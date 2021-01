Festival Textile verknüpft Südwestfalen mit Kunst

Schmallenberg Matisse kommt nach Schmallenberg. Der große Künstler ist ein Stargast des Festivals Textile 2021. Wir verraten, was sonst noch passiert

Mit Nadel und Faden die Welt verändern. Das schafft die Kunst. Die Netzwerke und Verstrickungen, die dabei entstehen, erkundet das Festival die Textile in Schmallenberg vom 8. Mai bis 13. Juni. Charakteristisch für das überregional viel beachtete Kunstprojekt ist die Verbindung von hochrangigen künstlerischen Positionen und Mitmachaktionen. Ein berühmter Name steht bereits fest. Das Picasso-Museum Münster gastiert mit Henri Matisse in der Südwestfälischen Galerie in Schmallenberg-Holthausen.

Der offene Blick über Gattungsgrenzen hinaus macht die Textile seit 2015 im Dreijahresrhythmus zu einem hoch gelobten Experiment für Kultur im ländlichen Raum. Große Meister und avantgardistische Ideen finden hier einen Raum, gleichzeitig wird die Alltagserfahrung der Bürger in der Textilstadt Schmallenberg zum Bestandteil von Kunstaktionen, und nicht zuletzt erkunden die Besucher das Thema auch in den Grenzbereichen der Kunst, 2021 zum Beispiel mit Fragen zur nachhaltigen Textilproduktion. „Die Besonderheit der Textile 21 wird sein, dass es sehr viele Partner und Partnerinnen gibt“, erläutert Projektmanagerin Christine Bargstedt. „Die Textile ist wie ein Netz mit vielen verschiedenen Knotenpunkten. Das Festival erstreckt sich über ganz Südwestfalen.“ Die Weberinnen des Museums Grevenbrück, der offene Treff Abenteuerspielplatz in Meschede, der interkulturelle Verein Kunterbunt in Brilon, das Museum Eslohe, die Stadtjugendpflege Bad Berleburg und der Verein Musik und Theater Kirchhundem sind nur einige der 15 Partner, die das aktuelle Programm tief in die Region hinein verknüpfen.

Jeden Tag eine gute Naht

„Die Textile steht für verschiedene kulturelle Praktiken“, so Christine Bargstedt, „für Alltagskultur und den ganzen Bereich Handwerk, Textilindustrie, Arbeit. Diesen Aspekt haben wir mit einem Zeitzeugenprojekt dabei, wo wir auch die Geschichte des Textilen in Schmallenberg aufgreifen.“ Die Stationen in der Fläche sollen unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. So gibt es unter dem Titel „Jeden Tag eine gute Naht“ ein Modeprojekt für Jugendliche, Aktionen zum Bereich Slow Fashion und viele Angebote zum Mitmachen und Selbermachen. Der Programmpunkt mündet in einem großen Mitmachfest am 15. und 16. Mai in der Stadthalle Schmallenberg. Beim spektakulären Fahnenprojekt wirken Bürger aus 10 Ortsteilen zusammen, um leuchtende Banner zu gestalten, die als Symbol von kommunaler Einheit in der Vielfalt weithin sichtbar sein werden.

„An der Rolle als Verknüpferin motiviert mich, dass es eine große Begeisterung für das Thema gibt“, freut sich Christine Bargstedt. „Das Festival ist super Generationen übergreifend und super Milieu übergreifend. Ich habe dabei mit handwerklich orientierten Menschen zu tun und mit kulturell hoch gebildeten. Diese Gleichzeitigkeit fasziniert mich.“

Matisse kommt nach Holthausen

Die Textile wurde von Dr. Andrea Brockmann ins Leben gerufen, der früheren Kulturamtsleiterin in Schmallenberg, die jetzt die Direktorin der Städtischen Museen und Galerien in Paderborn ist. Als Kuratorin der Ausstellung „Stoffsuche“ im Kunsthaus Alte Mühle bleibt sie ihren Festival verbunden; und ihre Nachfolgerin Saskia Holsträter bringt neue Akzente ein. „Kleidung als Gegenstand der Kunst ist ein total spannendes Thema und es ist spannend, wie Künstler damit umgehen“, weiß Saskia Holsträter. Matisse zum Beispiel kommt nicht von ungefähr nach Holthausen, wo seit der Picasso-Präsentation 2018 die Infrastruktur für Ausstellungen derartigen Kalibers existiert. Matisse hat sich in seinem Schaffen intensiv für Gewandung und textilen Dekor interessiert. Im Westfälischen Schieferbergbau Museum in Holthausen wird parallel eine naturkundliche Ausstellung über das „Kleid der Tiere“ zu sehen sein.

Der niederschwellige Ansatz des Festivals ist übrigens nicht von oben nach unten gedacht. Saskia Holsträter. „Schwellenangst aufbrechen, das funktioniert in beide Richtungen. Die Zeitzeugen kommen in Berührung mit avantgardistischer Kunst, und die Hochkulturleute kommen plötzlich zur Mitmachkunst. Das ist für mich als Kunstvermittlerin spannend.“

Vom 8. Mai bis 13. Juni

Das Kunstfestival die Textile wird vom 8. Mai bis 13. Juni in Schmallenberg und Südwestfalen angeboten. Einen Vorgeschmack können die Besucher jetzt bereits im Lenneatelier Schmallenberg erkunden, wo die Ausstellung Mikromysterium mit gehäkelten Viren und Bakterien der Künstlerin Katharina Krenkel in einer Installation von außen zu sehen ist. Das Festival soll in jedem Fall stattfinden. Wenn Corona stationäre Angebote unmöglich macht, sollen die Aktionen ins Digitale verlagert werden. www.die-textile-schmallenberg.de