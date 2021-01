Oberbergamt Dortmund in der NS-Zeit: Akten sind vernichtet

Dortmund/Arnsberg. Das Thema ist nicht sexy. Aber brisant. Dr. Katrin Minner hat die Rolle des Oberbergamtes im Nationalsozialismus erforscht.

Von Monika Willer

Arnsberg/Dortmund. Das Thema ist nicht sexy. Seine Brisanz wird erst deutlich, wenn man in die Materie einsteigt. Das weiß die Historikerin Dr. Katrin Minner (Münster/Siegen). Im Auftrag der Bezirksregierung Arnsberg hat sie das Oberbergamt Dortmund in der Zeit des Nationalsozialismus' untersucht. „Eine Fachbehörde zwischen fachlichem Anspruch und politischem Einfluss“, so lautet der Untertitel der Studie, die in der Schriftenreihe des Deutschen Bergbaumuseums Bochum erschienen ist.

Warum muss und will man das überhaupt wissen? Diese Frage bringt Regierungspräsident Hans-Josef Vogel auf Touren. „Das Oberbergamt war wie die überwiegende Gesellschaft nicht ,verstrickt' in den Nationalsozialismus. Das Oberbergamt war nationalsozialistisch. Es war Nationalsozialismus. Vor allem aber war es ein Teil, ja ein Treiber für die nationalsozialistische ,Ökonomie der Zerstörung.'“. Lange her. Schwamm drüber? Nein, findet RP Vogel. „Was bedeutet dies für unsere Erinnerungskultur, für die Verwaltungskultur und die Ethik des öffentlichen Amtes heute und morgen? Wir dürfen die Last des Erinnerns nicht abstreifen. Wir müssen sie tragen, um heutige und zukünftige Wiederholung in neuen und anderen Formen zu verhindern. Wir, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des freiheitlich demokratischen Verfassungsstaates, haben hier eine besondere Aufgabe.“

Der Mythos vom unpolitischen Beamten

Lange hat sich in der Geschichtsschreibung die Auffassung gehalten, dass die vermeintlich unpolitischen Fachbehörden einfach weiter funktionierten, den politischen Stürmen sozusagen hilflos ausgeliefert. Die neuere Forschung widerlegt dieses bequeme Bild, mit dem sich zahlreiche Nazis nach 1945 aus der Verantwortung gestohlen haben. Auch Katrin Minner kann für das Oberbergamt Dortmund sagen: „Die Fachbehörden und die Mitarbeiter mit ihrer sehr speziell fachlichen Ausbildung sind nicht davor gefeit, als gut funktionierendes Rädchen im System mitgearbeitet zu haben.“

Dass da was war, macht schon die Ausgangslage der Untersuchung deutlich. Die Akten sind weg. Nicht einfach verschwunden oder verlegt, sondern zum Teil durch Kriegszerstörungen dezimiert und zum Teil wohl bewusst vernichtet worden. „Den Behörden war klar, dass das Regime den Krieg nicht mehr gewinnen konnte“, sagt Katrin Minner. „Es hat Regelungen gegeben, welches Material zu vernichten ist, Mobilmachungspläne, Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiter, Forschungs- und Ressourcenpläne. Man wollte den Alliierten möglichst wenig Informationen an die Hand geben. Die meisten Mitarbeiter hatten auch schon im Kopf, dass man unter den neuen Herren weiter arbeiten würde.“

Mitläufer, Karrieristen, Opportunisten

Es sind nicht nur die Täter, die ein Unrechtsregime zum Laufen bringen, sondern auch die Mitläufer, die Karrieristen, die Opportunisten. Katrin Minner hat sich für ihre Untersuchung auf das Personal konzentriert: „Bisher ist der Ruhrbergbau vor allem aus der Branchen- und Unternehmensperspektive untersucht worden. Gerade Fachverwaltungen reklamieren für sich häufig den Topos der ,unpolitischen' Amtsausübung. Nach der Ablösung einer Diktatur geraten solche Topoi schnell zum Schutz vor Verantwortung.“ Katrin Minner hat unter anderem die Entnazifizierungsakten erforscht, „die Grauzonen sind hier spannend. Es hat der Stabilität des Systems genutzt, wenn die Mitarbeiter sich angedient haben.“

Nach 1945 blieb die Mehrzahl der höheren Beamten des Oberbergamtes im Dienst. Im höheren Dienst wurde ein Mitarbeiter suspendiert und ging in die Privatwirtschaft. „Da sollte man denken, über diese Leute gäbe es noch Personalakten. Aber es gibt aus dem Wirtschaftsministerium beim Landesarchivamt aus dieser Zeit keine Personalakten.“

Schlüsselstellung der Steinkohle

Inwieweit haben sich die Beamten des Oberbergamtes Dortmund überhaupt schuldig gemacht? Steinkohle hatte eine Schlüsselstellung für die deutsche Rüstungs- und Kriegswirtschaft. Die Bergbehörde bestimmte über die Mobilisierung der Steinkohle für Rüstung, Krieg und Holocaust. Den Arbeitskräftemangel sollten Tausende von Zwangsarbeitern ausgleichen. „Das Oberbergamt nahm zur Kenntnis und berichtete darüber, wie ausländische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene ausgebeutet wurden, ohne dagegen Einwände zu erheben. Auch deren Einsatz für eigene Zwecke wurde ohne Einwände angestrebt. Missstände in Behandlung, Ernährung und Gesundheitsschutz sowie die organisatorischen Rahmenbedingungen beim Wirtschaftseinsatz waren dem Oberbergamt bekannt und geduldet“, analysiert Katrin Minner.

Hans-Josef Vogel erinnert daran, dass das Oberbergamt aktiv beteiligt war an der Ausbeutung von Zwangsarbeitern bis zu ihrem Tod. Ebenso schuldig habe sich die Bezirksregierung gemacht. Arnsberg schickte Zwangsarbeiter, die im Bergbau an Lungentuberkulose erkrankten, in Sterbelager. Eines davon wurde in Delecke an der Möhne errichtet. Die Beamten hatten zuvor aktiv gesundheitliche Hilfeleistungen und Aufsicht verweigert.

„Wer sich neutral verhält, steht auf der Seite der Täter“

„Wer nicht etwas gegen Hass sagt, verstärkt den Hass. Wer sich neutral verhält, steht automatisch auf der Seite der Täter“, schlussfolgert RP Vogel und leitet daraus eine Ethik für Behörden ab: „Die Bindung der staatlichen Verwaltung an das Recht und die Überprüfung unserer Entscheidungen durch unabhängige Gerichte ist ein unverzichtbares Gut, das wir verteidigen auch im digitalen Zeitalter.“

Katrin Minner: Der Schreibtisch des Ruhrbergbaus: Das Oberbergamt Dortmund (1933-1950). Eine Fachbehörde zwischen fachlichem Anspruch und politischem Einfluss, Bochum 2019 (= Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Nr. 232; = Schriften des Bergbau-Archivs, Nr. 35).