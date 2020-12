Kritik am über-fördernden Staat in der Corona-Krise

Seit einem Dreivierteljahr agieren Bund und Länder im Notfallmodus und versuchen, mit allen möglichen Finanzspritzen und Kreditabsicherungen, die von der Corona-Pandemie am härtesten betroffenen Unternehmen bis hin zum Soloselbstständigen über die Zeit zu retten. Wie erfolgreich, wird sich genauer erst im kommenden Jahr zeigen. Derweil wirkt die Vielzahl der Angebote in Milliardenhöhe gepaart mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Bedingungen für so manchen verwirrend bis abschreckend. „Es gibt mittlerweile einen Programm-Dschungel, durch den keiner mehr durchblickt“, sagt Klaus Gräbener.

Klaus Gräbener, Hauptgeschäftsführer IHK Siegen, sagt: „Wir sehen gerade einen über-fördernden Staat, der damit die Unternehmen überfordert“. Auch wenn alles gut gemeint sei. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Dabei ist Gräbener als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Siegen ein Experte, wenn es um Übersetzung zwischen Wirtschaft und Regierungshandeln geht. Experten wie er kritisieren keinesfalls, dass der Staat in dieser Ausnahmesituation Steuergelder in Milliardenhöhe als Hilfen für betroffene Unternehmen oder wie beim Konjunkturpaket gleich für ganze Branchen ankündigt. „Es ist alles gut gemeint. Der Staat will und muss helfen“, betont der Hauptgeschäftsführer der Kammer.

Die Angst vor Subventionsbetrug

Es ist klar, dass nicht jedes Instrument auf Anhieb perfekt funktioniert. Als die Ausbreitung des Coronavirus im Frühjahr in Deutschland zu massiven Einschränkungen der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens führte, es zunehmend Veranstaltungsabsagen von Messen bis hin zu Konzerten hagelte, Schulen und Kitas geschlossen blieben und Eltern in Betreuungsnot gerieten, wurde durchaus gutes Krisenmanagement betrieben – in Berlin wie in Düsseldorf bis hinein in die Regionen. „Mit der Soforthilfe fing es für die Betriebe an. Das war noch relativ einfach“, sagt Sabine Bechheim, die für die Siegener Kammer die Hilfethemen koordiniert.

In der Tat relativ einfach und schnell wurden neben KfW-Krediten mit einer Besicherung von bis zu 90, später 100 Prozent gerade für kleine Betriebe und Soloselbstständige die Soforthilfen als echte Zuschüsse angeboten. In NRW liefen Anträge und Auszahlungen so fix wie sonst nirgends. Ein Team der Bezirksregierung Arnsberg hatte in kürzester Zeit digitale Wege geebnet, um Finanznöte abzuwenden. Jedenfalls schien dies so. Auch hier zeigte sich: Im Detail wird es immer schwierig.

Während die Landesregierung mit Menschenverstand davon ausging, dass die Unternehmer in Finanznot selbst von irgendetwas leben müssen, also von den Finanzzuschüssen nicht nur Miete und Lieferantenrechnungen zu bezahlen hätten, sah man dies in Berlin völlig anders. Am Ende gab es in NRW und einigen anderen Ländern Kompromisse. Bis zu 2000 Euro dürfen in NRW für den eigenen Lebensunterhalt verwendet werden. „Viele ehrliche Unternehmer haben das Geld gar nicht erst angenommen, weil sie zu verunsichert waren. Schließlich ist da immer der Verdacht des Subventionsbetrugs“, sagt Bechheim.

Überbrückungshilfe II und Novemberhilfe in NRW Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) kündigte am Dienstag (1. Dezember) an, dass seit der EU-Genehmigung zur Fortsetzung der Überbrückungshilfe II vergangene Woche in Nordrhein-Westfalen bereits über 13.000 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 218 Millionen Euro gestellt wurden. Davon seien bereits 2000 Anträge bewilligt worden. Seit vergangener Woche können auch die Novemberhilfen (i.d., Regel 75 Prozent des Vorjahresumsatzes) beantragt werden. 7700 Anträge mit einem Volumen von 195 Millionen Euro seien eingegangen.

Das noch recht simple Beispiel zeigt schon viel von der Crux zwischen Ankündigung von Staatshilfen in Milliardenhöhe und dem, was am Ende bei den Betroffenen ankommt. Nicht zuletzt, weil über das Jahr immer wieder die Bedingungen verändert wurden, um rechtmäßig Hilfen zu erhalten.

Die Wasserstände zu den abgeflossenen Mitteln offenbarten dies. Nur ein Bruchteil dessen, was die Bundesminister Peter Altmaier (CDU) und Olaf Scholz (SPD) ankündigten, sicher auch um ein Klima der Zuversicht zu verbreiten, traf als Hilfe ein. Beispiel: Von 25 Milliarden Überbrückungshilfe I für die Monate Juni bis August waren im Oktober erst 1,6 Milliarden Euro aus der Staatskasse geflossen. Jüngstes Beispiel: Die Novemberhilfen. Erst seit dem 25. des vergangenen Monats war es überhaupt möglich, die Unterstützung zu beantragen.

15 Corona-Kreditprogramme in NRW

Einerseits gilt es mit Steuergeldern höchst sorgsam umzugehen und sichere Verfahren zu finden, andererseits sind bei vielen Unternehmern, insbesondere Kleinstunternehmern, die Rücklagen sowieso aufgebraucht und die Altersversorgung spätestens dann angegriffen, wenn zähneknirschend Grundsicherung beantragt werden musste.

Mittlerweile gibt es auf dem Papier die Überbrückungshilfe II bis Ende Dezember, die Überbrückungshilfe III bis kommenden Sommer. Es gibt in NRW vier Kredit-Hilfsprogramme der KfW und elf (!) der NRW-Bank.

Vielleicht nicht verkehrt, aber sicher verwirrend. „Weniger Instrumente besser kommuniziert wäre klüger“, meint IHK-Expertin Bechheim. Natürlich gibt es kein Handbuch Corona-Notfall in den Regierungsschubladen. Dennoch: „Wir sehen gerade einen über-fördernden Staat, der damit die Unternehmen überfordert“, sagt Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener, nicht sicher, ob das am Ende hilft.