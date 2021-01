Laschet-Wahl: So reagiert die südwestfälische Wirtschaft

Hagen Mit der Wahl von Armin Laschet zum Parteivorsitzenden der CDU sind in Südwestfalen Hoffnungen und Erwartungen verbunden. Reaktionen.

Die Wahl von Armin Laschet zum Bundesvorsitzenden der CDU haben auch Vertreter der südwestfälischen Wirtschaft am Samstag mit Spannung verfolgt. Der NRW-Ministerpräsident setzte sich gegen den Wirtschafts- und Finanz-Experten Friedrich Merz aus dem Sauerland durch. Was das nun für die Wirtschaft in der Region heißt?

Hoffnung von Arndt G. Kirchhoff: wirtschaftspolitisches Profil schärfen

"Als Ministerpräsident hat Armin Laschet die wirtschaftspolitische Grundstimmung in Nordrhein-Westfalen spürbar verbessert. Auch deshalb traue ich ihm zu, das in den letzten Jahren verloren gegangene wirtschaftspolitische Profil der CDU wieder deutlich zu schärfen", verknüpft Arndt G. Kirchhoff, erfolgreicher Unternehmer aus Attendorn und Präsident von Unternehmer NRW, durchaus Hoffnungen mit dem neuen Mann an der Spitze der CDU.

Überdies schätzt Kirchhoff den neuen Parteivorsitzenden "als äußerst tatkräftigen und gleichzeitig sehr verlässlichen und besonnenen Politiker", der im parteiinternen Wettstreit der vergangenen Monate "erneut große Kämpferqualitäten bewiesen" habe. "Unser Land braucht wieder mehr Mut zu sozial- und wirtschaftspolitischen Reformen. Seine ausgleichende und vermittelnde Art kann Armin Laschet sehr dabei helfen, möglichst breite Teile der Gesellschaft für einen solchen Kurs zu gewinnen", sagt Kirchhoff - und fügt an: "Ich würde mich freuen, wenn Armin Laschet auch Friedrich Merz in sein Team einbinden würde.“

Toni Junius: "Wettbewerbsfähigkeit in NRW und Deutschland erhalten und fördern"

Auch Hans-Toni Junius, Geschäftsführender Gesellschafter des Kaltwalzunternehmens C.D. Wälzholz und Vorsitzender des BDI/BDA-Mittelstandsausschusses, blickt durchaus optimistisch in die Zukunft. "Armin Laschet kann Menschen zusammenbringen, die unterschiedliche Auffassungen vertreten und hat bewiesen, dass er das Land in schwierigen Situationen gut führen konnte", kommentiert Junius kurz nach der Wahl, an die er aber auch Erwartungen knüpft: "Der Volkspartei muss es unter seiner Führung gelingen, die aktuellen Probleme so anzupacken, dass die Bürger und Wähler mitgenommen werden."

Die bürgerliche Freiheit und das private Unternehmer-Engagement müssten wieder durch die CDU vertreten werden, beides sei unabdingbar, um die Corona-Krise zu überwinden. "Die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland - das erwarten wir von Armin Laschet - muss erhalten und gefördert werden. Die Wirtschaftskompetenz ist wieder zu stärken, um die Zukunft gestalten zu können. Deutschland als Exportnation muss in diesem Sinne in Europa, aber auch international, vorangehen."