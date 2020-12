Lockdown-Halbzeit: So ist die Bilanz für die Region

Hagen/Sauerland Lockdown-Halbzeit-Bilanz: Wie sich die Corona-Werte in den Kreisen entwickelt haben. Und was Betroffene zu einer Verlängerung sagen.

Es ist Halbzeit. Jedenfalls dann, wenn man den 10. Januar als Zielmarke nimmt, bis zu dem der „harte Lockdown“ zunächst befristet ist. Doch haben die harten Einschränkungen mit geschlossenen Geschäften und Schulen tatsächlich etwas gebracht? Der Blick auf die Zahlen in der Region ergibt ein unklares Bild. Und sorgt weiter für Unsicherheit bei Betroffenen. Was die Menschen, die Zahlen und ein Experte sagen.

Die Zahlen

Es ist die entscheidende Währung: Wieder unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche kommen. Und tatsächlich: Seit Beginn des harten Lockdowns am 16. Dezember ist in allen zwölf Landkreisen und Großstädten des Regierungsbezirks Arnsberg die Sieben-Tages-Inzidenz zum Teil deutlich gesunken (siehe Text unten). Am 17. Dezember lag sie im Durchschnitt bei 179,8 in der Region, aktuell bei 130,4. Würde es so weiter gehen, dann wäre rein mathematisch zwar die 50 noch nicht am 10. Januar erreicht, doch irgendwann Mitte Januar könnte der harte Lockdown enden. Doch so einfach wird es wohl nicht gehen.

Denn es gibt Zweifel, wie aussagekräftig die Zahlen tatsächlich sind. In der Weihnachtspause wird weniger getestet. Und sorgen Familienbesuche über die Feiertage für einen neuen Schub? Vor allem aber gibt es auch noch keine Entspannung auf den Intensivstationen: 222 Corona-Patienten werden dort aktuell im gesamten Regierungsbezirk behandelt – 18 mehr als am 17. Dezember. 106 davon werden beatmet, das sind auch acht mehr. Von insgesamt 1348 verfügbaren Betten sind noch 226 frei. Das ist und bleibt nur ein kleiner Puffer. Und: Allein seit Beginn des harten Lockdowns sind im Regierungsbezirk 298 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben, seit März sogar 1247.

Der Virologe

Die hohen Todeszahlen schockieren selbst einen Experten wie Dr. Rolf Kaiser. Er ist Leiter der molekularen Diagnostik am Institut für Virologie der Uni-Klinik in Köln. Dass die Werte der Sieben-Tages-Inzidenz derzeit durch die Feiertage nur bedingt eine Aussagekraft haben, bestätigt auch er: „Viele haben frei, da ist die Neigung zum Arzt zu gehen, geringer, zudem sind ja auch viele Praxen geschlossen, ebenso wie Schulen und Kitas. Es wird schlicht weniger getestet und die Meldungen von Behörden sind auch geringer.“ Das Phänomen sei aber nicht nur jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie festzustellen: „Auch unsere Langzeitbeobachtungen bei der ‚normalen Grippe‘, der Influenza, zeigt, dass die Fallmeldungen über Weihnachten und Neujahr zurückgehen.“

Es könne daher sein, dass in der kommenden Woche die Werte der Sieben-Tages-Inzidenzen wieder stark ansteigen. „Aber auch dann sollten wir nicht in Panik geraten und die Werte dramatisieren.“ Es gebe dann gewisse Nachmelde-Effekte. Der Virologe hält es auch noch nicht für ausgemacht, dass bis zum 10. Januar, dem Datum, bis zu dem der harte Lockdown vorerst befristet ist, die Werte tatsächlich signifikant sinken können, sogar bis zum Grenzwert von 50. „Das ist noch offen, das wissen wir heute schlicht noch nicht.“

Allerdings betont Dr. Ralf Köster, dass das Coronavirus derzeit sehr gute Bedingungen für seine weitere Ausbreitung vorfindet: „Das nass-kalte Wetter begünstigt das natürlich. Das kennen wir seit langem auch bei dem Grippevirus so. Und deshalb ist es so viel schwieriger als im Frühjahrs-Lockdown, das Virus schnell wieder einzudämmen.“ Deshalb betont der Virologe auch, dass die Abstandsregeln, die Hygienemaßnahmen und dass die radikale Reduzierung von Mobilität und Sozialkontakten so elementar wichtig seien, um im Winter das Virus einzudämmen. Mit großer Verwunderung nimmt er daher auch die Szenen aus Winterberg zur Kenntnis, wo Tausende die Kleinstadt nach dem Schnellfall stürmen: „Viele haben es offenbar noch immer nicht begriffen. Man hat das Gefühl, dass bei vielen Apelle nicht nutzen, sondern nur Verbote.“

