Innovationsklausel des Landes eine vage Hoffnung für Wirte

Dreiviertel aller Gastronomiebetriebe in Nordrhein-Westfalen fürchten akut um ihre Existenz. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) hervor, an der sich 1240 Unternehmen aus NRW beteiligten. Bernd Niemeier, Präsident des Dehoga NRW, mahnt auch mit Blick auf die Novemberhilfen: „Auf dem Papier reichen sie nicht. Sie müssen unbürokratisch ausgezahlt werden, und zwar noch in diesem Monat.“

75 Prozent des Vorjahresumsatzes als Corona-Entschädigung sind aus Sicht des Verbandes in Ordnung. Vorausgesetzt, das Geld fließt schnell, um die Liquidität der Betreiber zu sichern. Was allerdings noch völlig fehlt, ist eine Perspektive über den trüben November hinaus. In NRW hatte man hier auf die „Innovationsklausel“ des Landes in den Corona-Schutzverordnungen gehofft. Ende September wurde sie als Option aufgenommen, bislang aber nicht mit Leben gefüllt.

Die Klausel zielt darauf ab, mit technischen Innovationen wie Luftreinigern die Bedingungen für eine Wiedereröffnung zu erfüllen und bei der Anschaffung solcher Geräte vom Land gefördert zu werden. Allein können viele Wirte das finanziell nicht stemmen, schließlich haben sie in den vergangenen Monaten bereits eine Menge investiert, um überhaupt einen Betrieb gewährleisten zu können. Die große Hoffnung der Branche scheint sich kurzfristig nicht zu erfüllen. Die Mühlen der Landesregierung mahlen an dieser Stelle eher langsam, wie sich auf Nachfrage dieser Zeitung herausstellt.

Grundsätzlich gehe die Coronaschutzverordnung von einem Multi-Barrierensystem bei den Hygienekonzepten aus, heißt es aus dem Landesgesundheitsministerium dazu. „Multi“ bedeute in diesem Fall, dass Luftfilteranlagen aktuell unterstützend zu den anderen Maßnahmen (Abstand halten, Alltagsmasken, Handhygiene…) eingesetzt werden könnten. „Ein Verzicht auf die Vorgaben der Coronaschutzverordnung ist bislang nicht möglich. Auch gibt es bisher keine Zertifizierungen für diese Geräte, die die Wirksamkeit belegen und Aussagen darüber treffen, auf welche anderen Maßnahmen im Rahmen des Multi-Barrieren-System verzichtet werden könnte. Aussagen zum zeitlichen Horizont sind aufgrund der dynamischen Entwicklung derzeit nicht möglich“, heißt es vom Ministeriums-Sprecher. Man sei aktuell mit wissenschaftlichen Einrichtungen im Gespräch, um die Wirksamkeit wissenschaftlich zu plausibilisieren.

Konkret ist das Fraunhofer-Institut mit einem „großangelegten Gutachten zur Wirksamkeit dieser Geräte beauftragt“, bestätigt auch das Landeswirtschaftsministerium. Wie lange dies dauern könnte, ist offen. Beide Ministerien versuchten nach eigenen Angaben, den Dialog mit der Wissenschaft schnellstmöglich zu einem Ergebnis zu führen. Darüber hinaus weist das Wirtschaftsministerium darauf hin, dass aus der Überbrückungshilfe des Bundes betriebliche Fixkosten erstattet würden. Nach den Bestimmungen des Bundes könnten auch „Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Heizung, Reinigung und Hygienemaßnahmen“ geltend gemacht werden. Hierzu zählten auch Investitionen wie die Anschaffung von Luftfilteranlagen.

Ohne Nachweis von Fraunhofer, dass die Anlagen tatsächlich hochwirksam gegen das Covid-19-Virus sind, dürfte sich die Hoffnung der Wirte wohl in Luft auflösen.