IHK-Siegen verlost im Advent Restaurant-Gutscheine

Die Gastronomen sind ziemlich bedient. Am Mittwoch entscheidet sich beim Corona-Gipfel, wie es für viele Branchen weitergeht. Bereits im Vorfeld aufgrund eines Papiers der Bundesländer zeichnete sich ab, dass die Gastronomie frühestens kurz vor Weihnachten wieder öffnen dürfen soll. Dabei sieht der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sich aufgrund der Infektionszahlen bestätigt, dass die Branche Teil der Lösung und nicht des Problems sei. „Wir haben auf ein realistisches Öffnungsszenario für die Zeit ab dem 1. Dezember gehofft. Aber wir sehen keine Signale aus der Politik“, sagt Bernd Niemeier, Präsident des Dehoga NRW. Deshalb hoffen die Gastronomen nun, dass es zu den Novemberhilfen – von denen trotz laufender Kosten noch niemand einen Cent in der Tasche hat – auch eine Zusage für Dezemberhilfen vom Bund geben wird.

Über 150 Interessierte haben sich für Adventskalender schon registriert

Ganz pragmatisch und auch als ein Signal der Solidarität ist die Initiative der Industrie- und Handelskammer (IHK) Siegen zu verstehen: Ein elektronischer Adventskalender, bei dem es vom 1. bis 24. Dezember jeweils einen 100-Euro-Restaurantgutschein (am 24. sogar 200 Euro) für ein Lokal der eigenen Wahl im Kreis Siegen-Wittgenstein und Olpe zu gewinnen gibt. Jedes Restaurant kann nur einmal ausgewählt werden. Zu finden unter ihk-siegen.de/gewinnspiel . Der Kalender öffnet sich jeden Tag um die gleiche Uhrzeit ein Adventstürchen auf den Instagram- und Facebook-Profilen der IHK-Siegen . Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine Person, die eine kurze Beschreibung zur Arbeit der Kammer abgibt. „Mit dem Adventskalender tun wir etwas für unsere Gastronomen, verschönern unseren Followern die Adventszeit, zeigen ständige Präsenz auf den Social-Media-Kanälen und geben den Abonnenten zugleich einen Einblick hinter die Kulissen der IHK-Arbeit“, erläutert Ann-Kristin Spies, Social-Media-Leiterin der Kammer, die die Idee für diese Initiative hatte. Über 150 Interessierte haben sich schon registriert. Es gehe darum, die Branche, die zum Jahresende eigentlich ihre umsatzstärkste zeit habe, gerade jetzt nicht zu vergessen, sagt IHK- Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener.: „Und vielleicht gibt es ja sogar Nachahmer.“ Unternehmen, die statt Weihnachtspräsente in den vergangenen Jahren für karitative Einrichtungen gespendet hätten, könnten in diesem besonderen Jahr vielleicht auch das notleidende Gastgewerbe in ihre Überlegungen mit einbeziehen und es der Kammer nachmachen.

Denn, bleibt es bei einer Verlängerung des Lockdowns, helfe auch eine Öffnung kurz vor den Weihnachtsfeiertagen nicht, viel, so der Dehoga NRW. „Wir sind keine Licht-an-Licht-aus-Branche, sondern benötigen mehrere Tage Vorlauf“, erinnert Niemeier. Durch die Verunsicherung der Gäste, hatte es offenbar vor November bereits Stornierungen gehagelt und aus „verständlichen Gründen“ (Niemeier) halten sie sich jetzt mit Reservierungen zurück. Die Umsatzeinbußen auf das Corona-Jahr betrachtet lägen bei weit über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.