Sauerländerin jetzt in der Ruhmeshalle der Logistik-Branche

Iserlohn Die Iserlohner Unternehmerin Gudrun Winner-Athens (65) ist in die „Logistics Hall of Fame“ aufgenommen worden.

Es gibt Auszeichnungen, die übersteigen bei Weitem das übliche Maß erfreulicher Ehrungen. Eine derartige Anerkennung ist jetzt der Iserlohner Unternehmerin Gudrun Winner-Athens zuteil geworden. Die geschäftsführende Gesellschafterin der europaweit agierenden Winner-Spedition ist in die „Logistics Hall of Fame“ aufgenommen worden, also in die Ruhmeshalle

der Logistik-Branche.

36 Persönlichkeiten vertreten

Die 65-jährige Iserlohnerin wird damit in eine historische Wirtschaftsreihe mit Größen wie dem Gründer des internationalen Postwesens Franz von Taxis, dem Erfinder der Fließbandfertigung Henry Ford, oder auch dem Amazon-Chef Jeff Bezos gestellt. Gegenwärtig sind in der Ruhmeshalle 36 Persönlichkeiten aus aller Welt verzeichnet.

Eine 70-köpfige Fachjury aus 13 Nationen hat nun eben auch Gudrun Winner-Athens in diese Logistik-Ruhmeshalle aufgenommen, und sie würdigt damit ihr jahrzehntelanges Bemühen für einen umweltfreundlichen Güterverkehr, insbesondere für den Kombiverkehr von Straße und Schiene.

Winner-Athens habe sich „über die Grenzen des eigenen Unternehmens um die Weiterentwicklung von Logistik und Kombiverkehr außergewöhnlich verdient gemacht und die Branche maßgeblich und nachhaltig vorangebracht“, heißt es in der offiziellen Begründung.

Im Unternehmensalltag bedeutet dies, dass die mehr als 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Spedition Winner an 18 Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Italien, Polen und Tschechien bei längeren Strecken ab 350 Kilometer den Transport mehr und mehr von der

Autobahn auf die Eisenbahn verlagern. Das heißt in der Praxis, dass komplette Lastwagen und Lkw-Trailer zum Langtransport auf die Schiene umgeladen werden.

70 Prozent CO2 eingespart

Gudrun Winner-Athens verdeutlicht es so: „Wo man sonst für 34 Lastwagen mindestens ebenso so viele Fahrer braucht, genügt jetzt ein einziger Lokomotivführer für die gesamte Strecke. So fahren wir beispielsweise allein vier Mal pro Woche unsere ,Company-Trails’ der Winner-Spedition, also komplette Züge mit unseren eigenen Aufliegern, bis nach Italien. Das schont

nicht nur den personellen Einsatz, sondern vor allem eben auch die Umwelt und das Klima. Der Kombi-Verkehr erspart auf diese Weise bis zu 70 Prozent CO.“

Beharrlich und kontinuierlich weitet die Spedition Winner dieses Arbeitsfeld Jahr für Jahr weiter aus. Dennoch weiß die umtriebige Unternehmerin, dass es nach wie vor noch viel (gute) Luft nach oben gibt: „In der Politik werden häufig Sonntagsreden über die sinnvolle Verlagerung auf die Schiene gehalten, aber es tut sich noch immer viel zu wenig.“

Unternehmerin fordert Anreize vom Staat für Speditionen

Gebetsmühlenartig wiederholt die Iserlohnerin daher ihre Forderung, den Speditionen staatliche Prämien und Anreize zu geben, um den Kombi-Verkehr im besten Sinne nachhaltig aufzuwerten.

Seit ihrer Gründung vor 74 Jahren ist die Spedition Winner ein reines Familienunternehmen. Gemeinsam mit ihrem Cousin Willi Winner (69) leitet die studierte Betriebswirtschaftlerin

Gudrun Winner-Athens das Unternehmen in dritter Generation, wobei schon die vierte nachfolgend und verantwortlich in der Firma mitarbeitet. Der entsprechende Generationenwechsel werde seit geraumer Zeit mit Augenmaß vorbereitet, heißt es in der Iserlohner Chefetage.

Loyalität und Ehrlichkeit ganz wichtig

Dass Gudrun Winner-Athens, die seit vielen Jahren auch in zahlreichen Ausschüssen, Verwaltungs- und Aufsichtsräten der Speditions- und Logistikbranche arbeitet, über

die Aufnahme in die Ruhmeshalle stolz ist, mag sie verständlicherweise nicht verhehlen. Wichtiger aber sind ihr der eigene Betrieb und die „traditionellen Werte“, die sie damit verbindet:

„Wir wollen unsere Werte leben“, sagt sie und führt weiter aus: „Der respektvolle Umgang mit unseren Mitarbeitern ist uns enorm wichtig. Begriffe wie Loyalität und Ehrlichkeit rangieren bei uns ganz oben. Und auf der anderen Seite der Werteskala steht dann beispielsweise mögliches Mobbing, das wir zutiefst ablehnen und im Betrieb auch entsprechend ahnden.“

Brexit kein großes Problem

Der Brexit und die Corona-Pandemie haben bei Winners übrigens nicht so sehr ins Kontor geschlagen. „Alles in allem sind wir bislang mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagt Gudrun Winner-Athens. Zum einen, weil Großbritannien nicht zu den wichtigsten Fuhr-Zielen

der Spedition zählt, zum anderen, weil die Logistik des Kombi-Verkehrs gerade auch in der Corona-Zeit seine personell sparsamen Vorteile gut darstellen und entsprechend umsetzen kann.