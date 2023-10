Papst Franziskus attackiert Klimaleugner

Rom. Der Papst fordert die Staaten und Einzelpersonen in einem neuen Schreiben dringlich auf, gegen den Klimawandel vorzugehen.

Zu Beginn der Weltsynode in Rom hat Papst Franziskus Hoffnungen auf konkrete Reformen in der katholischen Kirche gedämpft. „Wir sind nicht hier, um eine parlamentarische Sitzung oder einen Reformplan voranzubringen“, stellte der 86-Jährige am Mittwoch zu Beginn der Kirchenkonferenz klar. In Deutschland und anderen Ländern hatten sich viele Gläubige konkrete Reformen erhofft, etwa was den Zugang von Frauen zu Weiheämtern oder den Umgang mit Homosexuellen betrifft.

Der Pontifex und sein luxemburgischer Synoden-Koordinator Jean-Claude Hollerich hatten jedoch schon im Vorfeld immer wieder betont, es gehe bei der Weltsynode zunächst noch nicht um konkrete Veränderungen, sondern darum, wie Katholiken künftig innerhalb der Kirche miteinander umgehen und Entscheidungen treffen wollten. Man wolle also eher über das „Wie“ als über das „Was“ reden. Das komme erst später in weiteren Schritten an die Reihe.

Die Weltsynode gilt als eines der wichtigsten Reformprojekte von Papst Franziskus in seiner zehnjährigen Amtszeit. Der Pontifex stellt die Synode als großes Mitbestimmungsprojekt dar. An der Konferenz vom 4. bis zum 29. Oktober nehmen etwa 365 stimmberechtigte Mitglieder teil. Erstmals in der Geschichte der katholischen Kirche wurden auch 54 Frauen zugelassen.

Kritik von beiden Seiten

Kritik an Franziskus’ Weltsynode wurde bereits von beiden Seiten des katholischen Spektrums laut. Reformer erwarten etwa, dass auch die Weltsynode keine greifbaren Veränderungen bringen werde. Das vorher in den Ortskirchen erarbeitete Arbeitspapier sei dafür viel zu vage, bemängeln sie.

Angesichts solcher Auseinandersetzungen mahnte der Papst beim Eröffnungsgottesdienst am Mittwoch alle Teilnehmer, dass ideologische Kämpfe bei der Versammlung keine Rolle spielen dürften. Auch sollten politische Überlegungen nicht ins Gewicht fallen. „Dass die Synode diese oder jene Erlaubnis erteilt, diese oder jene Tür öffnet - das braucht es nicht.“ Er wünsche sich von den Teilnehmern, dass sie das Bild einer Kirche abgäben, die sich im „Innern nicht spaltet und nach außen hin niemals herb ist“.

Sechs Teilnehmer aus Deutschland

Zu der Weltsynode, die am Nachmittag erstmals zusammentreten sollte, gehören auch sechs Teilnehmer aus Deutschland. Die Deutsche Bischofskonferenz hat ihren Vorsitzenden Georg Bätzing aus Limburg, Bertram Meier aus Augsburg und Franz-Josef Overbeck aus Essen berufen. Der Papst ernannte zusätzlich die Bischöfe von Münster, Felix Genn, und Passau, Stefan Oster, sowie seinen innerkirchlichen Gegner Kardinal Müller. Bätzing zeigte sich vor der ersten großen Plenarsitzung optimistisch. Er sei „überzeugt, dass alle Themen auf den Tisch kommen.“ Es sei auch keineswegs so, dass die Themen, die den deutschen Gläubigen wichtig seien, in anderen Ländern keine Rolle spielten: „Die Fragen zu Reformen sind von vielen Ländern im Vorfeld eingebracht worden.“

Papst Franziskus fordert weiterhin in einem „Apostolischen Mahnschreiben“ von den Regierungen, von den Unternehmen und den einzelnen Menschen, rasch die notwendigen Schritte zu ergreifen, um eine Ausweitung der Klimakatastrophen zu verhindern. Das Schreiben mit dem lateinischen Titel „Laudate Deum“ (Lobt Gott) wurde am Mittwoch veröffentlicht.

Papst gegen Klimaleugner

Skeptikern an der Theorie der Erderwärmung hält der Papst in dem Text entgegen, der menschengemachte Ursprung des Klimawandels könne „nicht mehr bezweifelt werden“. Gegen sogenannte Klimaleugner in der Kirche und außerhalb argumentiert der Papst: „Wie sehr man auch versuchen mag, sie zu leugnen, zu verstecken, zu verhehlen oder zu relativieren, die Anzeichen des Klimawandels sind da und treten immer deutlicher hervor.“ Mit Blick auf mögliche Gegenargumente heißt es im Text: „Es stimmt, dass nicht jede einzelne Katastrophe automatisch auf den globalen Klimawandel zurückgeführt werden kann. Es ist jedoch nachweisbar, dass bestimmte von der Menschheit verursachte Veränderungen des Klimas die Wahrscheinlichkeit immer häufigerer und intensiverer Extremereignisse deutlich erhöhen.“

Zugleich wendet der Papst sich gegen eine Deutung der Ereignisse als anstehenden Weltuntergang. „Bestimmte apokalyptische Diagnosen erscheinen oft wenig vernünftig oder unzureichend begründet“, erklärt er, schränkt dann aber ein: „Dies sollte uns nicht dazu verleiten, zu ignorieren, dass die reale Möglichkeit besteht, dass wir einen kritischen Punkt erreichen.“



