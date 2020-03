Falsche Wunderheilerin erbeutet Geld von Rentnerin in Werl

Werl. Die Polizei im Kreis Soest sucht eine falsche Wunderheilerin, die in Werl Geld von einer Rentnerin erbeutet hat. Sie spricht akzentfrei Russisch.

Eine falsche Wunderheilerin hat am Montagnachmittag, 9. März, Bargeld von einer Rentnerin in Werl erbeutet. Wie die Kreispolizeibehörde Soest mitteilt, wurde die ältere Dame von der falschen Wunderheilerin in der Fußgängerzone auf Russisch angesprochen. Diese habe ihr mitgeteilt, dass sie verhext sei. Sie könne aber wieder dafür sorgen, dass sie gesund werde. Hierzu müsse sie Bargeld, Brot, ein Ei und Wasser von zuhause besorgen.

Eine hinzukommende zweite Frau soll die Rentnerin nach Hause begleitet haben, wo diese die geforderten Sachen holte. Als sie wieder zur Betrügerin zurückgekehrt war, habe diese das Geld, Brotscheiben und ein Ei in Zeitungspapier eingepackt und dieses in die Unterbekleidung ihres Opfers gesteckt.

Am nächsten Tag sollte sie dann wieder an die gleiche Stelle zurückkehren und dann könne die falsche Wunderheilerin ihr sagen, wer sie verhext hätte, so die Polizei. Am nächsten Morgen habe die Rentnerin den Betrug bemerkt und Anzeige erstattet.

Polizei rät: Russische Familienangehörige warnen

Die Betrügerin war circa 60 bis 65 Jahre alt, schätzungsweise 155 cm groß, mit dunklen Augen, dunklen Haaren und von normaler Figur. Sie sprach akzentfreies Russisch und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und schwarze Hose. Die zweite Frau, die die Rentnerin nach Hause begleitete war circa 40 bis 45 Jahre alt, schätzungsweise 160 cm groß, etwas korpulenter und hatte dunkle Haare. Sie sprach ebenfalls akzentfreies Russisch.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder den beiden Tatverdächtigen machen können, sich bei der Kreispolizeibehörde in Soest zu melden. Die Polizei empfiehlt außerdem insbesondere jüngeren Bürgern mit russischen Wurzeln, mit älteren Familienangehörigen über diese Vorfälle sprechen, damit sie nicht ebenfalls Opfer dieser Masche werden.