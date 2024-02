Hochwasser: Arbeiten an der Lennebrücke vorerst eingestellt

Ein Bagger bewegt schwere Steine in die Lenne, um die Strömung an einem der Pfeiler zu reduzieren. Die Arbeiten an der einsturzgefährdeten und gesperrten Lennebrücke in Nachrodt-Wiblimngwerde mussten wegen Hochwassers am 7. Februar 2024 vorerst eingestellt werden.