Für Landwirte und Kunden gilt: Tierwohl ist nicht umsonst

70 Cent mehr pro Woche und Kopf am Esstisch sind nötig, damit Fleisch und Milch so erzeugt werden können, wie es die Mehrheit der Deutschen offenbar gern hätte. „Wir stellen fest, dass Teile der Gesellschaft sich eine andere Tierhaltung wünschen“, beschreibt WLV-Hubertus Beringmeier die aktuelle Situation, die beim digitalen Veredlungstag des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) diskutiert wurde.

Problem Schweinestau

Rund 700 Teilnehmer, überwiegend Landwirte aus Westfalen, nahmen an der Veranstaltung teil und ließen sich von Beringmeier, der NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) und dem früheren Bundesagrarminister Jochen Borchert (CDU) auf den neuesten Stand bringen.

Irgendwie sind die guten Nachrichten in der Branche rar. „Es brennt an allen Stellen“, sagt Beringmeier – und meint damit nicht nur die vollen Ställe der Schweinebauern. Auf 600.000 schlachtreife Tiere ist der Stau inzwischen angewachsen. Langsam, glaubt Beringmeier, könnte der Berg zwar abgebaut werden. Allerdings machen die Afrikanische Schweinepest und das damit verbundene Exportverbot insbesondere nach China, gepaart mit der geringeren Nachfrage dadurch, dass Restaurants geschlossen bleiben (hierunter leiden besonders die Rinderhalter, die kaum noch ein Steak mehr verkaufen können), den Landwirten zu schaffen.

Die Preise brechen weiter weg, auch wenn davon der Kunde im Supermarkt nach wie vor nichts merkt. Schwer sauer sind die Bauern auf den Handel, der sich in Deutschland im Wesentlichen auf die vier Großen – Aldi, Lidl, Rewe und Edeka – mit rund 85 Prozent Marktanteil beschränkt.

Borchert-Kommission

Sie halten nach Ansicht der Branche auch den Milchpreis kontinuierlich niedrig. Aktuell liegt er kaum über 30 Cent pro Liter, dabei steigen die Kosten für die Milchviehhalter – auch durch Tierwohlmaßnahmen, ohne die die Akzeptanz der Verbraucher langfristig zu schwinden droht.

„Wenn die Gesellschaft Tierwohl will, dann muss die Produktion auch öffentlich gefördert werden“, ist die Meinung von Bundesagrarminister a. D. Borchert. Der 80-Jährige sitzt einer Kommission vor, die von der aktuellen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde, um für die Auflösung des Dilemmas zwischen Tierschutz und Wirtschaftlichkeit Vorschläge zu unterbreiten.

Kennzeichnung An der Initiative Tierwohl (ITW) sind Lebensmittelhandel, Land- und Fleischwirtschaft beteiligt. Seit 2018 kennzeichnet ein Siegel Geflügel, das nach bestimmten Tierwohlkriterien aufgezogen wird. Demnächst soll auch Schweinefleisch gekennzeichnet werden.

Im Frühjahr legte die sogenannte Borchert-Kommission ein Papier vor. Eine Erkenntnis: „Wir müssen den Prozess selbst gestalten, bevor er durch Gerichtsurteile vorgeschrieben wird“, sagt Borchert und denkt dabei beispielsweise an das Thema „Kükenschreddern“. Mit „wir“ sind Landwirte, Politik und Handel gemeint. Ein Teil der Lösung soll das staatliche Tierwohllabel sein und damit verbunden ein Aufpreis im Laden, der in einen Fonds fließt. Daraus könnten dann die Mehrkosten für mehr Tierwohl in den Ställen den Nutztierhaltern erstattet werden. So ist der Plan. Borchert erklärt, dass man mit dem Handel, der seit 2015 ein eigenes Label nutzt, in guten Gesprächen sei. Nicht unstrittig. „Die staatliche und die privatwirtschaftliche Initiative Tierwohl rasen wie zwei Dampfloks aufeinander“, ist der Eindruck von NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser. Sie habe in den vergangenen Wochen nicht die allerbesten Erfahrungen mit dem Handel gemacht und rät daher den Landwirten, „auch mal ein bisschen Druck ausüben.“