

Zu Jahresbeginn war sich auch der Experte da noch nicht so sicher wie heute. Seine Prognose, dass bis zum Sommer jedem Impfwilligen ein Angebot gemacht werden könne, bekräftigt Liese, vorausgesetzt, es gibt keine unvorhersehbaren Komplikationen bei der Produktion von Impfstoffen und das Impftempo kann erhöht werden. "Wir haben jetzt 1,5 Millionen Menschen in einem Monat geimpft. Wir müssten fünf Mal so schnell werden."

Johnson&Johnson wird wichtig

Optimistisch stimmt ihn, dass die Premium-Impfstoffe von Biontec-Pfizer und Moderna zur Verfügung stehen. Biontec werde die Produktion in den kommenden Wochen um mehrere hundert Millionen Dosen steigern. Zudem sei mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson bis zum Sommer zu rechnen. Dieses Präparat muss nur einmal verimpft werden. „Aber dieser Impfstoff muss erst zugelassen werden und die Europäische Arzneimittelagentur muss genauso sorgfältig wie bei den anderen Impfstoffen prüfen, wie wirksam er ist und dass die Nebenwirkungen sich im Rahmen halten“, sagt Liese.

Hohe Erwartungen werden auch in den deutschen Impfstoff von Curevac gesetzt, der wie Biontec und Moderna ein mRNA-Impfstoff mit entsprechend hohem Wirkungsgrad ist. Allerdings werde er laut Experte Liese kaum vor Mai auf den Markt kommen.

Dass die Diskussionen um Tempo, Belieferung und Wirksamkeit von Impfstoffen die Bevölkerung verunsichern dürfte, ist kaum von der Hand zu weisen. Der Europapolitiker Liese ist dennoch überzeugt, "dass am Ende die Impfbereitschaft weiter steigen wird.

Bisher hat die Kommission 1,965 Milliarden Impfdosen bestellt:

Curevac: Bis zu 405 Millionen

AstraZeneca: Bis zu 400 Millionen

Johnson&Johnson: Bis zu 400 Millionen

Biontech: Bis zu 300 Millionen

Sanofi/GSK: Bis zu 300 Millionen

Moderna: Bis zu 160 Millionen