In Corona-Zeiten: Eigener Herd ist Goldes wert

Mich kann so leicht nichts aufschrecken in meinem geliebten Behelfs-Home-Office. Doch jetzt wäre ich fast von dem nicht vorhandenen Stuhl an meinem Stehtisch-Schreibtisch gefallen. „Corona hinterlässt Spuren am Körper“, las ich und dass sich Daheimgebliebene zu wenig bewegen und zum Frustessen neigen.



Der bange Blick auf die Waage beruhigte: alles im grünen Bereich. Womit wir beim Thema wären: Noch nie wurde in unserem Zwei-Personen-Haushalt so viel und so gesund gekocht wie derzeit. Und was kocht man nach dem Home-Office? Hausgemachtes!



Bislang bestanden meine Küchen-Fähigkeiten darin – um einen uralten Kalauer zu bemühen –, die allerbeste aller Ehefrauen zum Kochen zu bringen. Das von mir gebratene Fleisch schmeckte besonders gut zwischen dem verbrannten und dem noch gefrorenen Teil – womit ich dem Urheber dieser Beschreibung, Otto Waalkes, ein Denkmal setzen möchte.



Der 71-Jährige sitzt auch im Home-Office und veröffentlicht täglich im weltweiten Nirwana ein Video mit Klampfe. Titel: „Quarantäne mit Quitarre.“ Es bleibt dabei in diesen komischen Zeiten: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.



Jedenfalls sind mir nach übereinstimmenden Berichten die Hähnchenbrust mit Honig-Balsamico-Sauce und die Involtini auf Gemüse-Ragout prächtig gelungen. In der Küche lasse ich nichts mehr anbrennen.