Der Händler

Die Ungewissheit treibt Volker Leesberg um. Er ist Mitinhaber des Modegeschäfts „GL“ in Arnsberg und versucht sich im Coronajahr über Wasser zu halten – so wie viele andere in der Branche. „Wir haben Federn gelassen im Vergleich zu den Vorjahren“, sagt er. Dennoch bleibe er zuversichtlich, wolle positiv an die Sache rangehen und Gas geben: „Wir sind trotz des Lockdowns jeden Tag im Laden ­– um den ,Stallgeruch‘ nicht zu verlieren.“ Über einen Onlinehandel sowie Werbung auf sozialen Medien wie Facebook und Instagram bleibe er für die Kunden da, biete sogar virtuelle Begehungen durch das Geschäft an.

„Kreativität ist in diesen Zeiten wichtig. Und dank unserer treuen Stammkunden sind wir bisher ganz gut dadurch gekommen“, sagt Leesberg. des Lockdowns bereite ihm Sorgen: Denn im Januar wird die Frühjahrsmode angeliefert. Und im Zweifel werde er auf einem Großteil davon sitzenbleiben. Denn die Kunden im Laden fehlten, auch die Kaufbereitschaft nehme ab. „Es gibt ja im Moment kaum Anlässe, weshalb man sich neue, schicke Kleidung zulegen möchte.“

Die Familie

Alltag, das vermisst auch Tanja Kleinschnittger. Ihre persönlichen Kontakte, die aktive Mitgliedschaft in der Kirche. Doch als Mutter zweier Kinder steht die 44-Jährige aus Meschede noch vor ganz anderen Hürden: „Meine Kinder besuchen die 8. und die 1. Klasse“, erzählt sie. Die Schulschließungen verlangten ihnen allen viel ab. Doch bei der Betreuung der beiden Kinder bleibt es nicht: Tanja Kleinschnittger ist Tagesmutter, betreut zuhause weitere Kinder, beinahe täglich.

Das sei durchaus stressig, aber auch ein großer Vorteil, wie sie sagt: „Ich habe das Glück, dass ich zuhause arbeite und deshalb keine Schwierigkeiten habe, weil meine Kinder nicht in die Schule können.“ Dennoch: Homeschooling, Hausaufgaben, Haushalt, Betreuung: „Das klappt meistens nur, wenn die Tageskinder Mittagsschlaf halten – oder eben erst nach Feierabend. Vieles bleibt einfach liegen.“ Ihre Tochter spiele auch mal mit den Kleinen, der ältere Sohn ziehe sich dann lieber zurück. Das funktioniert bisher gut, aber ob das auch so bleiben wird, weiß ich nicht“, sagt Kleinschnittger. Sie rechne fest damit, dass der Lockdown verlängert werde. „Das ist auch richtig so, wenn die Zahlen nicht runtergehen. Aber man fühlt sich schon wie in einem Hamsterrad“.

Der Gastronom

Bereits vor dem Lockdown musste Jurij Bott (33) die Türen schließen. Im Familienbetrieb führt er die Kneipe Zum Ostholz und erst seit diesem Jahr auch das Restaurant Friedrichs am See in Wetter an der Ruhr. „Das Jahr hat sehr schwierig begonnen“, räumt er ein. Die geplante Restauranteröffnung im Frühjahr musste auf den Sommer verschoben werden. „Aber während der Öffnung wurde es wirklich gut von den Leuten angenommen, wir hatten großen Andrang.“ Dennoch: Wenn es so weitergehe, werde es sehr schwierig, sagt er. Für alle Gastronomen. Die im Frühjahr versprochenen finanziellen Hilfen des Staates habe er erst in diesem Winter erhalten. Dennoch bleibe er positiv: „Wir haben die Zeit auch genutzt, Papierkram erledigt, uns neue Gerichte und Rezepte überlegt und bringen den Laden auf Vordermann. Wir waren wirklich produktiv.“ Und das solle auch so bleiben.

