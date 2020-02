Nach „Sabine“: Soviel Schaden gab es im Wald in der Region

Es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis endgültig klar ist, welche Folgen Orkan Sabine für den Wald in der Region haben wird. Warum die Experten dennoch von einem glimpflichen Ausgang im Sauerland, in Siegen-Wittgenstein, in Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis ausgehen, aber dringend vor dem Betreten des Waldes warnen.

„Wir sperren keine Wälder, aber dennoch unsere dringende Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger: Betreten Sie nicht den Wald, das ist zu gefährlich.“ Das sagt Frank Rosenkranz, der Leiter des Regionalforstamtes Oberes Sauerland in Schmallenberg. Und was er sagt, gilt auch für das ganze Land: Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW, zu dem die Regionalforstämter gehören, wäre zuständig für ein generell Waldbetretungsverbot.

Er hat dies aber nicht erlassen, „da wir ihn sonst komplett sperren müssten, dass heißt, dass wir an jedem Waldeingang Sperrungen einrichten und diese auch kontrollieren müssten“, so eine Sprecherin. „Das würde die personellen Kapazitäten von Wald und Holz NRW schlicht überschreiten.“ Dennoch gilt: Die bis Dienstag erwarteten Windgeschwindigkeiten reichen weiterhin aus, in den angeschlagenen Wäldern Bäume zu entwurzeln und schwere Äste herabstürzen zu lassen. Wald und Holz NRW warnt daher dringend davor, die Wälder in den nächsten Tagen zu betreten.

Millionen Bäume bei Kyrill und Friedericke

Auch wenn Sabine lange nicht so schlimme Folgen hinterlassen hat wie Kyril l im Jahr 2007 oder Friederike vor zwei Jahren. Damals waren Millionen Bäume umgestürzt. „Wir haben am Montagmorgen unsere 27 Reviere kontaktiert. Und nach diese ersten Rückmeldungen sieht es tatsächlich so auch, dass die Schäden nicht so massiv sind“, sagt Frank Rosenkranz für das Gebiet des Regionalforstamtes Sauerland. Ähnliches gilt auch für das Gebiet Märkisches Sauerland. Das decke sich auch mit seinen eigenen Eindrücken nach einigen Kontrollfahrten.

„Allerdings ist das vorerst eine Momentaufnahme. An viele Stellen könne wir jetzt noch gar nicht ran. Das wäre zu gefährlich. Bei uns kommt ja noch einiges runter“, sagt der Experte am Montagnachmittag. „Das ganze Ausmaß werden wir erst ab Donnerstag einschätzen können.“ Da Orkan Sabine aber nicht so lang gedauert habe wie Friederike oder gar Kyrill, habe der Wald gut widerstehen können. „Bis Dienstag sind noch Windstärken bis 90 Stundenkilometer vorausgesagt. Aber das wird unser Wald wohl aushalten.“

Der Wald sei durch die Trockenheit und den Borkenkäferbefall zwar ohnehin schon geschwächt, doch das habe auch Folgen für die Schadensdimensionen in diesem Jahr, sagt Frank Rosenkranz: „Durch die Stürme in den vergangenen Jahre ist schon einiges schwaches Holz verschwunden.“ Zudem hab es im vergangenen Jahr schon große Holzeinschläge gegeben, um den Borkenkäfer zu bekämpfen.

Viel Angriffsfläche für „Sabine“ im angeschlagenen Wald

Gleichwohl gilt generell: Die oberen Bodenschichten sind durch den Regen der letzten Wochen weich und geben den flachwurzelnden Fichten wenig Halt. Die neu entstandenen Waldränder sind instabil und haben Orkan Sabine viel Angriffsfläche geboten.

Übrigens: Wegen der nach wie vor großen Gefahr durch umstürzende Bäume und herabfallende Äste wurden Rangerwanderungen im Regionalforstamt Nationalpark Eifel und auch in Südwestfalen, etwa am Rothaarsteig, für die nächsten Tage abgesagt.

Für die Räumarbeiten wird es in den nächsten Wochen zahlreiche kurzfristige Wegsperrungen geben. „Diese Absperrungen sind unbedingt zu respektieren“, so der Landesbetrieb Wald und Holz NRW. „Im Bereich der Fällarbeiten herrscht Lebensgefahr.“ Orkanholz zu beseitigen sei ohnehin eine der gefährlichsten Aufgaben im Wald und müsse daher von Fachleuten besonders umsichtig und ohne Zeitdruck erfolgen.