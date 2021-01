Jung, männlich, Poser: Dortmunds Kampf gegen die Raserszene

Eine unruhige Nacht am Dortmunder Wall: Mit mehr als 150 Kräften wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Verkehr kontrolliert. Insgesamt wurden dabei an dem Wochenende 450 Autos werden genauer begutachtet.

Dortmund Seit Wochen versucht die Polizei, die illegale Tuningszene aus der Innenstadt zu vertreiben - und ist mit einem Großaufgebot angerückt.

Blaulicht erhellt denn Dortmunder Nachthimmel. Mit einem enormen Großaufgebot ist die Polizei am Samstagabend zum Wallring angerückt – sperrt mit ihren Fahrzeugen zahlreiche Spuren, zwingt den Verkehr damit in die aufgebauten Kontrollen. Dort warten die Einsatzkräfte schwer bewaffnet am Straßenrand, winken immer wieder Autos aus der Schlange. Im Visier haben sie dabei vor allem teure, augenscheinlich aufgemotzte und hochmotorisierte Autos – um noch härter gegen illegales Tuning und die Poser- und Raserszene vorzugehen.

Seit Wochen lässt der Ansturm in der Dortmunder Innenstadt nicht nach. Auch das eingeführte Tempo 30 (von 21 bis 5 Uhr), die zahlreichen Blitzer und regelmäßigen Polizeikontrollen halten die Autofahrer aus der Szene nicht ab, ihre Runden über den Wall zu drehen. Für die Polizei Grund genug, nun strategisch gegen den Lärm und die Raser vorzugehen: Mit Null Toleranz, wie sie selbst verkündet.

Allerdings: Zu schnelles Fahren oder gar Autorennen sind am Samstag nicht das Problem: Bereits gegen 21 Uhr geht stellenweise nichts mehr. Der Verkehr kommt zum Erliegen. An den großen Kreuzungen auf dem Wallring sperrt die Polizei mehrere Spuren, weiter geht es meist nur in eine Richtung: zu den großen Kontrollpunkten. „Wir wollen natürlich, dass alle an uns vorbei müssen“, sagt einer der Polizisten. Mehr als 150 Kräfte sind im Einsatz, um gegen die Tuningszene vorzugehen, die Raser zu stoppen und Platzverweise zu erteilen.

Autofahrer umgehen die Kontrollen

Doch trotz der kontrollierten Sperrungen funktioniert das nicht immer: „Wer Dreck am Stecken hat, macht auch schon vorher kehrt. Auch da, wo man es nicht darf“, sagt die Polizei. Und tatsächlich: Im Stau herrscht Chaos. Immer wieder stellen sich Autos quer, blockieren die Spuren, weil sie noch vor den Kreuzungspunkten auf die Gegenfahrbahn wechseln wollen. Manche verschwinden dann mit schnellem Tempo in den Seitenstraßen, andere nutzen eine kleine Lücke im Gegenverkehr, um sich dem Stau zu entziehen.

Und auch mittendrin fallen sie auf: Viele junge Leute sitzen am Steuer, allein unterwegs sind nur die wenigsten. Einer lässt den Motor seines Autos laut aufheulen, zwei Männer Anfang 20 kurbeln ein Fenster runter. Sie gestikulieren und rufen in Richtung junger Mädchen, die nur wenige Meter entfernt ebenfalls im Stau stehen. Ein Hupkonzert beginnt.

Die Autos wirken nicht aufgemotzt, zumindest nicht auf den ersten Blick. Nicht zu übersehen sind aber die vielen hochwertigen Karossen: darunter Porsche, Mercedes und BMW – sie prägen das Bild auf den Straßen. Manche haben ein Dortmunder Kennzeichen, viele kommen von weiter weg: aus dem Hochsauerlandkreis, aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Remscheid und anderen Gegenden.

Sie sind es auch, die die Polizei ganz besonders im Blick hat: „Wir wissen, dass sich die große Tuningszene gerne über soziale Netzwerke hier verabredet und einige extra anreisen – also schauen wir natürlich auch auf Kennzeichen.“ Ebenso wie auf den Autotyp und das Alter sowie die Anzahl der Insassen. Fast ausschließlich handelt es sich dabei um junge Männer. „Ihr stoppt hier auch nur die BMW-Fahrer, oder?“, ruft ein Mann den Polizisten zu. Er wird gerade kontrolliert, ist mit einem Freund unterwegs. Beide sind vielleicht Ende 20. Der Polizist reagiert nur knapp: „Nein, wir kontrollieren auch Audi, VW oder Mercedes.“

Wortgefechte bis in die Nacht

Die Einsatzkräfte liefern sich in dieser Nacht das ein oder andere Wortgefecht mit den Autofahrern, diskutieren immer wieder über den Grund der Kontrollen, erklären, dass sie hier gezielt gegen Raser und Poser vorgehen. Einen konkreten Verdacht brauchen die Polizisten dafür nicht. „Ist ja klar, einverstanden mit diesen Kontrollen sind natürlich nicht alle“, sagt einer von ihnen. „Probleme gibt es aber zumindest bei uns nicht, mehr als diskutiert wird nicht. Und das lässt sich alles gut regeln.“

Inzwischen ist es fast Mitternacht. Stellenweise hat sich der Verkehr beruhigt. Die Spuren sind aber noch immer von der Polizei gesperrt, und noch immer ist es voll an den Kontrollstellen. „Das wird hier auch noch lange dauern“, sagt ein Polizist. Er sei an diesem Abend das erste Mal bei den Kontrollen in Dortmund dabei. „Ich weiß also nicht, wie viel in den letzten Wochen hier los war. Aber eins kann ich sagen: Das sind schon auffällig viele Fahrzeuge. Und unsere Kontrollbuchten sind immer voll.“