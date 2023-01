Musikriese BMG: Hartwig Masuch aus Hagen hört auf

Hagen/Gütersloh. Er hatte einst Extrabreit unter Vertrag, später machte er BMG (Rolling Stones etc.) zum Musikriesen: Jetzt hört Hartwig Masuch an der Spitze auf.

Der aus Hagen stammende Musikmanager Hartwig Masuch hört zum Ende des Jahres auf an der Spitze des Musikunternehmens BMG – einem der größten Rechteinhaber weltweit (unter anderem Rolling Stones, Tina Turner oder Iggy Pop). Auf den inzwischen 68 Jahre alten Masuch folgt Thomas Coesfeld (32), der Enkelsohn des früheren Bertelsmann-Chefs Reinhard Mohn, auf dem Geschäftsführerposten. BMG gehört zum Bertelsmann-Konzern, damit rückt ein Nachfahre aus Mohns erster Ehe, die 1982 geschieden wurde, nachdem sich Reinhard Mohn zu seiner langjährigen Beziehung mit Liz Mohn bekannt hatte, an die Spitze einer Unternehmenssparte.

+++ Interview mit Hartwig Masuch: „Ich sehe keine Stadt in den Fußstapfen von Hagen“ +++

„Der Führungswechsel erfolgt im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung. Hartwig Masuch bleibt Bertelsmann als Berater verbunden“, teilte das Unternehmen am Montag mit. Coesfeld ist bereits seit 2021 Finanzchef bei BMG. Unter Führung seines Vorgängers Hartmut Masuch war BMG aus dem Stand in wenigen Jahren zur Nummer vier im weltweiten Musikgeschäft geworden. Seine Anfänge in der Musikbranche liegen in Hagen: Masuch, der selbst Musiker in der Band „The Ramblers“ war, hatte in der Volmestadt mit Ulli Wiehagen einen Musikverlag gegründet, der unter anderem Extrabreit unter Vertrag genommen hatte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland