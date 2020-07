Familienstreit in Lippstadt mit Messer ausgetragen

Lippstadt. Ein Familienstreit ist in Lippstadt offenbar aus dem Ruder gelaufen. Ein 29-Jähriger wurde verletzt. Vier Personen wurden festgenommen.

Eigentlich sollte bei dem Treffen ein Familienstreit geschlichtet werden. Es endete allerdings mit einem Verletzten und vier Festnahmen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es in der Nacht zu Dienstag in einem Haus in der Callostraße zu Streitigkeiten gekommen. Nach Angaben eines 25-jährigen Mannes hatten sich mehrere männliche Mitglieder der Familie dort versammelt. Als nun die zweite Hälfte der Familie hereingekommen sei, hätten diese Mitglieder, so der 25-Jährige, sofort auf ihn eingeschlagen. Sein 29-jähriger Bruder habe sich den „Angreifern“ in den Weg gestellt. Er wurde mit einem Messer an der Schulter leicht verletzt. Die Eindringlinge seien daraufhin mit zwei Fahrzeugen geflüchtet. Die Polizei konnte vier Insassen vorläufig festnehmen.