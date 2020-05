Risiko oder nicht: Welche Geburtsstation setzt auf Cytotec?

Die Schlagzeilen waren groß und Besorgnis erregend: Viele Kliniken in Deutschland setzen ein Medikament zur Geburtseinleitung ein, das dafür nicht vorgesehen ist. Cytotec, ein Präparat, das zur Behandlung von Magenerkrankungen bestimmt ist, aber ohne Zulassung verwendet wird (sogenannter „Off-Label-Use“), um die Wehentätigkeit anzuregen. Zugelassene Alternativen gibt es. Laut Berichterstattung etwa der Süddeutschen Zeitung zu Beginn des Jahres sei es nach Gabe von Cytotec teilweise zu schweren Komplikationen gekommen. Was ist aus dem Medikament geworden? Kommt es noch immer zum Einsatz? Wenn ja: Was spricht dafür? Ein Überblick.

Die Schwangere

Sarah Jünke (32) hat die Tasche schon gepackt. Sie steht griffbereit im Schlafzimmer. Die Iserlohnerin erwartet ihr erstes Kind. „Ein Mädchen“, gluckst sie. Jeden Tag kann es soweit sein. Sie wird ihr Baby in Hagen im Allgemeinen Krankenhaus zur Welt bringen. Einem Haus, in dem das Medikament zur Geburts-Einleitung eingesetzt wird.

Sarah Jünke aus Iserlohn erwartet in diesen Tagen ihr erstes Kind und ist verunsichert. Foto: Privat / WP

„Ich habe die Diskussion mitbekommen“, sagt Sarah Jünke. Nicht so, dass sie jedes Detail wüsste. Aber vielleicht ist es genau das: Diese Ungewissheit, diese verschiedenen Positionen zum Medikament, von dem es heißt, es könnte dramatische Komplikationen wie einen Wehensturm oder eine Gebärmutterruptur nach sich ziehen. „Jetzt, da der Termin näher rückt, bin ich verunsichert. Man legt seine Gesundheit und die des Kindes in die Hände der Ärzte...“, sagt sie, ohne den Satz zu Ende zu formulieren.

Die Krankenhäuser

Das Allgemeine Krankenhaus in Hagen, die Klinik, in die sich Sarah Jünke begeben wird, hatte Cytotec nach der bundesweiten Berichterstattung im Februar auf den Index gesetzt. Doch mittlerweile entschieden die Ärzte dort, das Präparat „in Einzelfällen als Reservemedikament wieder einzusetzen“. Damit gehört das AKH zu den 5 von insgesamt 17 Geburtsstationen in Südwestfalen, die Cytotec zur Einleitung benutzen (siehe Grafik).

In diesen Krankenhäusern kommt Cytotec zur Einleitung der Geburt zum Einsatz. Foto: Funkegrafik NRW / Manuela Nossutta

„Selbstverständlich“, teilt das Allgemeine Krankenhaus mit, „klären unsere Experten jede Patientin über die Medikamentengabe inklusive aller möglichen Nebenwirkungen sowie auch Alternativen“ auf.

Die Märkischen Kliniken in Lüdenscheid verzichteten ebenfalls auf das Medikament, als es in der Kritik stand, „um Patientinnen nicht zu verunsichern“. Doch das geschieht automatisch durch die vielen unterschiedlichen Meinungen, die herrschen.

„Hatte die Schwangere einen Kaiserschnitt oder andere Operationen an der Gebärmutter in der Vorgeschichte, wenden wir Cytotec nicht an“, sagt Miriam Bräuer, Oberärztin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Dann bestehe die Gefahr eines Gebärmutterrisses. „Der Ablauf der Geburt ist immer ein komplexer Vorgang und das Entstehen komplizierter Verläufe beruht meist auf mehreren Faktoren und nicht einzig auf der Verabreichung eines einzelnen Medikamentes.“

Großer Vorteil des Medikamentes, sagte Dr. Thomas Laker, Facharzt für Gynäkologie im Maria-Hilf-Krankenhaus Brilon vor Wochen, sei, dass Cytotec oral eingenommen wird und nicht vaginal Anwendung findet, wodurch Infektionen entstehen könnten. „Ich bin seit über 30 Jahren in der Geburtshilfe und kenne viele Mittel und erlebe es eigentlich genau umgekehrt. Die Überstimulationen der Gebärmutter treten mit den anderen, zugelassenen Medikamenten auf.“

Aber die Meinungen gehen auseinander. „Nach Abwägung von Nutzen und Risiken und der Tatsache, dass Cytotec nur als Off-Label in Deutschland angewandt werden kann, wurde das Medikament bisher nicht in unserem Haus eingesetzt“, sagt Prof. Hisham Ashour, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Evangelischen Krankenhaus Iserlohn .

