Hier können Sie wilde Tiere im Sauer- und Siegerland sehen

Im Sauer- und Siegerland gibt es Wild- und Tierparks, in denen die Besucher auf weitläufigen Flächen und in Waldgebieten Tiere entdecken können. Wir haben die besten Ausflugstipps für Sie zusammengestellt.

Wildschweine, Damwild, Widder und Schafe leben im kostenlos zugänglichen Wildgehege in Hagen-Wehringhausen. Die meisten Gehege sind von allen Seiten frei einsehbar.

Übernachten im Wildwald Voßwinkel

Der Wildwald Voßwinkel in Arnsberg wirbt damit, ein Naturerlebnis ohne Zäune zwischen Mensch und Tier zu bieten. Uhus, Füchse, Mufflons oder auch Wildschweine und Marder streifen hier durch die Wälder. Die riesigen Gehege, die sich auf über 250 Hektar erstrecken, können die Besucher meist frei durchwandern.

Neben Kindergeburtstagen können die Gäste aber auch eine Nacht im Wald buchen. In hängenden Baumzelten, Holzhütten oder Bauwagen können die Besucher nächtigen. Im Klettergarten können sportlich Aktive zudem ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen.

Adresse: Bellingsen 5, 59757 Arnsberg

Erwachsene 4,50 Euro (Wochenende 6,50 Euro), Kinder 4 Euro (5 Euro) (siehe Preisliste) >>> Alle Infos zum Wildwald Voßwinkel

Ponyreiten im Wildgehege Mesekendahl

Das Wildgehege Mesekendahl befindet sich in Schalksmühle. Die Tierwelt steht mittwochs bis sonntags Besuchern offen. Am Montag und Dienstag ist Ruhetag. Von April bis Oktober bieten die Mitarbeiter Ponyreiten an. 15 Tierarten und rund 120 Tiere sind im Wildgehege Mesekendahl heimisch. Neben Steppenrindern und Waschbären gibt es auch Rotfüchse und Frettchen zu sehen. Im Schalksmühler Tiergehege können Interessierte mit Sturmlaternen, Strohballen und Lagerfeuer eine rustikale Feier veranstalten. Auch Planwagenfahrten und das Schießen von Pfeil und Bogen werden angeboten.

Adresse: Mesekendahl, 58579 Schalksmühle

Erwachsene 3 Euro, Kinder 2 Euro (siehe Preisliste) >>> Alle Infos zum Wildgehege Schalksmühle

Tiere beobachten nach dem Besuch der Bilsteinhöhle in Warstein

In Warstein liegt das Bilsteintal, das sich für einen Tagesausflug anbietet. Neben einem Wildpark gibt es hier einen Waldspielplatz und die Bilsteinhöhle. Von den 1.850 Metern des Höhlensystems können Besucher rund 400 Meter besichtigen. Direkt nebenan liegt der Wildpark, der ganzjährig kostenfrei zugänglich ist. Während eines Spaziergangs können Besucher in den Gehegen Wildschweine, Waschbären und Füchse entdecken.

Adresse: Im Bodmen 54, 59581 Warstein

Eintritt frei >>> Alle Infos zum Wildpark in Warstein

Streichelzoo im Panorama Park Kirchhundem

Auf der Sommerrodelbahn ordentlich in Fahrt kommen und anschließend Tiere beobachten und füttern: Das ist im Sauerland im Panorama Park in Kirchhundem möglich. Dort können Besucher einen Abstecher in den Wildpark machen, in dem Bisons, Biber und Wölfe zu sehen sind. Auch hier gibt es einen Streichelzoo.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit - alle Angaben ohne Gewähr