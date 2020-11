IGM-Chef Hofmann: 4-Tage-Woche da, wo Kurzarbeit endet

Beschäftigungssicherung durch die Option 4-Tage-Woche und bis zu vier Prozent mehr Entgelt empfiehlt der Vorstand der IG Metall den Verhandlungskommissionen für die Mitte Dezember anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektrobranche. „Beschäftigungssicherung ist die große Herausforderung, nicht nur infolge der Corona-Krise“, erklärte Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall am Montagnachmittag in Frankfurt.

„Corona-Krisentarifvertrag“ endet am 31. Dezember 2020

In der ersten Hochphase der Corona-Pandemie im März dieses Jahres legten Arbeitgeber und Gewerkschaft IG Metall die Tarifverhandlungen für gut 3,8 Millionen Beschäftigte auf Eis und riefen einen „Krisentarifvertrag“ aus. Der endet am 31. Dezember und nun, mitten in der zweiten Corona-Hochphase, laufen die Vorbereitungen für erneute Verhandlungen.

Aus Sicht der IG Metall wurde im März ein Moratorium vereinbart, das die Belegschaftsstärke stabilisieren sollte. „Ein nicht kleiner Teil der Arbeitgeber nutzt das Moratorium zu Lasten der Beschäftigten für Personalabbau“, kritisiert Hofmann und kündigte gleichzeitig Warnstreiks mit Ablauf der Friedenspflicht am 1. März 2021 an, sollte bis dahin keine Einigung erzielt sein.

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann kritisiert, dass sich in den vergangenen Monaten einige Arbeitgeber nicht an die im März getroffenen Vereinbarungen zur Jobsicherung gehalten hätten. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Forderungen der Arbeitgeber, die Verhandlungen zu vertagen, erteilte Hofmann eine klare Absage: Die Fragen nach Beschäftigungs- und Standortsicherung stellten sich genau jetzt und nicht erst in einigen Monaten. „Es muss jetzt auch über Investitionen in die Zukunft entschieden werden“, betonte Hofmann mit Blick auf die Transformation durch Digitalisierung und Decarbonisierung. „Die Vier-Tage-Woche kann eine Antwort sein, um auf lange Sicht Beschäftigung zu sichern. Denn die digitale und ökologische Transformation wird Jahre dauern, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage der Betriebe. Dieser Wandel kann allein mit Kurzarbeit nicht abgefedert werden“, ist man in Frankfurt überzeugt. Die Forderungsempfehlung von vier Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten soll auch zur Finanzierung eines Teillohnausgleichs dienen, wenn in Betrieben die Absenkung von 35 auf 32 Wochenstunden und damit eine vier Tage-Woche notwendig würde.

Die Arbeitgeberseite ist da ganz anderer Meinung. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Metall NRW, Luitwin Mallmann, spricht von „Realitätsverlust“ mit Blick auf die Gewerkschaftsforderung: „Die Reißleine Personalabbau ist noch nicht gezogen worden. Bei vier Prozent Entgelterhöhung würden dies sicher viele Unternehmen tun“, prognostiziert Mallmann, der am 16. Dezember in NRW mit am Verhandlungstisch sitzen wird. „Es wird entscheidend sein, ob es gelingt, weiter mit Hilfe von Kurzarbeit Beschäftigung zu sichern. Gerade im mittelständisch geprägten Nordrhein-Westfalen versuchen die Unternehmen alles, um ihre Leute zu halten“, erklärt der Arbeitgebervertreter.

Einen Abschluss wie 2018 tragen die Arbeitgeber nicht noch einmal mit

Die IG Metall begründet die Forderung nach einer Entgelterhöhung mit steigender Produktivität sowie dem Umstand, dass die Entgelttabellen im März 2020 um weitere neun Monate fortgeschrieben wurden und damit auch die Inflationsentwicklung 2020 keine Berücksichtigung fand. Hofmann glaubt, dass mehr Geld im Portemonnaie der Beschäftigten sich positiv auf die Binnennachfrage auswirken werde und so zur Bewältigung der Krise beitragen könne.

Befragung der IG-Metall-Mitglieder läuft Die Forderungsempfehlung des IG Metallvorstands wird nun an die regionalen Tarifkommissionen weitergeleitet. Auf dieser Basis beschließen die Kommissionen ihre Forderungen. Bis dahin läuft auch eine Befragung der IG Metallmitglieder nach ihren Prioritäten. Rund 200.000 Mitglieder hätten bereits teilgenommen, sagt IG-Metallchef Hofmann: Das Votum decke sich weitgehend mit der jetzt formulierten Empfehlung. Am 26. November wird von Frankfurt aus eine endgültige bundesweite Forderung formuliert, mit der es dann in die Verhandlungen gehen wird. In NRW wird die Kommission das erste Mal am 16. Dezember tagen.

Weitere Empfehlungen des Vorstands für die Verhandlungen in den Regionen sind zudem die Angleichung der Ost- an die Westtarife sowie, analog zu Azubis, Übernahmegarantien für Beschäftigte, die ein duales Studium absolvieren. Es geht also um eine Reihe von Forderungen, aus Sicht der IG Metall ein „Zukunftspaket“, das für die Verhandlungen geschnürt werden soll.

Mallmann warnt schon heute: „Wir werden uns hüten, noch einmal so einen komplizierten Abschluss zu machen wie 2018.“ Vor knapp drei Jahren war die Verärgerung um den Abschluss insbesondere im Mittelstand enorm.