Die Hebamme

Bevor Corona kam und das Denken bestimmte, sei viel geredet worden über Cytotec, sagt eine freiberufliche Hebamme aus Südwestfalen, die anonym bleiben möchte. Seit mehr als 20 Jahren ist sie im Dienst. Sie sei kein großer Freund dieses Präparats und der Geburtseinleitung im Allgemeinen, „aber es gibt Tausende Frauen, die unter der Gabe von Cytotec gut und problemlos entbunden haben.“

Das Problem sei ohnehin vielschichtiger. „Zum einen sind die Frauen von heute nicht mehr mit denen vor 20 oder 30 Jahren vergleichbar und in ähnlicher Weise gebärfreudig. Die Lebensumstände haben sich verändert“, sagt sie und spielt auf die körperliche Konstitution einer steigenden Anzahl von Frauen an. „Extrem formuliert: Wer sich ungesund und zuckerreich ernährt, wer Übergewicht hat, kaum Sport macht und viel auf der Couch liegt, der muss damit rechnen, dass es schwer werden kann, der Natur ihren Lauf zu lassen.“ Die Kinder würden zu groß und schwer und stellten sich im Bauch nicht richtig ein. So wachse das Risiko, dass eine Geburtseinleitung nötig werde.

Zudem gebe es gerade in den Geburtsstationen wirtschaftliche und personelle Zwänge. „Da arbeiten alle am Limit - und manche darüber hinaus. Und dann sind wir den Erwartungen der werdenden Eltern ausgesetzt, die frustriert sind, wenn es auf natürlichem Wege nicht wie gewünscht geht.“ Cytotec sei eine günstige und zuverlässige, leicht zu verabreichende Einleitungsmethode. „Komplikationen können jeden Tag passieren, mit und ohne Medikament. Die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich bei Einleitungen.“

Die Behörden

Die Krankenhäuser verweisen darauf, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Einsatz von Cytotec zur Geburtseinleitung ausdrücklich empfehle. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) teilt mit, es gebe „keinen Wirkstoff zur Geburtseinleitung, der ähnlich gut in Studien untersucht wurde“.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) berichtet hingegen jüngst von „zahlreichen neuen Berichten über schwere Nebenwirkungen bei der Anwendung von Cytotec“. 355 Einträge seien es in diesem Jahr in der europäischen Nebenwirkungsdatenbank „Eudravigilance“ mit Stichtag 26. Mai. Für das Medikament gäbe es „keine ausreichenden Daten zur Beurteilung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses“. Zudem werde es falsch eingenommen oder nicht korrekt dosiert, da die Tablette „nicht für eine Teilung konzipiert“ sei. Aber: Ein kausaler Zusammenhang zwischen der Verabreichung von Cytotec und unerwünschten Nebenwirkungen, das räumt das BfArM ein, könne „nicht sicher belegt“ werden.

<<< Stichwort: Off-Label-Use >>>

Unter „Off-Label-Use“ versteht man die Anwendung eines zugelassenen Arzneimittels außerhalb der von den nationalen und europäischen Zulassungsbehörden genehmigten Anwendungsgebiete. Seit Jahren erfolgt in zahlreichen medizinischen Fachgebieten – vor allem zum Beispiel in der Onkologie und der Geburtshilfe – bei der medikamentösen Behandlung der Patienten ein Off-Label-Use.

In anderen EU-Mitgliedsländern sind alternative misoprostolhaltige Arzneimittel zur oralen Anwendung (Beispiel: Angusta) oder zur vaginalen Anwendung (Beispiel: Vagiprost) zugelassen. Diese können, teilt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in einem Schreiben aus dem März mit, unter bestimmten Voraussetzungen für deutsche Patientinnen eingeführt werden.