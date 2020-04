Eine leblose Frau ist in Wuppertal gefunden worden. Es handelt sich um eine als vermisst gemeldete 27-Jährige. (Symbolbild)

Polizei Mordkommission ermittelt: Leblose Frau in Wuppertal gefunden

Wuppertal. An einem Fluss in Wuppertal haben Passanten am Sonntagabend eine leblose Frau gefunden. Ein 43-jähriger Mann wurde festgenommen.

In Wuppertal haben Passanten am Sonntagabend gegen 20 Uhr eine leblose Frau mit schweren Verletzungen am Wupperufer gefunden. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nach Auskunft der Staatsanwaltschaft nur noch den Tod feststellen.

Bei der Frau handele es sich um eine als vermisst gemeldete 27-jährige Frau. Noch in der Nacht hat die Polizei einen 43-jährigen Mann aus dem persönlichen Umfeld des Opfers festgenommen. Da nach ersten Erkenntnissen ein Gewaltverbrechen zum Tod der Frau führte, wurde eine Mordkommission eingesetzt. Eine Obduktion soll die näheren Todesumstände klären.

Die Ermittler der Mordkommission suchen nach Zeugen und fragen: Wer hat zur besagten Tatzeit verdächtige Feststellungen auf der Hünefeldstraße gemacht? Zeugen können sich unter der Nummer 0202/284-0 bei der Kriminalpolizei melden. (red)