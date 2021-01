Hagen: Falscher Arzt sitzt jetzt in Untersuchungshaft

Hagen. Der falsche Arzt des Hagener Impfzentrums sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Er soll in Schulen Corona-Tests durchgeführt haben.

Der 32-Jährige, der sich als Arzt ausgegeben und für das Hagener Impfzentrum gearbeitet hat, sitzt seit Montagnachmittag in der Justizvollzugsanstalt Hagen in Untersuchungshaft. Wie Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli am Dienstagvormittag gegenüber dieser Zeitung bestätigte, wurde der beantragte Haftbefehl vollzogen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Hochstapler Betrug in 28 Fällen in Tateinheit mit Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen sowie Urkundenfälschung vor. Die Schadenssumme soll 255.000 Euro betragen.

Für die Organisation des Impfzentrums sowie angebliche ärztliche Leistungen soll der beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Hagen als freier Mitarbeiter angestellte Mann Rechnungen gestellt haben, die vom DRK an die Stadt Hagen weitergeleitet wurden.

Hochstaple: Corona-Tests in Schulen durchgeführt

Nach den bisherigen Ermittlungen soll der deutsche Staatsbürger auch Corona-Tests in Schulen durchgeführt haben - "ohne die Befähigung, medizinische Maßnahmen durchzuführen", so Pauli. Auf seiner offenbar gefälschten Approbationsurkunde soll sich der Name eines Mitarbeiters der Bezirksregierung Arnsberg befinden, der zum Zeitpunkt der Ausstellung bereits im Ruhestand gewesen sei.

Zuvor soll sich der 32-Jährige auch in Dortmund als Hochstapler aufgefallen sein. Die dortige Staatsanwaltschaft hat im vergangenen November Anklage gegen ihn wegen Betruges erhoben. Als Mitarbeiter einer Obdachlosen-Initiative soll der angebliche Diplom-Psychologe und einstige Vorsitzende eines SPD-Ortsvereins Gelder veruntreut haben.

Der falsche Hagener Arzt ist vorbestraft. Im Jahr 2016 wurde er wegen Betruges und Urkundenfälschung vom Amtsgericht Ahaus zu zwei Freiheitsstrafen verurteilt.