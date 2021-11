Missglückter Karnevals-Scherz: Feuerwehr knackt Handschellen

Einsatz für die Feuerwehr in Engelskirchen nach einem missglückten Karnevals-Scherz.

Engelskirchen Nach einem missglückten Karnevals-Scherz in Engelskirchen konnte auch die Polizei nicht helfen. Am Ende knackte die Feuerwehr die Handschnellen.

Ein missglückter Karnevals-Scherz in Engelskirchen (Oberbergischer Kreis) hat Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen: Die Einsatzkräfte mussten einen Mann am Donnerstagabend von Handschellen befreien, die er sich in einer Kneipe vom Sicherheitsdienst ausgeliehen hatten.

Missglückter Karnevals-Scherz: Handschellen ohne Schlüssel

Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag sagte, war der Mann offenbar von seiner Partnerin vorne an den Händen gefesselt worden. Allerdings hatte der Security-Mann gar keine Schlüssel dabei. Die Polizei rückte an, konnte aber auch nicht helfen.

Also sei man mit dem Pärchen zur Feuerwehr ins nahe Gummersbach gefahren. Dort schützte die Feuerwehr die Hände des Mannes mit einem kleinen Blech und legte dann eine Eisensäge an, bis er befreit war. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuvor über das Malheur berichtet. (dpa)

