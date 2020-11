Laschets verhaltenes Lob für Banken in der Coronakrise

Als „im Großen und Ganzen sehr gut gelungen“, bezeichnete Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Beitrag der heimischen Kreditinstitute in der Corona-Krise beim 2. Bankentag NRW, der am Freitag virtuell stattfand.

Tatsächlich sind die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und die damit verbundene Versorgung der Unternehmen mit Liquidität in diesem Jahr ein Thema für die Kreditwirtschaft. Allerdings: von den weit über 600 Milliarden Euro Kreditvolumen, das die NRW-Institute auch in diesem Jahr wieder vergeben, ist der „Corona-Anteil“ lediglich „etwa ein Drittel“, schätzt NRW-Bankenpräsident André Carls .

Kurzfristig dürfte sich die Kreditwirtschaft mit rund 200.000 Beschäftigten in NRW noch weiter mit dem Thema Liquiditätssicherung in der Krise beschäftigen müssen – und vermutlich nervös auf mögliche Kreditausfälle schauen, die erst im kommenden Jahr in vollem Umfang sichtbar werden dürften.

Nachhaltigkeit das zentrale Thema

Mittel- und langfristig haben die Banker aber ein ganz anderes Thema im Blick: Nachhaltigkeit. Ein Trend, der nicht mehr verschwinden wird, weiß Professor Liane Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe so gut wir ihre Vorstandskollegen. „Wir haben uns als Sparkassen auf den Weg gemacht. Aber Nachhaltigkeit braucht Zeit“, tritt die Ökonomin direkt auf die Bremse bei der Umgestaltung hin zu einer grünen Wirtschaft.

Das macht auch das Beispiel des Ministerpräsidenten deutlich, der als Beispiel für nachhaltiges Wirtschaften in NRW die eiligst aus der Taufe gehobene Wasserstoffstrategie ins Feld führt. Ob die im systemrelevanten Bereich der Stahlerzeugung im industriestärksten Bundesland überhaupt noch Wirklichkeit wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Bei Thyssenkrupp ist schließlich schwindende Liquidität das zentrale Thema.

Grundsätzlich versprachen die Spitzenvertreter der Banken und Sparkassen beim Bankentag NRW die Begleitung der Wirtschaft auf dem notwendigen Weg zur Einhaltung der von EU und Bundesregierung gesetzten Klimaziele. Gleichzeitig warnte sie aber vor zu viel Regulatorik.