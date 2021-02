Im Osthaus-Museum Hagen setzt das große Krabbeln ein

Hagen. Chinesische Ameisen dringen in das ehrwürdige Osthaus-Museum Hagen ein. Es wimmelt bis zur Decke. Besuch in einem geschlossenen Haus

Was passiert eigentlich in einem geschlossenen Museum? Erwachen dort die Bilder und Skulpturen zu einem geheimen Eigenleben, so wie es E.T. A. Hoffmann in seiner phantastischen Erzählung von Nussknacker und Mäusekönig dem Spielzeug zuschreibt? Das ehrwürdige Osthaus-Museum in Hagen jedenfalls ist in aller Stille von Ameisen überrannt worden, großen, rostigen Exemplaren, die an den Wänden hoch in Richtung Decke krabbeln.

„Migration Time“, so lautet der Titel der Installation von Chen Zhiguang. Das kann man mit Völkerwanderung übersetzen, aber auch mit harmloseren oder aggressiveren Begriffen, Veränderung oder Besetzung zum Beispiel. Der chinesische Künstler beschäftigt sich hauptsächlich mit Ameisen. Er vergrößert sie in seinen Arbeiten, damit sie für Menschen sichtbar werden. Damit ist er international bekannt geworden.

Magische Räume ohne Besucher

Der Hagener Museumsdirektor Dr. Tayfun Belgin hat den Künstler während des Projektes „China 8“ der Ruhrkunstmuseen im Jahr 2015 kennengelernt und für den Ausstellungskalender 2020 eingeplant. Die Skulpturen und Bilder sind teils aus Übersee angekommen und aufgebaut, doch die „Magischen Räume“ können wegen Corona nicht eröffnet werden. So krabbeln die Ameisen in erhabener Isolation durch das Osthaus-Museum.

800 dieser Tiere hat Chen Zhiuguang für die Installation „Migration Time“ geschaffen. Sie wiegen etwa zwei Kilo das Stück und bestehen aus rostigem Eisen. Nur gelegentlich blitzen silber-bunte Edelstahl-Ameisen dazwischen auf. Das sind gar nicht unbedingt die Königinnen, sondern jene, die sich in der Masse eine Individualität erarbeiten konnten.

Der 1963 geborene Chen Zhiguang verhandelt mit seinen Ameisen das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Das bezieht sich nicht nur auf die chinesische Nation, die im Westen schon mal als Ameisenstaat bezeichnet wird. Im digitalen und globalen Zeitalter gewinnen Begriffe wie Schwarm oder kollektive Intelligenz neue Bedeutung. Ein Ameisenstaat funktioniert durch interaktive, reizgesteuerte Mehrheitsentscheidungen. Mit Bezug auf Insekten liest sich das faszinierend. Mit Bezug auf Menschen kommen einem sofort populistische oder diktatorische Schlagworte in den Sinn.

Großer Marsch die Wand hinauf

Die Ameisen im Osthaus-Museum krabbeln übereinander und durcheinander. In einem naturwissenschaftlichen Terrarium studieren Betrachter dieses Verhalten mit Staunen. Transformiert durch die Kunst, erhält die Haufen- und Klumpenbildung jedoch parallel verstörende Bedeutung. Denn es werden Ameisen plattgetrampelt. Nur die wenigsten kommen ans Ziel. Beim großen Marsch die Wand hinauf bleiben viele auf der Strecke. Vielleicht sind alle rostigen Tiere die Verlierer ihrer Systeme, denn sie arbeiten sich mit Fleiß buchstäblich zu Tode. Ameisenstaaten kennen Sklaverei. Sie müssen migrieren, um neue Staaten zu gründen. „Das ist wie ein Wimmelbild. Die Ameisen kommen von überall her, von rechts, von links, um an einem bestimmten Punkt in das Museum einzudringen. Es ist eine anonyme Masse ohne Namen. Dabei handelt es sich um eine Analogie zum modernen Menschen“, so Tayfun Belgin.

Die Arbeit von Chen Zhiguang ist mehrdeutig. Es geht um die Rolle des Einzelnen im System. Aber der Künstler installiert seine Ameisen auch im urbanen Raum. Dort sollen sie in die Lebensrealität der anderen Spezies, etwa der Menschen, eingreifen.

Kollektive Intelligenz

Das Bild von Ameisen, die gemeinsam einen Zweig ins Nest transportieren, der für das einzelne Tier viel zu schwer wäre, gilt in vielen Kulturen als Symbol für Gemeinsinn. Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um ein Verhalten durch Absprache, also um kommunikative Intelligenz. Jede Ameise versucht vielmehr für sich, die Beute wegzuschaffen. Zerren genug Ameisen in eine Richtung, kann sich der Transportzug automatisch in Bewegung setzen. Je mehr Pheromenspuren die Ameisen-Straße markieren, desto besser kommt der Zug voran. Das ist der Unterschied zwischen kommunikativer und kollektiver Intelligenz. Unter Corona-Bedingungen lädt sich das Kunstwerk daher mit neuer Bedeutung auf. Als Bild für die Einsamkeit der Vielen im leeren Museum ohne soziale Interaktion durch Besucher.

Das Osthaus-Museum in Hagen ist bis mindestens zum 15. Februar coronabedingt geschlossen. Drei Ausstellungen sind aufgebaut, können aber nicht von Besuchern betrachtet werden. Neben den „Magischen Räumen“ von Chen Zhiguang handelt es sich um „Lebensecht? Hyperrealistische Skulpturen“ und die Schau zum 75-Jahr-Jubiläum des Museums. www.osthausmuseum.de