Hagen: Leitstelle soll Notruf nicht ernstgenommen haben

Vor dem Amtsgericht Hagen hat am Montagmorgen der Prozess gegen zwei Beamte der Feuerwehrleitstelle Hagen begonnen. Sie sollen durch ein Fehlverhalten den Tod eines 50-Jährigen verschuldet haben.

Die beiden Feuerwehrmänner sind wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung angeklagt. Am 9. Februar 2018 sollen sie den Notruf eines Mannes aus Hagen-Hohenlimburg nicht ernst genommen haben. Der Mann hatte den Notruf der Feuerwehr gewählt. Das Gespräch wurde wie üblich aufgezeichnet. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass er angegeben hatte, keine Luft zu bekommen, ihm sei schwindlig, es gehe ihm „total schlecht“. Trotzdem soll der Feuerwehrmann in der Leitstelle dem Hohenlimburger bekundet haben, dass dies „nichts für die Notfallrettung“ sei und er seinen Hausarzt rufen solle.

Später rief auch die Sprechstundenhilfe seines Hausarztes noch einmal bei der Leitstelle an und berichtete von dem Patienten, der sehr eindringlich am Telefon über seine Schmerzen geklagt habe. Ihr Chef habe allerdings gar nicht die Ausrüstung, um vor Ort zu helfen.

Aber auch hier wurde ihr von der Leitstelle beschieden, dass es sich sicherlich um keinen Notfall handele und man gegebenenfalls von Seiten der Feuerwehr eine Rechnung stellen würde.

Mann brach vor den Sanitätern zusammen

Erst eineinhalb Stunden nach dem ersten Notruf des Mannes kam ein Krankentransportwagen - ohne Notarzt. Vor den Sanitätern brach der Hohenlimburger, der nach Auskunft seiner Witwe vorher gesund war, zusammen. Wiederbelebungsversuche scheiterten. Der 50-Jährige starb wenig später.

Ein Gutachten hatte ergeben, dass die Fehleinschätzung der beiden Leitstellen-Mitarbeiter „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für den eingetretenen Tod des Patienten“ verantwortlich sei. Nun, fast zwei Jahre nach dem tragischen Vorfall, findet die strafrechtliche Aufarbeitung vor dem Amtsgericht in Hagen statt. In dem Gerichtssaal sind viele Kollegen der beiden Angeklagten aus Solidarität erschienen. Wir berichten über den weiteren Verlauf des Prozesses.