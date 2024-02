Nach einer Schlägerei Ende Januar in einem Skatepark in Meinerzhagen ist ein 16-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Staatsanwaltschaft und Polizei suchen weiter Zeugen.

Blaulicht Nach Streit in Skatepark: 16-Jähriger stirbt an Verletzungen

Meinerzhagen Nach einer Schlägerei Ende Januar in einem Skatepark in Meinerzhagen ist ein 16-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Suche nach Zeugen.

Nach einer Schlägerei zwischen Jugendlichen vor eineinhalb Wochen in einem Skatepark im Sauerland ist ein lebensgefährlich verletzter 16-Jähriger gestorben. Er erlag am Donnerstag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauerten an.

Der Jugendliche war am 30. Januar leblos in dem Skatepark in Meinerzhagen (Märkischer Kreis) gefunden worden und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach den Ermittlungen der Polizei war es an der Skateranlage zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen gekommen. Danach flohen mehrere Personen in unterschiedliche Richtungen.

Schlägerei in Skatepark in Meinerzhagen: Staatsanwaltschaft und Polizei suchen Zeugen

Staatsanwaltschaft und Polizei suchen weiter nach Zeugen, Hinweisgebern und Beweismitteln, hieß es am Donnerstag weiter. So sei nicht auszuschließen, dass es ein Video der Tat oder aus dem Tatumfeld gebe. Die Polizei habe daher die Möglichkeit geschaffen, relevantes Material auch anonym einzureichen.

Eine Mordkommission hatte nach der Tat Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige aufgenommen. So seien Personalien festgestellt worden, Wohnungen im Märkischen Kreis durchsucht und Mobiltelefone sichergestellt worden, hatte die Polizei vor einer Woche mitgeteilt. (dpa)

