Neun Verletzte Kohlenmonoxid – Mann stirbt in Unterkunft in Beckum

Beckum. Nach dem Austritt von Kohlenmonixid ist in Beckum ein Mann gestorben. Er lebte in einer Unterkunft für Arbeitskräfte der Fleischindustrie.

In einer Unterkunft für Mitarbeitende der Fleischindustrie in Beckum ist ein Mann an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Das teile die Polizei Warendorf am Samstag mit.

In der Nacht waren die Einsatzkräfte zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Dort befand sich eine leblose Person. Sie versuchten den Rumänen wiederzubeleben, ohne Erfolg. Der 36-Jährige starb noch vor Ort.

Neun weitere Verletzte, darunter zwei kleine Kinder

Neun weitere Menschen, darunter zwei kleine Kinder im Alter von fünf Monaten und eineinhalb Jahren sowie zwei Polizeibeamte, erlitten Verletzungen.

Laut WDR leben in der Unterkunft Arbeitskräfte aus dem Ausland, die in der Fleischindustrie tätig sind. Das Kohlenmonoxid solle demnach aus einer Propangasflasche ausgetreten sein, die zum Heizen genutzt wurde. (dpa)