Hagen. Sturmtief „Sabine“ hat das Sauerland, Siegerland und die Region rund um Hagen erreicht. Lesen Sie alle Nachrichten in unserem Live-Ticker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live-Ticker: Sturmtief „Sabine“ erreicht Südwestfalen

Sturmtief Sabine hat am Sonntagnachmittag das Sauerland und Siegerland erreicht.

hat am Sonntagnachmittag das Sauerland und Siegerland erreicht. Der Höhepunkt des Sturms wird in der Nacht erwartet.

wird in der Nacht erwartet. Der Sturm macht sich im Verkehr bemerkbar. Einige Straßen sind gesperrt .

. Viele Fußballspiele und Veranstaltungen sind abgesagt worden.

Meteorologen warnen vor Sturmtief „Sabine“. Am Sonntagnachmittag sind bereits erste Auswirkungen zu spüren. Umgestürzte Bäume blockieren mehrere Straßen. Gleise sind blockiert. Wir berichten in unserem Live-Ticker.

15.27 Uhr: Die Bundesstraße B229 zwischen Breitenbruch und Möhnesee ist gesperrt. Bäume liegen hier auf der Straße.

15.15 Uhr: Orkantief „Sabine“ hält die Feuerwehren in Menden und Balve in Atem. In Menden ist ein Baum auf ein Haus gestürzt, in Balve sind Gleise blockiert.

15.04 Uhr: Die Feuerwehren aus der Region sind für Sturmtief „Sabine“ gerüstet. In Schmallenberg wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Hier gibt es alle aktuellen Entwicklungen zum Orkan vor Ort. Gegen 14 Uhr rückte die Feuerwehr zu ihrem ersten Sturmeinsatz in Wehrstapel aus.

14.41 Uhr: Phoenix Hagen hat sein Heimspiel in der zweiten Basketball-Bundesliga gegen Paderborn abgesagt. Grund ist der Orkan Sabine.

14.38 Uhr: Die Feuerwehren im Hochsauerlandkreis erwarten am Sonntag und Montag, wenn Orkantief Sabine über das Sauerland fegt, eine hohe Zahl an Einsätzen. Straßen sind gesperrt.

14.03 Uhr: Von den Flughäfen in NRW aus wurden etliche abgehende Flüge gestrichen, wie etwa am Flughafen Dortmund oder am Flughafen Paderborn

14.00 Uhr:Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Region weitere offizielle Warnungen vor Unwettern ausgegeben: Am späten Nachmittag sei auch in flacheren Regionen des Landes mit orkanartigen Böen zu rechnen. In der Nacht auf Montag halten die Meteorologen mittlerweile sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern für möglich. Viele Feuerwehren haben bereits all ihre aktiven Mitglieder aktiviert und befinden sich in Alarmbereitschaft.o

Städte und Gemeinden riefen ihre Bürger erneut dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. So schließen viele Zoos, Museen ihre Türen. Spaziergänger sollten Parks und Wälder meiden. Außerdem solle man Fenster und Türen schließen und leichte Gegenstände wie Gartenmöbel sichern.

Da es auch am Montag noch stürmisch bleiben soll, bleiben in den meisten Großstädten des Landes die Schulen geschlossen. Nach einer Vorgabe des Schulministeriums sind jedoch überall Notbereitschaften vor Ort, die trotzdem ankommende Schüler in Empfang nehmen. Auch viele städtische Kindertagesstätten bleiben geschlossen.

Auch im Verkehr rechnet man mit Chaos: Die Bahn rüstet sich mit Krisentrupps, die umfallende Bäume von den Gleisen holen sollen und empfahl Reisenden, ihre Fahrten - wenn möglich - zu verschieben. Der ADAC Nordrhein riet, das Auto am besten stehen zu lassen. (mit dpa)