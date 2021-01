Musik und Kunst beflügeln sich in Hagen

Hagen. Hagener Philharmoniker bespielen im Osthaus-Museum Architektur, Räume und Exponate mit Klang. Das Publikum erlebt das Projekt im Video

Der ganz gewöhnliche Mann schiebt sich aus dem Fußboden in der großen Halle des Hagener Osthaus-Museums und und starrt sinnend in die Ferne. Vielleicht lauscht er ungewohnten Klängen? Musiker des Philharmonischen Orchesters Hagen haben sich um die Skulptur „Ordinary Man“ von Zharko Basheski gruppiert und bespielen Kunst statt Publikum. Bei der „Musik im Museum“ erforschen das Osthaus und die Philharmoniker derzeit synästhetische Wechselwirkungen von Architektur, Kunst und Musik. Die Klang-Kunst wird als Video produziert und ist demnächst auf www.theaterhagen.de zu sehen.

„Das soll ein Angebot für das Publikum sein, die konzertlose Zeit zu überwinden“, schildert der Hagener Generalmusikdirektor Joseph Trafton den Anlass für das ungewöhnliche Projekt. „Diese Synergie der Kunstformen ist ganz im Sinne des Museumsgründers Karl Ernst Osthaus.“ Trafton hat Werke für das Programm ausgewählt, die jeweils einen spezifischen Bezug zur aktuellen Hyperrealismus-Sonderausstellung und zur Architektur der Innenräume haben, darunter die Jugendstil-Brunnenhalle im Altbau.

Raumklang-Effekte

Der große Saal im Neubau mit seinen unterschiedlichen Ebenen eignet sich besonders gut für Raumklang-Effekte. Bei Charles Ives‘ „The Unanswered Question“ wird die Trompete zum musikalischen Bruder des „Ordinary Man“, sie stellt die existenziellen Fragen, und zwar aus der Ferne, vom Balkon. Ganz sachte wachsen hingegen die Klänge von Joseph Haydns Sinfonie „Der Philosoph“ aus dem Nichts, die als Dialog zwischen Gott und Mensch beschrieben wird. Vielleicht blickt der „Ordinary Man“ ja nicht einfach nach oben, vielleicht sucht er den Himmel?

Für die Musiker ist die Arbeit im Museum ein komplexes Puzzle, bei dem viele Vorschriften und Verbote kleinteilig ineinander greifen. Natürlich müssen die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden. Dazu kommen verschiedene Rechte: für die Skulpturen, die Bilder, die Architektur, den Van-de-Velde-Raum, Auflagen der Leihgeber und Versicherungen. Die Philharmoniker dürfen sich den Kunstwerken nur auf 1,5 Meter nähern. Jede Bewegung erfolgt unter Aufsicht des Museumspersonals. Blaue Linien markieren die erlaubten Laufwege. In den Spielpausen durchs Haus wandern und faszinierende Bilder und Objekte bewundern, das geht gar nicht.

Osthaus kein Unbekannter

„Das Orchester ist sehr aufgeschlossen“, bilanziert Orchester-Inspektor und Bratscher Werner Köhn die Museums-Musik. „Wir müssen wachsam sein, um die Abstände und Regeln einzuhalten. Aber wir sind ein sehr motiviertes und diszipliniertes Orchester, und alle sind hochinteressiert an der Kunst.“ Werner Köhn hat an der Folkwang-Hochschule in Essen studiert, für ihn ist Karl Ernst Osthaus kein Unbekannter. Er weiß: „Der Grundgedanke von einer Verquickung der Künste, ist hier in Hagen, in diesem Haus erfunden worden.“

Bei der Auswahl der Musik haben GMD Joseph Trafton und Museumsdirektor Dr. Tayfun Belgin darauf geachtet, dass nicht nur Vergangenes anklingt, sondern auch die Gegenwart, zum Beispiel Birgitta Weimers Installation „Traurige Tropen“, die im Altbau in der wunderbaren Van-de-Velde-Halle einen Kontrapunkt zum Minne-Brunnen bilden und mit Salvatore Sciarrinos „La Perfidia“ bespielt werden. „Sciarrino ist ein Fragesteller, einer, der die dunkle Seite vertritt. Die Musik hat ganz feine Nuancen, sie geht bis zum vierfachen Pianissimo“, erläutert Trafton. Die Ästhetik des Leisen erkundet den hallreichen Raum sozusagen mit Schwingungen. „Die Gegensätze im Raum spiegeln die Spannungen, die in der Musik sind“, beschreibt Belgin. Für den Museumsdirektor ist die Museums-Musik eine willkommene Initiative. „Ein Museum eignet sich für den unterschiedlichsten Gebrauch. Wenn Musik zu den Kunstwerken dazukommt, erhalten die Kunstwerke plötzlich eine andere Aura.“

Die Musik und die Kunst treffen sich in der Corona-Pandemie vor allem in ihrer Einsamkeit. Um zu bestehen, brauchen beide Gattungen ein Publikum, Zuhörer, Besucher. „Kunst und Musik zusammenzubringen, ist ja nichts Neues“, weiß Orchesterdirektorin Antje Haury. „Bei unserem Konzept geht es aber darum, einen Mehrwert zu erzeugen und zu sehen, wie sich beide Künste gegenseitig befruchten.“ Der „Ordinary Man“ guckt immer noch in die Luft. Um ihn herum spielen die Musiker Haydns „Philosoph“ wie Himmelsmusik. Irgendwie wirkt er inzwischen nicht mehr ganz so einsam.