Kirchen öffnen mit Ordnungsdienst

Die Maßnahmenkataloge der Kirchen haben die Landesregierung in NRW überzeugt: Ab dem 1. Mai dürfen wieder Gottesdienste stattfinden. Im Detail liegt das Konzept der Bistümer vor. Im wesentlichen sieht es wie folgt aus: Gottesdienste sollen nur im Hauptschiff der Kirchen stattfinden. Trauergottesdienste seien möglich. Vor den Kirchen sollen laut Vorlage Abstände zum Anstehen markiert werden.

Wenn möglich soll es getrennte Ein- und Ausgänge geben. Ein Ordnungsdienst ist vorgesehen. Weihwasserbecken bleiben leer, die Körbe für die Kollekte gehen nicht durch die Reihen und die Gläubigen bringen möglichst ihr eigenes Gesangbuch mit. Die Kommunionausteiler müssen sich die Hände desinfizieren. Zudem empfehlen die Bistümer Gottesdienste im Freien.

Schützen und Pfadfinder als Ordner

„Das Personal hat einen Brief erhalten, in denen die Vorgaben genannt werden“, berichtet Benjamin Krysmann, Sprecher des Erzbistums Paderborn. Der Rahmen sei gesteckt, jetzt müsse die Umsetzung in den Pastoralverbünden geplant werden. Ob es Gottesdienste in der ersten Maiwoche geben werde, entscheide jeder Pfarrer vor Ort.

Von Platzkarten, wie sie von Gemeinden in Thüringen verteilt werden, sehe man vorerst ab, berichtet Krysmann. Es sei allerdings ein Ordnungsdienst geplant. „Er hat die undankbare Aufgabe, gegebenenfalls Eintritt zu verwehren und auf andere Kirchen in der Stadt zu verweisen.“ Dass man dabei nicht an den Securitymann denke, der vor einer Discothek stehe, verstehe sich von selbst. Empfehlen würden sich Personen, die in der Gemeinde bekannt seien: „Das können Schützen oder Pfadfinder sein. Eben Menschen, die diese Aufgabe ehrenamtlich mit Freundlichkeit versehen.“

Angesprochen auf die im Eckpunktepapier empfohlenen Hostien von der Zange, antwortet Krysmann: „Allein der Begriff ist gewöhnungsbedürftig.“ Gemeint seien filigrane Gerätschaften und keine Kneifzange. „Aber wenn nur das als Problem angesehen wird, können die meisten wohl damit leben.“

Erfahrungen sammeln

Aber was ist, wenn ein oder zwei Vorgaben nicht eingehalten werden können? Müssen Gottesdienste dann ausfallen? Benjamin Krysmann: „Wir wissen nicht, ob uns alles gelingt, ob das überall bis ins Detail realisiert werden kann.“ Es müsse vorsichtig ausprobiert werden. „Schritt für Schritt.“ Oberste Priorität habe die Gesundheit. „Wir sammeln Erfahrungen und sehen dann weiter.“

„Auf die Pastoralverbünde kommt viel Arbeit zu“, fasst es Benjamin Krysmann zusammen. Aber er ist zuversichtlich, dass die Gemeindemitglieder alles erdenklich Mögliche tun werden, damit es funktioniere: „Die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist jedenfalls groß.“

Laut Evangelische Kirche von Westfalen können ab dem 3. Mai wieder Gottesdienste stattfinden. Andreas Duderstedt: „Unsere 27 Kirchenkreise sind aufgerufen, ihre Möglichkeiten vor Ort zu prüfen und selbst zu entscheiden, ob sie dann bereits verantwortlich zum Gottesdienst einladen könnten.“

16 Plätze reserviert

Pfarrer Andreas Schulte, Leiter des katholischen Pastoralverbundes in Balve, will die Tore seiner Kirche für Gottesdienste am ersten Maiwochenende öffnen. Ihm fehle auf sein „freudiges Halleluja das Echo“. So beschreibt er sein Gefühl, wenn er einen Gottesdienst im Livestream zelebriert. Mit Blick auf den Schutz der Gesundheit stünden dieser Tage aber noch viele Gespräche in den Gremien an.

Pfarrerin Antje Kastens von der Evangelischen Kirchengemeinde in Balve plant einen Gottesdienst in der ersten Mai-Woche.. Foto: Bettina Hartwig-Labs / WP

Auch Pfarrerin Antje Kastens von der Evangelischen Kirchengemeinde in Balve plant einen Gottesdienst am ersten Mai-Sonntag. Er werde auf etwas mehr als eine halbe Stunde beschränkt, ohne Gesang. 16 Plätze hat sie vorgesehen.