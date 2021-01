Rangliste der Kreise: Die Lage nach vier Wochen Lockdown

Wie hier im Labor Wahl in Lüdenscheid werden Corona-Tests in Südwestfalen ausgewertet.

Hagen/Sauerland/EN-Kreis. Sieben-Tages-Inzidenz, Tote, Intensivbetten -und jetzt auch die Zahl der Impfungen: So ist die aktuelle Corona-Lage in den Kreisen.

Die Zahlen könnten eigentlich verhalten positiv stimmen: In sieben von zwölf Kreisen und kreisfreien Städten ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Wochenvergleich zwar gestiegen, allerdings nur leicht. Und in fünf Kreisen und Großstädten ist der Wert sogar gesunken. Aber die Stabilität beziehungsweise das leichte Minus ist zu wenig nach vier Wochen hartem Lockdown. Von dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche ist man überall noch weit entfernt, geschweige denn vom noch sichereren Wert 25. Im Durchschnitt lag die Sieben-Tages-Inzidenz im Regierungsbezirk Arnsberg zu Beginn des harten Lockdowns am 16. Dezember bei 173,6, aktuell sind es wieder 126,2.

Die Bilanz in der Region

Schaut man genauer auf die Zahlen, dann gibt es diese Kernaussagen für die Wochenbilanz:

Die Zahl der Corona-Toten ist in allen zwölf Landkreisen und Großstädten des Regierungsbezirks Arnsberg binnen einer Woche wieder deutlich angestiegen – insbesondere im ohnehin stark betroffenen Kreis Unna .

Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen ist weiterhin relativ stabil, aktuell sogar leicht rückläufig -- allerdings auf hohem Niveau.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die die Quote der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche misst, ist in sieben von zwölf Kreisen und Großstädten im Wochenvergleich wieder gestiegen, derzeit gilt aber kein Gebiet als Hotspot mit einer Inzidenz, die über 200 liegt.

Die Corona-Rangliste

Schaut man auf den Regierungsbezirk Arnsberg, führt Herne weiter die Rangliste an. Sie basiert auf den Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI), Stand Freitag 0 Uhr.

1. ( Rang 1. Vor einer Woche ) Herne: 150,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (112 Tote, 16 mehr als vor einer Woche)

2. (10.) Kreis Unna: 141,1 (267, +32)

3 . (8.) Siegen-Wittgenstein: 140,1 (73, +5)

4 . (7.) Bochum: 140,0 (106 , +7)

5 . ( 6). Hagen: 137,8 (133 Tote, + 10 )

6 . (2.) Märkischer Kreis: 131,6 (162, +20)

7 . (3.) Hamm: 130,1 (126 Tote, +24)

8. (4.) Dortmund: 127,2 (203, +26)

9. (9.) Ennepe-Ruhr-Kreis: 124,3 (187, +10)

10 . (5.) Olpe: 109,0 (108, +9)

11. (12.) Kreis Soest: 92,1 (94, +11)

12. (11.) Hochsauerlandkreis: 90,1 (84, +7)

Die Verstorbenen-Zahlen

Im Regierungsbezirk Arnsberg sind seit März 1655 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Das sind 177 mehr als vor einer Woche. Anfang Oktober lag die Gesamtzahl noch bei 290. Binnen dreieinhalb Monaten sind also 1365 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Regierungsbezirk Arnsberg gestorben.

Die Intensivstationen

189 Covid-Patienten (davon 108 beatmet) werden aktuell im Regierungsbezirk auf Intensivstationen behandelt – damit ist die Zahl im Wochen-Vergleich um 16 Covid-Intensivpatienten leicht gesunken. Die Zahl der freien Intensivbetten ist weiter gering: 209 von aktuell insgesamt 1362 aktuell zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Region sind noch frei – allerdings gibt es keine Verschlechterung zur Vorwoche. Der Anteil der freien Betten ist regional aber sehr unterschiedlich: Während im Kreis Unna nur noch 4,4 Prozent aller Intensivbetten frei sind es im Kreis Olpe rund 38 Prozent.

Das Intensivbettenregister zeigt im Detail diese Werte:

1. (Vorwoche 1.). Herne: 21,9, der Intensivbetten mit 14 Corona-Patienten belegt.

2. (2.) Kreis Unna: 21,2 %, 24

3. (4.) Märkischer Kreis: 21,5 %, 26

4. (3.) Hamm: 20,3 %, 13

5. (5.) Bochum: 17,5 %, 30

6. (9.) Hochsauerland: 16,1 %, 18

7. (8.) Hagen: 16,0 %, 12

8. (6.) Kreis Olpe: 12,9 %, 4

9. (7.) Kreis Soest: 12,3 %, 9

10. (12.) Kreis Siegen-Wittgenstein: 7,8 %, 9

11. (11.) Dortmund: 7,6 %, 22

12. (10.) Ennepe-Ruhr: 5,9 %, 8

Die Impfungen

Neu in unserer wöchentlichen Übersicht zur Entwicklung der Pandemie in der Region sind die Impfzahlen. Die seit dem 27. Dezember erfolgten Impfungen werden von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) seit dieser Woche veröffentlicht. Noch sind die Zahlen mit etwas Vorsicht zu betrachten, da die Rückmeldung der tatsächlich erfolgten Impfungen an die KVWL noch zögerlich erfolgt. So wird der Märkische Kreis mit 4811 Impfungen angegeben – nach eigenen Angaben sollen es aber zum Ende der Woche 6250 sein.

Im Klartext: Die tatsächliche Zahl der Impfungen ist wohl ein wenig höher als es die aktuelle Übersicht aussagt. Die geht von insgesamt 39.879 Impfungen in den zwölf Kreisen und kreisfreien Städten des Regierungsbezirks Arnsberg aus. Das wären bei rund 3,5 Millionen Einwohner also wie im Bundesschnitt gut 1 Prozent der Bevölkerung.

1. Dortmund: 6245 Impfungen bei 588.000 Einwohnern

2. Märkischer Kreis: 4811 Impfungen bei 410.000 Einwohnern

3. Bochum: 4663 Impfungen bei 365.000 Einwohnern

4. Kreis Soest: 4019 Impfungen bei 302.000 Einwohnern

5. Ennepe-Ruhr-Kreis: 3870 Impfungen bei 324.000 Einwohnern

6. Kreis Unna: 3694 Impfungen bei 395.000 Einwohnern

7. Kreis Olpe: 2528 Impfungen bei 134.000 Einwohnern

8. Hamm: 2478 Impfungen bei 180.000 Einwohnern

9. Hochsauerlandkreis: 2352 Impfungen bei 260.000 Einwohnern

10. Hagen: 2285 Impfungen bei 189.000 Einwohnern

11. Kreis Siegen-Wittgenstein: 1497 Impfungen bei 277.000 Einwohnern

12. Herne: 1437 Impfungen bei 156.000 Einwohnern