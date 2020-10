Schweinestau: Tönnies sucht in Rheda nach neuen Lösungen

Hagen. Tönnies verzichtet auf Sonntagsarbeit am Stammsitz in Rheda. Warum – und wie der Stau in den Schweineställen trotzdem aufgelöst werden soll.

Bundesweit stauen sich rund eine halbe Million Schweine in den Ställen von Landwirten, weil in Deutschland die Schlacht- und Zerlegkapazitäten in der Fleischindustrie zurückgefahren und Großbetriebe zwischenzeitlich stillgelegt werden mussten – dort, wo sich Beschäftigte in großer Zahl mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Eine schnelle Auflösung des Schweinestaus ist kaum zu erwarten.

Aufsehen erregte im Juni insbesondere die Masseninfektion bei Tönnies, Europas größtem Schlachtunternehmen, am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück. Dorthin verkaufen auch viele Schweinehalter aus der Region Südwestfalen ihre Tiere. Im Moment werden sie aber bei weitem nicht alle schlachtreifen Schweine los. Die Ställe werden immer voller.

Westfleisch annähernd ausgelastet

Während Tönnies in Niedersachsen für den Betrieb in Sögel im Emsland eine Ausnahmegenehmigung für Sonntagsarbeit beantragt hatte und am vergangenen Sonntag dort nach eigenen Angaben auch schlachten ließ, sieht man davon in NRW ab. „Wir haben keinen Antrag auf Sonn- und Feiertagsarbeit an unserem Standort in Rheda-Wiedenbrück gestellt“, erklärt Tönnies-Sprecher André Vielstädte auf Anfrage dieser Zeitung.

Stattdessen arbeite man an Konzepten, um die tägliche Auslastung von rund 70 Prozent in Rheda-Wiedenbrück und etwa 50 Prozent in Sögel wieder erhöhen zu können. Aktuell würden in Ostwestfalen (Rheda) rund 16.000 Schweine täglich geschlachtet und zerlegt. Bis zu 25.000 könnten es sein. Derzeit sei der Betrieb durch Hygieneauflagen eingeschränkt, um erneute Masseninfektionen zu verhindern. Wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht einzuhalten sei, werde derzeit nicht gearbeitet. Um auch diese Arbeitsplätze wieder nutzen zu können, arbeitet Tönnies an Lösungen wie Schutzwänden, in der Hoffnung, dass sie von den Aufsichtsbehörden akzeptiert werden. Das nordrhein-westfälische Arbeitsministerium als oberste zuständige Landesbehörde, hatte zwar eine Option auf Sonntagsarbeit in Aussicht gestellt, aber mit Einschränkungen versehen, die eine Beantragung aus Sicht des Unternehmens nicht sinnvoll erscheinen ließen.

„Die gesetzlichen Ausnahmen vom verfassungsrechtlich gewährleisteten Sonn- und Feiertagsarbeitsverbot im Arbeitszeitgesetz werden von der Landesregierung sehr restriktiv ausgelegt“, betont ein Sprecher des NRW-Arbeitsministeriums. In der aktuellen Corona-Lage habe die nordrhein-westfälische Arbeitsschutzverwaltung erhebliche Anstrengungen unternommen, um in der Fleischindustrie die Einhaltung der Hygienevorschriften (etwa Mindestabstände zwischen den Beschäftigten) durchzusetzen. Dadurch hätten sich entsprechend die Kapazitäten verringert.

Größter Fleischkonzern Europas Tönnies ist der größte Fleischkonzern Europas. Allein am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück können täglich bis zu 25.000 Schweine geschlachtet werden. Von den Standorten in Dänemark aus beliefert das Unternehmen weiter auch den lukrativen asiatischen Markt. Deutsche Schweine dürfen wegen der Afrikanischen Schweinepest dorthin aktuell nicht exportiert werden.

Könne der dadurch entstehende Rückstau in der Schweinehaltung im Einzelfall nur durch Sonn- und Feiertagsarbeit aufgefangen werden, könne ein entsprechender Antrag auf Ausnahmebewilligung nach dem Arbeitszeitgesetz bei der zuständigen Bezirksregierung gestellt werden, heißt es aus dem Ministerium.

Für die Nummer zwei auf dem deutschen Markt, Westfleisch mit Schlachtbetrieben unter anderem in Hamm, Coesfeld, Gelsenkirchen sowie Erkenschwick und Hauptsitz in Münster, ist nach eigenen Angaben Sonn- und Feiertagsarbeit gar kein Thema. Aktuell bewege sich Westfleisch über alle Standorte hinweg knapp an der Kapazitätsauslastung. „Unsere Schlachtzahlen liegen etwa auf demselben Niveau wie im Vorjahreszeitraum. Wir können daher weiterhin unsere Aufgabe als Genossenschaft erfüllen und unseren Landwirten, Mitgliedern und Vertragspartnern die vertraglich zugesicherte Abnahme ihrer Tiere garantieren“, heißt es auf Anfrage.

Die größten Schweineschlachter in Deutschland Die größten Schweine-Schlachtbetriebe in Deutschland sind Tönnies mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück mit 16,7 Millionen Schlachtungen im vergangenen Jahr und einem Marktanteil von rund 30 Prozent, gefolgt von Westfleisch mit Sitz in Münster (7,7 Mio./14 Prozent) und Vion aus Düsseldorf (7,6 Mio./13,8). Insgesamt wurden 2019 über 55 Millionen Schweine in deutschen Unternehmen geschlachtet

Ausnahmegenehmigungen zur Sonntagsarbeit habe Westfleisch nicht gestellt. Diese Mehrbelastung sei den aktuell nur begrenzt verfügbaren Beschäftigten nicht zumutbar. Auch sie hätten einen berechtigten Anspruch auf freie Tage, erklärt das Unternehmen.

Engpässe in der Versorgungskette scheint es trotz des Schweinestaus nicht zu geben. „Die Warenversorgung ist gewährleistet“, sagt Tobias Metten, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens Fleischwaren Metten in Finnentrop im Sauerland. Lediglich „Edelstücke“ wie Schinken seien momentan etwas rarer, entsprechend stiegen hier die Preise – während der Kilopreis, den die Schweinehalter aktuell bekommen, seit September auf magere 1,27 Euro fixiert ist.

Metten auf Hamsterkäufe vorbereitet

Für Metten beginnt bereits das traditionell lukrative Weihnachtsgeschäft. „Wir hatten zum jetzigen Zeitpunkt noch nie einen so hohen Bestand an Dosen“, sagt Tobias Metten. Dosen, gefüllt mit Dicken Sauerländern, die zu Weihnachten besonders nachgefragt werden. Die Warenbestände habe man bereits seit September stärker erhöht als im Vorjahr. Auch, um einem Engpass wie im Frühjahr zu begegnen, als Hamsterkäufe die Nachfrage in die Höhe katapultiert hatten. Tatsächlich gebe es bereits wieder eine erhöhte Nachfrage durch die Handelskunden. vermutlich orientieren sich Edeka, Rewe, Lidl, Aldi und Co. aus Frühjahrs-Erfahrung am „Toilettenpapierfaktor“. Hier hatte es ja in den vergangenen Tagen erneut nervöses Kaufverhalten gegeben.