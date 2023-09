Schwerte: Arbeiten an A1-Brücke schränken Bahnverkehr ein

Ein ICE steht an einem Bahnhof. Durch Brückenarbeiten an der A1 wird der Bahnverkehr rund um Schwerte eingeschränkt oder fällt zum Teil aus.

Schwerte. Die A1-Brücke bei Schwerte muss erneuert werden. Erste Arbeiten sorgen für Einschränkungen und Zugausfälle im Regional- und Fernverkehr der Bahn.

Wegen Bauarbeiten in Schwerte ist der Bahnverkehr ab 15. September im größeren Umfeld auf mehreren Linien im Regional- und Fernverkehr eingeschränkt oder fällt streckenweise ganz aus. Wie die Deutschen Bahn mitteilte, sind für die Erneuerung der Brücke an der Autobahn 1 in Schwerte vorbereitende Arbeiten geplant. Das habe Auswirkungen auf die Linien RE 7, RE 13, RB 53 und RB 59 sowie den Fernverkehr. Die DB müsse die Oberleitung an den Gleisen unterhalb der Brücke anpassen. Das soll binnen einer Woche vom 15. September ab 21 Uhr bis 22. September um 21 Uhr vollzogen sein.

Bahnverkehr: Ersatzverkehr und Umleitungen

Infolge der Arbeiten entfallen in dem Zeitraum die Züge der Linie RE 7 zwischen Schwerte und Unna. Als Ersatz verkehren Busse. Auf der Linie RE 13 fallen die Züge zwischen Hamm Hauptbahnhof und Hagen Hbf aus. Auch die Züge der Linie RB 53 sind betroffen, sie fahren nicht zwischen Dortmund Hbf und Iserlohn. Fahrgäste müssen ebenfalls auf Busse ausweichen. Die RB 59 fährt Dortmund Hbf und Unna nicht an.

Im Fernverkehr werden ICE-Züge der Strecke Bonn–Köln–Berlin und Bonn–Köln–Wuppertal–Dortmund–Hannover-Berlin umgeleitet. Die Fahrzeit verlängere sich um rund zehn Minuten - die Züge starten ab Bonn und ab Köln in Richtung Berlin zehn Minuten früher. Umleitungen sind laut DB zudem geplant für die über Schwerte und Unna verkehrenden Zugpaare der IC-Linie Frankfurt–Siegen–Hamm–Münster - mit 20 Minuten Fahrzeitplus. (red)

