Fußball: Das sind die Aufsteiger in Westfalen

Kamen-Kaiserau/Hagen. Am Mittwochnachmittag hat der FLVW eine Online-Pressekonferenz zum Amateurfußball in Westfalen gegeben. Diese Entscheidungen sind geplant.

6.641 Männer- und Frauen-Mannschaften in 233 Staffeln allein in Westfalen warten auf die Entscheidung, jetzt hat der Fußball- und Leichtathletikverband (FLVW) sie angedeutet. Sollte nach dem Präsidium auch die Ständige Konferenz (am 11. Mai) der Empfehlung des Verbandsfußballausschuss (VFA) folgen, wird ein außerordentlicher Verbandstag Anfang Juni über den endgültigen Saisonabbruch mit der vorgeschlagenen Wertung abstimmen. Seit Mittwoch ist indes klar, wie es im westfälischen Fußball nach der Abbruch der laufenden Saison weitergehen soll.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Wird die Saison gewertet - und wenn ja wie?

Manfred Schnieders, VFA-Vorsitzender des FLVW, während der Video-PK des Verbandes. Foto: Redemann, Elmar / WP

Die Saison wird nicht annulliert. „Der FLVW will die bisher erbrachte sportliche Leistung der Vereine würdigen“, erklärte der Verbandsfußballausschuss (VFA). Dies sei auch der Tenor der zahlreichen Gespräche mit den Vereinen gewesen. Es gibt keine sportlichen Absteiger. Die Vereine, die nach der aktuellen Tabelle auf dem ersten Tabellenplatz stehen, steigen in die nächsthöhere Spielklasse auf. Bei Mannschaften, die nicht die gleiche Anzahl an ausgetragenen Spielen haben, wird die Platzierung für einen möglichen Aufstiegsplatz durch eine Quotientenberechnung (Punkte geteilt durch Anzahl der ausgetragenen Spiele) ermittelt.

Wie heißen demnach die Aufsteiger in den überkreislichen Ligen?

Oberliga Westfalen: SC Wiedenbrück, Rot Weiss Ahlen

Westfalenliga: Victoria Clarholz, Spvgg. Vreden (WL1), SG Finnentrop/Bamenohl (WL 2)

Landesliga: Preußen Espelkamp (LL1), Borussia Dröschede (LL2), Wacker Obercastrop (LL3), SC Westfalia Kinderhaus (LL4)

Bezirksliga: RW Kirchlengern (BL1), TuS Dornberg (BL2), SCV Neuenbeken, SV Heide-Paderborn (BL3), FC Arpe-Wormbach (BL4), SV 04 Attendorn, TSV Weißtal (BL5), RW Lüdenscheid, SC Berchum/Garenfeld (BL6), SV Drensteinfurt, SG Bockum-Hövel (BL 7), Türksport Dortmund (BL8), Erler SV 08 (BL9), SW Wattenscheid 08, SG Welper (BL10), TuS Haltern II (BL11), Vorwärts Wettringen, Borussia Münster (BL12)

Ändert sich die Anzahl der Staffeln?

Ja, die Anzahl der Landesligen wird von vier auf fünf erhöht (für 76 Mannschaften). Statt bisher zwölf Bezirksligen soll es demnächst 14 geben - darauf verteilen sich dann 224 Mannschaften, genau 16 pro Liga.

Gibt es trotzdem Härtefalle?

Und ob. Beim RSV Meinerzhagen dürfte der Frust groß sein. Denn nach der Quotienten-Regelung fehlen dem ambitionierten Klub aus dem Märkischen Kreis nur 0,05 Punkte auf den aufstiegsberechtigten Rivalen RW Ahlen. Und auch bei der SpVg Hagen 11 sitzt der Stachel tief. Der aktuelle Spitzenreiter der Landesliga 2 hat ein Spiel weniger als Borussia Drösche - und deshalb trotz zwei Punkten Vorsprung den minimal schlechteren Quotienten und wird nicht aufsteigen. Zumindest im Falle des RSV Meinerzhagen stellt sich der Verband auf eine Klage ein. „Diese Befürchtung haben wir“, bestätigte FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski.

Wann und wie werden die Ligen wieder „begradigt“?

Spätesten in zwei Jahren, also vor dem Start der Saison 2022/23 will der FLVW wieder auf dem Stand vor Corona sein. „Durch einen vermehrten Abstieg in der darauffolgenden Saison oder aber auch in zwei aufeinanderfolgenden Saisons würde die gewünschte Anzahl an Mannschaften in der jeweiligen Spielklasse wieder erreicht werden“, erklärte der Verband. Die Aufstockung soll definitiv wieder zurückgenommen werden, um die Qualität nicht zu verwässern. „Dafür müssen alle Verständnis haben. Die Pyramide, die wir uns in den letzten Jahren mühsam aufgebaut haben, würde uns sonst verloren gehen“, betonte Manfred Schnieders, Vorsitzender des VFA.

Gilt das Prozedere auch für die Kreisligen?

Die Kreise, die Auf- und Abstieg unterhalb der Bezirksliga-Ebene eigenständig regeln können, sind angehalten, die auf Verbands-Ebene getroffenen Regelungen in ihren Kreisligen ebenfalls so umzusetzen.

Wie ist der Stand im Westfalenpokal?

Der Gewinner des Fußball-Westfalenpokals soll weiterhin auf sportlichem Weg ermittelt werden. Zwei Halbfinals und das Endspiel stehen in der laufenden Spielzeit noch aus. Der SV Rödinghausen (Regionalliga West), RSV Meinerzhagen, SV Schermbeck (beide Oberliga Westfalen) und SpVg Hagen 11 (Landesliga) sind noch im Wettbewerb. Neben dem Sieger im Westfalenpokal meldet der FLVW als zweitgrößter Mitgliedsverband des DFB einen zweiten Teilnehmer für die erste Pokal-Hauptrunde. Seit einigen Jahren wird dieser in einem Qualifikationsspiel zwischen dem Meister der Oberliga Westfalen und dem besten westfälischen Regionalligisten ermittelt.