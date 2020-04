Mönch: "Wer zu sich selbst kommt, kann einfacher leben"

Das Kontaktverbot führt dazu, dass Ostern für viele Menschen ein eher ruhiges Fest wird. Wie man damit umgehen kann, weiß Bruder Anno Schütte von der Abtei Königsmünster in Meschede.

Inwiefern bereichern Stille, Abgeschiedenheit und womöglich Einsamkeit Ihr Leben?

Bruder Anno Schütte: Stille fördert das (Hin)Hören, sie kann uns auf „Empfang stellen“ und das Leben als Geschenk dankbar annehmen. Abgeschiedenheit und Einsamkeit sind aufs erste betrachtet keine Bereicherung.

Allerdings sind wir seit unserer Geburt in existentieller Weise abgeschieden - wir nennen sie ja eine Ent-Bindung. Wir alle sind in der Tiefe unseres Wesens einsam. Genau das ist auch Merkmal und Quelle unserer menschlichen Würde: Gott ist als Liebe in uns allen auf je einzigartige Weise gegenwärtig - auch wenn es uns nicht bewusst ist, wenn es abgestritten wird oder wir es nicht wahrhaben wollen. Diese innere Erfahrung bereichert – und niemand kann sie uns nehmen!

Was können Sie Menschen Aufbauendes mit auf den Weg geben, die in diesen Tagen notgedrungen weniger soziale Kontakte haben und unter Einsamkeit leiden?

Zunächst ist ihr Leiden ein gutes Zeichen – und das meine ich nicht zynisch! Denn der Schmerz der Isolation bezeugt ihr Lieben. Stumpfe Gleichgültigkeit wäre schlimmer! Wir können auch in der physischen Einsamkeit mit unserem Denken und Fühlen Brücken des Liebens bauen – das kann man dann auch Gebet nennen.

Grund dafür ist die unzerstörbare Liebe, aus der wir alle kommen, in der wir ständig leben und die uns auch im Tod verwandeln will – gerade das feiern wir ja an Ostern. Einsamkeit kann eine „Zweisamkeit“ werden – denn Gott ist immer schon da – für uns alle!

Welche Ratschläge können Sie Menschen geben, die sich in der Corona-Krise sozial isoliert fühlen und deren Bedürfnis nach Nähe nicht befriedigt werden kann? Wie können sie es trotz der derzeit veränderten Rahmenbedingungen schaffen, dass die Herausforderung womöglich sogar ein Gewinn für sie wird?

Rat-Schläge möchte ich nicht geben – sie können Schläge (!) sein – unsere Sprache ist da ehrlich. Wenn wir in diesen Tagen in unseren normalen äußeren Abläufen vielfach gestoppt werden, dann vielleicht, um uns mehr unserer Innenseite zuzuwenden. Könnte es sein, dass wir die Nähe zu uns selbst neu entdecken und wertschätzen sollen?

Die mönchische Tradition empfiehlt das „Wohnen bei sich selbst“ – es kann ein Genuss werden, weil auch Gott in mir (und in der ganzen Schöpfung) wohnt. Karl Valentin sagte: „Heute besuche ich mich – mal schauen, ob ich auch zu Hause bin!“ Dieser Genuss des „Bei-sich-Seins“ vermehrt sich durch (Mit)Teilen. Und wir dürfen um Hilfe bitten - das ist kein Zeichen von Schwäche – im Gegenteil!

Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht für Menschen, auch die "Kunst des Schweigens" zu beherrschen?

Schweigen tut uns einfach gut, wenn es aus Liebe geschieht. Wir kennen ja auch das Tot- oder An-Schweigen – das ist feige oder aggressiv. Dabei geht es weniger um ein „Beherrschen“, so wie man etwa eine Tätigkeit beherrscht. Es geht um offeneres Hören, das durch Schweigen erst möglich wird! Dann „spricht“ das Schweigen auch – wir nennen es „beredtes“ Schweigen! Das Hören ist der Sinn, der uns in am besten in uns selbst hinein und im Hin-Hören auch zueinander führt.

Sich selbst eine gewisse Disziplin zu geben ist hilfreich und dann kann es auch eine „Kunst“ werden: Etwa Räume oder Zeiten des Schweigens zu pflegen. Übrigens kann man auch wunderbar gemeinsam schweigen – gut bei einem Waldspaziergang und dabei ganz wunderbare Dinge neu entdecken. Wichtig ist nur, dass man das vorher miteinander vereinbart (und auch wieder beendet).

Glauben Sie, dass die Menschen von ruhigeren Zeiten profitieren können, weil ihnen die Chance eröffnet wird, im ansonsten hektischen Alltag etwas herunter und womöglich zu sich selbst zu kommen?

Ja, bestimmt! Wobei die „ruhigeren Zeiten“ uns möglicherweise erst einmal offenbaren, in welchen unruhigen Zeiten wir sonst leben. Die großen Themen der Menschheit und unseres Globus – der Klimawandel, das Artensterben – sind ja noch da. Für mich ist die Corona-Krise auch eine Erschütterung, die uns befragt: Wie wollen wir leben? Ist es fair? Ermöglichen wir Zukunft?

Vielleicht brauchen wir hin und wieder solche Erschütterungen, eben weil wir unhinterfragt im eigenen „Hamsterrad“ laufen (auch tot-laufen) und glauben, es ginge immer „so“ weiter. Wer zu sich selbst kommt, kann einfacher leben und überraschende Lösungen entdecken.

Erleichtert sagen wir dann: „Es geht wie von selbst!“ Gott hat uns allen unendliche Lebensliebe und Kreativität ins Herz gelegt – vielleicht ist sie verkümmert oder glimmt nur noch. Der Geist Gottes weht auch in dieser Krise – er kann in uns kleinen Lichtern ein (Oster)Feuer entfachen!