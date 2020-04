Ostern und Corona: Sperrungen an beliebten Ausflugsorten

Möhnesee. Die Sperrmauer am Möhnesee, beliebte Biker-Treffs für Motorradfahrer, Badestellen am Biggesee: Zu Ostern sind beliebte Ausflugsziele gesperrt.

Wanderwege als Einbahnstraßen, Parkplatzsperrungen, Bußgeldwarnungen: Beliebte Ausflugsziele sind auf einen Andrang von Oster-Touristen vorbereitet. Gleichzeitig appellieren viele - wie schon vorher die NRW-Landesregierung - ganz auf Tagesausflüge zu verzichten.

Am Möhnesee sind viele touristische Magnete gesperrt wie die Staumauer und der Möhnesee-Turm. Auch ausgesuchte Parkplätze sind zu, wie die Leiterin der Möhnesee-Touristik, Alexandra Teicher mitteilte. Alle Einschränkungen im Überblick.

Ab Donnerstag sind alle Parkplätze rund um den Diemelsee bei Marsberg bis auf weiteres gesperrt. Dies betrifft auch den Großraumparkplatz auf der Helminghauser Seite. Die Toilettenanlage auf diesem Parkplatz bleibt ebenfalls geschlossen. Der Parkplatz am Fährhaus ist ein beliebter Treffpunkt für Biker und Ausgangspunkt für Ausflüge am Diemelsee. Bereits am vergangenen Wochenende lockte das herrliche Frühlingswetter schon so viele Besucher auf diesen Parkplatz, dass die derzeit geltenden Abstandsregelungen teilweise nicht eingehalten werden konnten.

Imbissbetriebe über Ostern zu

Nach Auskunft der Betreiber sind auch die Imbissbetriebe am See „Fritten Jupp“, „Fährhaus“ und das Cafe „Platz am See“ auf der Helminghauser Seeseite sowie der Imbiss am Strandbad in Heringhausen ab Donnerstag über die Osterfeiertage geschlossen. Sie werden voraussichtlich am Dienstag wieder öffnen.

Beliebter Biker-Treff am Bigge Grill gesperrt

Auch der Parkplatz vor dem Bigge Grill zwischen Olpe und Attendorn wird ab Karfreitag gesperrt. Hier hatten sich am vergangenen Wochenende dutzende Biker versammelt, so dass das Kontaktverbot nicht mehr eingehalten werden konnte.

Nach Angaben des Ruhrverbandes sind während der Ostertage auch der Parkplatz an der Listermauer sowie die Badestellen am Biggesee auf Attendorner Stadtgebiet gesperrt. Der Ruhrverband appelliert an die Bürger, die Talsperren trotz des vorausgesagten schönen Wetters zu meiden.